Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, advierte a Eidevin tras el enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia - crédito @jhormantol / Instagram - cortesía Canal RCN

La tensión en La casa de los famosos Colombia sigue en aumento tras el enfrentamiento entre Eidevin López y Alejandro Estrada, un episodio que no solo alteró la convivencia dentro del reality, sino que también provocó reacciones inmediatas fuera de la casa.

La situación escaló tras la decisión de la producción de dejar el futuro de ambos participantes en manos del público, lo que generó movimientos estratégicos por parte de sus seguidores.

Uno de los pronunciamientos más llamativos vino de Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, quien no dudó en expresar su postura a través de redes sociales. Jhorman, quien aún lidera el llamado “Team Alexa” utilizó su cuenta de Instagram para enviar una advertencia directa a Eidevin López.

El exprometido de Alexa aseguró que Eidevin es "objetivo militar" del Team Alexa, liderado por él, lo que desató cientos de reacciones divididas - crédito @jhormantol/ Instagram

“Eidevin, voy por ti. Los tambores de tu salida ya suenan. Team Alexa y aliados ya saben qué hacer”, escribió, dejando claro que su grupo de apoyo buscará influir en la votación para lograr la salida de Eidevin del programa. Además, manifestó que “eres el objetivo del Team Alexa”, señalando que la estrategia está enfocada en este participante.

Pese a que Alexa terminó su relación con Jhorman hace un par de semanas ante las cámaras del programa, Toloza aún se mantiene al frente del fandom de la cucuteña, lo que generó comentarios divididos tras las amenazas contra la continuación de Eidevin en La casa de los famosos.

“Vaya y púlase los cachos más bien”, “Y por eso es que Alejandro le va a ganar a la tuya 🤣“, ”Ni a tu socio le haces tanta campaña para sacarlo, cachon😂“, ”Cacho contento", (Sic) dicen algunas de las reacciones.

El contexto de estas declaraciones se da luego de que El Jefe, la figura encargada de las reglas en el reality, anunciara oficialmente que tanto Eidevin como Alejandro quedaban excluidos de la jornada de nominación y que la decisión sobre su permanencia sería tomada por la audiencia.

Las opciones abiertas para el público incluyen la nominación con candado durante dos semanas para ambos, la expulsión de Alejandro, la expulsión de Eidevin o la salida de los dos de la competencia. Las votaciones permanecerán activas hasta el jueves 9 de abril a las 9:00 p.m., momento en el que se definirá el futuro de ambos concursantes.

Aunque los seguidores del show demostraron apoyo a Alejandro Estrada, fueron claros con Jhorman que no lo hacían por su petición en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Jhorman estuvo en medio de la polémica por declaraciones de una exempleada que lo acusan de usar a Alexa y serle infiel

Jhorman Toloza quedó en el centro de una polémica tras las declaraciones de una exempleada. El caso cobró notoriedad luego de que la mujer ofreciera una entrevista al medio digital Le Tengo El Chisme, en la que relató episodios ocurridos durante el tiempo que trabajó en el hogar de la pareja.

La exempleada afirmó haber presenciado “malos comportamientos” de Jhorman hacia Alexa, refiriéndose tanto al trato como a gestos y actitudes que consideró inapropiados. La mujer también aseguró que “Jhorman no trabaja” y que mantuvo conversaciones con otras mujeres sobre hechos del pasado, sin aportar pruebas concretas que respaldaran sus dichos.

Entre los señalamientos más delicados, la exempleada sostuvo que existieron situaciones de tensión en el entorno familiar y que Toloza habría usado dinero de Alexa para costear encuentros con modelos webcam. “Se la pasa escribiéndoles a mujeres de la vida alegre, modelos webcam, poniéndoles citas en Mazurén, diciéndoles si pueden verse en persona, pidiendo packs y fotos”, declaró.

El testimonio fue acompañado por capturas de pantalla y otros elementos que, según la exempleada, confirman los hechos. Además, puntualizó: “No lo estoy haciendo por interés, porque a mí las redes no me gustan, no lo estoy haciendo por fama, no me interesa esto. Creo que es la primera vez que ven que yo salgo y sí, llevo dos años trabajando con ellos”.

Jhorman Toloza reaccionó a las declaraciones de su exempleada - crédito Le Tengo el Chisme, captura de pantalla / Instagram

La respuesta de Jhorman Toloza no se hizo esperar y llegó de forma directa a través de comentarios en la publicación original. “Jajaja ahora hace entrevistas, tenía una empleada multifacética, por cierto estas robando información privada, de mi domicilio, información que viene de un computador dentro de mi domicilio, información que viene de uno de tus compañeros de trabajo, mi editor, ya que ese wsp es de él”, escribió Toloza, visiblemente molesto por la situación.

En otro mensaje, agregó: “¿Ya les contó que me tiene secuestrada a Recochita? Ya van 2 demandas. ¿También les contó que me robó un TV? Van tres demandas”. El exprometido de Alexa acusó a la exempleada de apropiarse de información confidencial y de otros incidentes que, según él, ya han sido denunciados ante las autoridades.