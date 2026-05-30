Elecciones en Colombia: el secreto detrás del rápido conteo de votos que convierte al país en referente internacional

Las mesas de votación serán cerradas a las 4:00 p. m. - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Registraduría)

El 31 de mayo en Colombia se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en las que se definirá el reemplazante de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, aunque lo más probable es que ninguno de los candidatos supere el umbral de más del 50% y tenga que haber segunda vuelta, la posibilidad de que en la jornada se defina al nuevo mandatario de los colombianos es una realidad.

Para ello es clave el seguimiento del escrutinio que deberán hacer los jurados de votación luego de que, sobre las 4:00 p. m., sean cerradas las mesas de votación. Expertos han afirmado que dos horas después se podrían tener los resultados finales, lo que ha hecho que se generen dudas sobre la rapidez para contar millones de votos en apenas 120 minutos.

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Se estima que los resultados finales se sabrán sobre las 6:00 p. m. - crédito Colprensa

En primer lugar, fue destacado que los jurados de votación han recibido una inducción que les permite verificar los datos de los votantes de sus mesas, que serán más de 123.000 a nivel nacional en 14.000 puestos.

El registrador Hernán Penagos expuso en la previa de las elecciones cómo es el proceso que comienza con el cierre de las mesas hasta llegar a tener un resultado concreto en cada puesto de votación.

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“En la mesa clasifican los votos. Hacen el conteo de los votos que obtiene cada candidato. Esos datos los diligencian en unas actas llamadas E14. Ahí colocan el resultado de cada candidato. Luego los jurados firman. Todas las mesas deben contar con esa acta. Las tres actas tienen la misma información, pero una es empleada para transmitir, otra se envía a los jueces y otra funciona como back up”.

La clave de las elecciones en Colombia está en la participación ciudadana para el conteo - crédito @moeuecolombia26/X

Para Sergio Quevedo, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Sabana, la creencia de que un sistema digital es más efectivo e incorruptible queda descartada en Colombia, puesto que estos mecanismos pueden ser manipulables, mientras que el trabajo manual permite dejar evidencia de cada uno de los votos en actas que son revisadas por varias personas, las cuales pueden tener diferentes ideologías políticas.

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De igual forma, explicó que el sistema actual sí cuenta con un software, que funcionar como una herramienta que cuya función es consolidar la información, es decir, sumar y divulgar los datos digitados; además, es auditado por una firma internacional que expone el código fuente para evitar sospechas de fraude.

“Esto es una garantía de seguridad porque se están realizando constantemente auditorías del código fuente del software electoral”, explicó Quevedo, que añadió que un hipotético ataque por caída en el reporte de datos, que supondría impedir informar a tiempo el resultado del conteo, estaría más enfocado en la disponibilidad, es decir: “Los datos no se van a alterar. no va a afectar la integridad, que creo que es lo que más nos importa realmente en este caso”.

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Para el experto, el método colombiano es una muestra de que el trabajo humano con el uso de la tecnología es el mejor complemento para este tipo de casos - crédito Colprensa

Si bien desde la registraduría afirman que el conteo manual sigue siendo lo más seguro y que los software son los mismos con los que fue elegido el Congreso y son capaces de soportar hasta tres millones de ataques en un día, sigue la duda de por qué el conteo es tan rápido en el país, que para el experto queda resuelta al entender la importancia de las copias del E-14, que es el documento oficial y acta de escrutinio que los jurados de votación diligencian a mano en cada mesa tras finalizar los comicios.

“A diferencia de otros sistemas en el mundo, esto permite que la información fluya rápidamente. La razón radica en una de las copias del E-14; el acta de trasmisión. La información de esta acta se trasmite por teléfono. Con esta información es con la cual la Registraduría emite los boletines que posteriormente son difundidos, a lo largo de la tarde en los medios de comunicación”.

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El docente explicó que lo anterior se conoce como reconteo, el cual tiene carácter informativo, pero carece de valor jurídico vinculante, puesto que los resultados oficiales solo se dan a conocer finalizado el escrutinio.

“Al final son las comisiones escrutadoras, una en cada municipio de Colombia y muchas en cada ciudad principal del país, son las que declaran los resultados. Estas comisiones están integradas por jueces de la república, testigos electorales y representantes de los partidos”, afirmó Quevedo.

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