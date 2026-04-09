Fiesta en cárcel de Itagüí hizo que Colombia retrocediera más de 30 años para recordar la época de Pablo Escobar en La Catedral

La mayoría de las estructuras criminales nacieron luego de la muerte de Escobar en 1993 - crédito Colprensa/PazUrbana

En medio de un proceso de paz entre el Estado colombiano y las estructuras criminales del Valle de Aburrá, en Antioquia, la cabildante Claudia Carrasquilla denunció que los líderes de las bandas delincuenciales protagonizaron una fiesta con artistas nacionales y prostitutas al interior de la cárcel La Paz, en Itagüí.

Este escándalo provocó que el Gobierno Petro suspendiera los diálogos que hacen parte de un proyecto nacional llamado Paz Urbana, que consiste en llegar a acuerdos con bandas delincuenciales para ejecutar procesos de resocialización en los barrios con mayor criminalidad de las ciudades.

En medio de la polémica, figuras políticas han rechazado la “libertad” que tendrían los condenados en la cárcel de máxima seguridad, llegando al punto de que han comparado esto con lo registrado en los 90 con Pablo Escobar.

“La Catedral de Pablo Escobar se está quedando chiquita al lado de la cárcel de Itagüí”, declaró Manuel Villa Mejía, secretario de seguridad de Medellín al respecto.

El Inpec confirmó que la presentación de Nelson Velásquez se realizó sin ningún tipo de permiso - crédito Colprensa

Así fue la condena de Escobar en Envigado

El 19 de junio de 1991 se registró la entrega voluntaria de Pablo Escobar a las autoridades durante la administración de César Gaviria en Colombia, que se llevó a cabo luego de que el Estado aceptó varias peticiones que realizó el líder del cartel de Medellín, incluyendo la posibilidad de ser recluido en la cárcel que él previamente indicó.

Se trató de La Catedral, una prisión ubicada en Envigado y que años más tarde se reveló, había sido construida con un diseño aprobado por el narco que incluía varias rutas de escape.

Lejos de tratarse de una prisión convencional, el gobierno de turno aceptó mantener a Escobar en La Catedral con la mayoría de sus hombres en las demás celdas y con personal de seguridad que había sido aprobado por el capo, lo que permitió que allí tuviera total libertad.

Después de su fuga se conoció que La Catedral fue construida por orden de Escobar - crédito Colprensa

Durante poco más de un año, Escobar se mantuvo en la “prisión” en la que llevó a cabo varias celebraciones privadas en las que fueron invitadas reinas de belleza, protagonizó partidos de fútbol con deportistas profesionales, entre ellos miembros de la selección Colombia en ese momento, y hasta recibió visitas de sus socios, que habían asumido el poder de las rutas del narcotráfico mientras él estaba en La Catedral.

El paso de los meses provocó que el criminal tuviera más poder contra el Estado, pero menos en su negocio, puesto que no podía controlar las finanzas del cartel de Medellín. En prisión descubrió que Gerardo “Kiko” Moncada y Fernando “El Negro” Galeano estaban escondiendo 6.000 dólares para evitar el pago obligatorio que él obligaba como cuota para permitir trabajar en sus rutas, por lo que el 4 de julio de 1992 los invitó a La Catedral, en donde ordenó su asesinato.

Entre los mitos urbanos sobre Escobar se ha dicho que, para intentar desaparecer los cuerpos de Moncada y Galeano, el capo ordenó a sus hombres desmembrar los cadáveres, asarlos y dárselos a los demás reclusos sin que nadie se enterara; sin embargo, como la mayoría de hechos que se registraron al interior de La Catedral, esto no ha sido confirmado.

Tras la fuga del capo, el predio fue abandonado y actualmente es utilizado para el cuidado de personas de la tercera edad - crédito Colprensa

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, el capo convocó a los hermanos Fidel y Carlos Castaño, líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que sufrieran el mismo destino de Galeano y Moncada, lo que provocó que estos se unieran al cartel de Cali y otros narcos, para conformar a Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar).

Además, el presidente César Gaviria ordenó el traslado de Escobar argumentando que ya no tenían control sobre sus acciones, por lo que el capo se fugó de la prisión en julio de 1992 y en diciembre de 1993 fue abatido en el barrio Los Olivos, en Medellín.