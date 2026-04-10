La Aeronáutica Civil ordenó la suspensión de vuelos en el aeropuerto Palonegro, Santander, por bloqueos en las vías de acceso

La Aeronáutica Civil de Colombia ordena el cierre temporal del aeropuerto ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de pasajeros y personal - crédito ANI

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga fueron suspendidas en la noche del jueves 9 de abril de 2026, tras los bloqueos de vías protagonizados por campesinos y propietarios rurales en el municipio de Lebrija, Santander.

La medida, adoptada por la Aeronáutica Civil de Colombia, responde a la imposibilidad de garantizar el acceso y la seguridad en el terminal aéreo, afectando tanto a pasajeros como a las aerolíneas que operan en la región.

Desde las 4:30 a. m., cientos de manifestantes bloquearon la carretera que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja, impidiendo el tránsito hacia el aeropuerto y generando una parálisis en los servicios y la atención a los usuarios. Los campesinos protestan contra los aumentos en el impuesto predial derivados de la actualización catastral implementada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

La medida afecta tanto a pasajeros como a aerolíneas, obligando a la reprogramación de itinerarios y la búsqueda de rutas alternativas de desplazamiento - crédito ANI

Suspensión de operaciones y acciones de la Aerocivil

La Aeronáutica Civil emitió a las 5:30 p. m. hora local el Notam D0292, ordenando el cierre temporal de todas las operaciones en Palonegro. En consecuencia, 13 vuelos fueron cancelados y los pasajeros han debido reprogramar sus itinerarios o buscar alternativas de desplazamiento, mientras las autoridades monitorean la evolución de la situación.

La autoridad estatal explicó que la suspensión de los vuelos en Palonegro estará vigente hasta que existan garantías plenas para la operación segura del aeropuerto. El reinicio de las actividades dependerá del restablecimiento del orden público y de las instrucciones de la Fuerza Pública, encargada de monitorear y controlar la situación en las vías.

“La reapertura del aeropuerto será informada una vez existan garantías para su operación”, señaló la Aerocivil, reiterando su compromiso con la seguridad operacional y el bienestar de la ciudadanía. La entidad llamó a la comprensión de los usuarios ante las circunstancias y recomendó a los viajeros mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer la evolución de la contingencia.

El restablecimiento de los vuelos en Palonegro dependerá de la recuperación del orden público y de las directrices de la fuerza pública - crédito Aeronáutica Civil

La suspensión temporal afecta servicios de atención en el aeropuerto, operaciones de aerolíneas y la programación de vuelos nacionales e internacionales, generando retrasos y cancelaciones que impactan a cientos de pasajeros.

Motivos y desarrollo de la protesta en Lebrija

Los bloqueos que afectan el acceso al aeropuerto Palonegro se originaron por la inconformidad de organizaciones campesinas y propietarios rurales ante los recientes incrementos en el impuesto predial. Según los manifestantes, la actualización de los avalúos catastrales realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) elevó considerablemente el valor a pagar por sus predios, lo que, aseguran, representa una carga económica insostenible para el sector agropecuario.

Esta situación desató preocupación entre viajeros, operadores turísticos y comerciantes de Bucaramanga y municipios cercanos, quienes ven en riesgo sus actividades ante la persistencia de los bloqueos y la falta de certeza sobre la normalización de la movilidad en la región.

En respuesta a la crisis, líderes campesinos de Lebrija aceptaron viajar a Bogotá para participar en una reunión con el director del Igac, prevista para el viernes 10 de abril. Los voceros del sector rural expresaron su expectativa de encontrar una solución al tema de los avalúos catastrales, que consideran el principal detonante de la actual protesta. La exigencia central es una revisión a fondo de los criterios utilizados para calcular el impuesto predial, buscando un alivio para los productores agrícolas y los habitantes rurales afectados.

El incremento de avalúos catastrales del Igac genera preocupación entre productores agrícolas y habitantes rurales de Bucaramanga - crédito Siete TV/Facebook

Simultáneamente, se abrieron mesas de diálogo entre las autoridades locales y los representantes de los manifestantes, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan levantar los bloqueos y restablecer el tránsito hacia el aeropuerto. Mientras avanzan las negociaciones, cientos de pasajeros permanecen en las instalaciones del terminal aéreo o buscan alternativas de transporte, ante la suspensión de vuelos y la incertidumbre sobre cuándo se reanudará la operación normal.