Colombia

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Jhorman Toloza recurrió a sus redes sociales para solicitar el apoyo de sus seguidores con el objetivo de lograr la salida del participante barranquillero de la competencia, generando opiniones divididas entre los usuarios

Guardar
Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, advierte a Eidevin tras el enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia - crédito @jhormantol / Instagram - cortesía Canal RCN
Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, advierte a Eidevin tras el enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia - crédito @jhormantol / Instagram - cortesía Canal RCN

La tensión en La casa de los famosos Colombia sigue en aumento tras el enfrentamiento entre Eidevin López y Alejandro Estrada, un episodio que no solo alteró la convivencia dentro del reality, sino que también provocó reacciones inmediatas fuera de la casa.

La situación escaló tras la decisión de la producción de dejar el futuro de ambos participantes en manos del público, lo que generó movimientos estratégicos por parte de sus seguidores.

Uno de los pronunciamientos más llamativos vino de Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, quien no dudó en expresar su postura a través de redes sociales. Jhorman, quien aún lidera el llamado “Team Alexa” utilizó su cuenta de Instagram para enviar una advertencia directa a Eidevin López.

El exprometido de Alexa aseguró que Eidevin es "objetivo militar" del Team Alexa, liderado por él, lo que desató cientos de reacciones divididas - crédito @jhormantol/ Instagram

“Eidevin, voy por ti. Los tambores de tu salida ya suenan. Team Alexa y aliados ya saben qué hacer”, escribió, dejando claro que su grupo de apoyo buscará influir en la votación para lograr la salida de Eidevin del programa. Además, manifestó que “eres el objetivo del Team Alexa”, señalando que la estrategia está enfocada en este participante.

Pese a que Alexa terminó su relación con Jhorman hace un par de semanas ante las cámaras del programa, Toloza aún se mantiene al frente del fandom de la cucuteña, lo que generó comentarios divididos tras las amenazas contra la continuación de Eidevin en La casa de los famosos.

“Vaya y púlase los cachos más bien”, “Y por eso es que Alejandro le va a ganar a la tuya 🤣“, ”Ni a tu socio le haces tanta campaña para sacarlo, cachon😂“, ”Cacho contento", (Sic) dicen algunas de las reacciones.

El contexto de estas declaraciones se da luego de que El Jefe, la figura encargada de las reglas en el reality, anunciara oficialmente que tanto Eidevin como Alejandro quedaban excluidos de la jornada de nominación y que la decisión sobre su permanencia sería tomada por la audiencia.

Las opciones abiertas para el público incluyen la nominación con candado durante dos semanas para ambos, la expulsión de Alejandro, la expulsión de Eidevin o la salida de los dos de la competencia. Las votaciones permanecerán activas hasta el jueves 9 de abril a las 9:00 p.m., momento en el que se definirá el futuro de ambos concursantes.

Alejandro Estrada durante una de sus conversaciones en La Casa de los Famosos Colombia, donde habló sobre su situación sentimental y el interés en dos de las participantes - crédito cortesía Canal RCN
Aunque los seguidores del show demostraron apoyo a Alejandro Estrada, fueron claros con Jhorman que no lo hacían por su petición en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Jhorman estuvo en medio de la polémica por declaraciones de una exempleada que lo acusan de usar a Alexa y serle infiel

Jhorman Toloza quedó en el centro de una polémica tras las declaraciones de una exempleada. El caso cobró notoriedad luego de que la mujer ofreciera una entrevista al medio digital Le Tengo El Chisme, en la que relató episodios ocurridos durante el tiempo que trabajó en el hogar de la pareja.

La exempleada afirmó haber presenciado “malos comportamientos” de Jhorman hacia Alexa, refiriéndose tanto al trato como a gestos y actitudes que consideró inapropiados. La mujer también aseguró que “Jhorman no trabaja” y que mantuvo conversaciones con otras mujeres sobre hechos del pasado, sin aportar pruebas concretas que respaldaran sus dichos.

Entre los señalamientos más delicados, la exempleada sostuvo que existieron situaciones de tensión en el entorno familiar y que Toloza habría usado dinero de Alexa para costear encuentros con modelos webcam. “Se la pasa escribiéndoles a mujeres de la vida alegre, modelos webcam, poniéndoles citas en Mazurén, diciéndoles si pueden verse en persona, pidiendo packs y fotos”, declaró.

El testimonio fue acompañado por capturas de pantalla y otros elementos que, según la exempleada, confirman los hechos. Además, puntualizó: “No lo estoy haciendo por interés, porque a mí las redes no me gustan, no lo estoy haciendo por fama, no me interesa esto. Creo que es la primera vez que ven que yo salgo y sí, llevo dos años trabajando con ellos”.

Jhorman Toloza reaccionó a las declaraciones de su exempleada - crédito Le Tengo el Chisme, captura de pantalla / Instagram
Jhorman Toloza reaccionó a las declaraciones de su exempleada - crédito Le Tengo el Chisme, captura de pantalla / Instagram

La respuesta de Jhorman Toloza no se hizo esperar y llegó de forma directa a través de comentarios en la publicación original. “Jajaja ahora hace entrevistas, tenía una empleada multifacética, por cierto estas robando información privada, de mi domicilio, información que viene de un computador dentro de mi domicilio, información que viene de uno de tus compañeros de trabajo, mi editor, ya que ese wsp es de él”, escribió Toloza, visiblemente molesto por la situación.

En otro mensaje, agregó: “¿Ya les contó que me tiene secuestrada a Recochita? Ya van 2 demandas. ¿También les contó que me robó un TV? Van tres demandas”. El exprometido de Alexa acusó a la exempleada de apropiarse de información confidencial y de otros incidentes que, según él, ya han sido denunciados ante las autoridades.

Temas Relacionados

Jhorman TolozaSalida Eidevin LópezLa casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Fanáticos de todo el mundo emocionaron a Shakira con una carta llena de frases inolvidables justo cuando se acerca la posible consagración de la barranquillera en el Rock and Roll Hall of Fame

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Mauricio Lizcano justificó su paso por el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que fue técnico y no político: “Nunca he sido de izquierda”

El candidato presidencial afirmó en Infobae Colombia que su participación en la actual administración respondió a criterios técnicos y no a acuerdos partidistas

Mauricio Lizcano justificó su paso por el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que fue técnico y no político: “Nunca he sido de izquierda”

Abelardo de La Espriella le echó la culpa a Gustavo Petro por aumento en el precio de la carne: “No le importa el daño inmenso que hace”

El candidato presidencial cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que la medida no resolverá el aumento de precios ni beneficiará al consumidor interno

Abelardo de La Espriella le echó la culpa a Gustavo Petro por aumento en el precio de la carne: “No le importa el daño inmenso que hace”

Gobierno emitió comunicado oficial sobre la crisis en la plataforma de pasaportes en Colombia: “Es competencia exclusiva de la Cancillería”

La entidad solicita a los ciudadanos y medios consultar únicamente fuentes oficiales para evitar confusiones en torno a la gestión de documentos de viaje y reducir la circulación de rumores en el país

Gobierno emitió comunicado oficial sobre la crisis en la plataforma de pasaportes en Colombia: “Es competencia exclusiva de la Cancillería”

Termales cerca a Bogotá: estos son los destinos a pocos minutos de la capital para descansar y recargar energía

La proximidad de estos lugares a la capital facilita el acceso para personas interesadas en experiencias de relajación en entornos naturales, lo que ha impulsado el flujo de visitantes que buscan descanso y beneficios para la salud

Termales cerca a Bogotá: estos son los destinos a pocos minutos de la capital para descansar y recargar energía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”

Clásico entre Millonarios y Santa Fe no tendrá hinchada visitante: esta es la razón

Nueva Zelanda anunció partido amistoso contra Inglaterra previo al debut en la Copa Mundial de la FIFA