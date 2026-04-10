Colombia

La Aeronáutica Civil ordenó la suspensión de vuelos en el aeropuerto Palonegro, Santander, por bloqueos en las vías de acceso

Las autoridades determinaron interrumpir temporalmente la atención en la terminal ante la falta de garantías para la movilidad y seguridad, situación que obligó a cancelar operaciones y reprogramar desplazamientos de viajeros

Guardar
Aeropuerto Palonegro de Santander
La Aeronáutica Civil de Colombia ordena el cierre temporal del aeropuerto ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de pasajeros y personal - crédito ANI

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga fueron suspendidas en la noche del jueves 9 de abril de 2026, tras los bloqueos de vías protagonizados por campesinos y propietarios rurales en el municipio de Lebrija, Santander.

La medida, adoptada por la Aeronáutica Civil de Colombia, responde a la imposibilidad de garantizar el acceso y la seguridad en el terminal aéreo, afectando tanto a pasajeros como a las aerolíneas que operan en la región.

Desde las 4:30 a. m., cientos de manifestantes bloquearon la carretera que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja, impidiendo el tránsito hacia el aeropuerto y generando una parálisis en los servicios y la atención a los usuarios. Los campesinos protestan contra los aumentos en el impuesto predial derivados de la actualización catastral implementada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

La medida afecta tanto a pasajeros como a aerolíneas, obligando a la reprogramación de itinerarios y la búsqueda de rutas alternativas de desplazamiento - crédito ANI
La medida afecta tanto a pasajeros como a aerolíneas, obligando a la reprogramación de itinerarios y la búsqueda de rutas alternativas de desplazamiento - crédito ANI

Suspensión de operaciones y acciones de la Aerocivil

La Aeronáutica Civil emitió a las 5:30 p. m. hora local el Notam D0292, ordenando el cierre temporal de todas las operaciones en Palonegro. En consecuencia, 13 vuelos fueron cancelados y los pasajeros han debido reprogramar sus itinerarios o buscar alternativas de desplazamiento, mientras las autoridades monitorean la evolución de la situación.

La autoridad estatal explicó que la suspensión de los vuelos en Palonegro estará vigente hasta que existan garantías plenas para la operación segura del aeropuerto. El reinicio de las actividades dependerá del restablecimiento del orden público y de las instrucciones de la Fuerza Pública, encargada de monitorear y controlar la situación en las vías.

“La reapertura del aeropuerto será informada una vez existan garantías para su operación”, señaló la Aerocivil, reiterando su compromiso con la seguridad operacional y el bienestar de la ciudadanía. La entidad llamó a la comprensión de los usuarios ante las circunstancias y recomendó a los viajeros mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer la evolución de la contingencia.

El restablecimiento de los vuelos en Palonegro dependerá de la recuperación del orden público y de las directrices de la fuerza pública - crédito Aeronáutica Civil
El restablecimiento de los vuelos en Palonegro dependerá de la recuperación del orden público y de las directrices de la fuerza pública - crédito Aeronáutica Civil

La suspensión temporal afecta servicios de atención en el aeropuerto, operaciones de aerolíneas y la programación de vuelos nacionales e internacionales, generando retrasos y cancelaciones que impactan a cientos de pasajeros.

Motivos y desarrollo de la protesta en Lebrija

Los bloqueos que afectan el acceso al aeropuerto Palonegro se originaron por la inconformidad de organizaciones campesinas y propietarios rurales ante los recientes incrementos en el impuesto predial. Según los manifestantes, la actualización de los avalúos catastrales realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) elevó considerablemente el valor a pagar por sus predios, lo que, aseguran, representa una carga económica insostenible para el sector agropecuario.

Esta situación desató preocupación entre viajeros, operadores turísticos y comerciantes de Bucaramanga y municipios cercanos, quienes ven en riesgo sus actividades ante la persistencia de los bloqueos y la falta de certeza sobre la normalización de la movilidad en la región.

En respuesta a la crisis, líderes campesinos de Lebrija aceptaron viajar a Bogotá para participar en una reunión con el director del Igac, prevista para el viernes 10 de abril. Los voceros del sector rural expresaron su expectativa de encontrar una solución al tema de los avalúos catastrales, que consideran el principal detonante de la actual protesta. La exigencia central es una revisión a fondo de los criterios utilizados para calcular el impuesto predial, buscando un alivio para los productores agrícolas y los habitantes rurales afectados.

Campesinos y propietarios rurales mantienen bloqueada la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja desde la madrugada, afectando el tránsito hacia el aeropuerto Palonegro - crédito Siete TV/Facebook
El incremento de avalúos catastrales del Igac genera preocupación entre productores agrícolas y habitantes rurales de Bucaramanga - crédito Siete TV/Facebook

Simultáneamente, se abrieron mesas de diálogo entre las autoridades locales y los representantes de los manifestantes, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan levantar los bloqueos y restablecer el tránsito hacia el aeropuerto. Mientras avanzan las negociaciones, cientos de pasajeros permanecen en las instalaciones del terminal aéreo o buscan alternativas de transporte, ante la suspensión de vuelos y la incertidumbre sobre cuándo se reanudará la operación normal.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional PalonegroLebrija SantanderProtestas CampesinasTransporte AéreoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy 9 de abril

Consulta los números ganadores del sorteo realizado cada jueves a las 21:30 horas y verifica si resultaste premiado esta noche

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy 9 de abril

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Cuándo vuelve a jugar América de Cali en la Copa Sudamericana: necesita el apoyo de toda la hinchada

El cuadro rojo quiere una victoria en el certamen y se medirá con un conjunto debutante que puede dar la sorpresa y dañar los planes de los vallecaucanos

Cuándo vuelve a jugar América de Cali en la Copa Sudamericana: necesita el apoyo de toda la hinchada

América de Cali empata con Macará en su estreno en la Copa Sudamericana 2026

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

América de Cali empata con Macará en su estreno en la Copa Sudamericana 2026

El ministro de Minas Edwin Palma hizo dura crítica a Ecuador y calificó los aranceles del 100% como “agresión a pueblos hermanos”

El funcionario cuestionó la decisión en medio de la crisis energética del país vecino y pidió priorizar el diálogo y la cooperación en lugar de escalar tensiones

El ministro de Minas Edwin Palma hizo dura crítica a Ecuador y calificó los aranceles del 100% como “agresión a pueblos hermanos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

ENTRETENIMIENTO

Campanita conmovió a todos en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras sufrir una crisis emocional en medio de una actividad

Campanita conmovió a todos en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras sufrir una crisis emocional en medio de una actividad

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

Blessd lanzó ‘El Mejor Hombre del Mundo’ en todas las plataformas digitales: así suena lo nuevo del cantante

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Deportes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El error de Jhon Lucumí que complica a Bologna en la Europa League: Aston Villa venció por 3-1 en cuartos de final

Aldair Quintana se vistió de héroe en la Copa Libertadores: fue la figura de Independiente del Valle ante Rosario Central

La derrota de la selección Colombia sub-17 complica el sueño mundialista: Uruguay gana 2-0