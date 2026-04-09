Colombia

Colegio-Universidad inaugurado por Gustavo Petro sigue sin operar: el Presidente le echó la culpa a alclade por no conectarle los servicios públicos

El presidente aseguró que la administración local incumplió la entrega de conexiones básicas, mientras la obra, que costó más de $8.300 millones, permanece cerrada y afecta a más de 600 estudiantes en el Catatumbo

Guardar
El colegio-universidad de El Tarra, inaugurado en diciembre de 2025, permanece cerrado por falta de agua, alcantarillado y energía eléctrica- crédito Presidencia de la República/Colprensa
El colegio-universidad de El Tarra, inaugurado en diciembre de 2025, permanece cerrado por falta de agua, alcantarillado y energía eléctrica- crédito Presidencia de la República/Colprensa

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre la controversia del colegio-universidad construido en El Tarra, que permanece sin operar por falta de servicios públicos, y atribuyó la responsabilidad a la administración municipal.

“El alcalde del Tarra incumplió su compromiso de entregar los servicios públicos al colegio/universidad entregado por mi gobierno para la construcción de la Paz en la región”, afirmó el mandatario en su cuenta oficial.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado agregó que “el pacto por el Catatumbo implica movilización y activación de la ciudadanía para que se garanticen sus derechos fundamentales”, en referencia a la situación que ha impedido la apertura de la infraestructura educativa inaugurada en diciembre de 2025.

El proyecto fue presentado como una de las apuestas centrales del Gobierno en la región del Catatumbo, históricamente afectada por el conflicto armado, economías ilegales y presencia de grupos armados.

La obra, impulsada a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie), buscaba funcionar como un complejo modular que integrara educación básica, media y superior mientras se consolida la futura Universidad del Catatumbo.

El presidente Gustavo Petro responsabilizó a la Alcaldía de El Tarra por no garantizar la conexión a servicios públicos del complejo educativo- crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro responsabilizó a la Alcaldía de El Tarra por no garantizar la conexión a servicios públicos del complejo educativo- crédito @petrogustavo/X

La infraestructura fue construida en un tiempo reducido y contó con una inversión superior a los 8.300 millones de pesos. El complejo incluye 11 aulas modulares, laboratorios, biblioteca y una planta para procesos agroindustriales.

Según la planeación oficial, tenía capacidad para atender a 391 estudiantes de colegio y a 220 jóvenes en programas técnicos, tecnológicos y profesionales, en articulación con el Instituto Superior de Educación Rural (Iser) de Pamplona.

Sin embargo, al inicio del calendario académico en enero de 2026, las instalaciones no pudieron entrar en funcionamiento. La razón: el complejo no cuenta con conexión a redes de acueducto, alcantarillado ni energía eléctrica, lo que lo mantiene cerrado varios meses después de su inauguración.

Las aulas modulares del colegio-universidad en El Tarra permanecerían sin uso pese a haber sido inauguradas en diciembre de 2025- crédito Ministerio de Educación
La infraestructura, que costó más de 8.300 millones de pesos, fue diseñada para atender a más de 600 estudiantes entre educación básica- crédito Ministerio de Educación

La situación derivó en un cruce de responsabilidades entre entidades nacionales, autoridades locales y el contratista encargado de la obra. Desde el Gobierno Nacional y el Ffie se ha sostenido que el alcance del contrato cubría exclusivamente la infraestructura interna, incluyendo aulas, cableado y redes internas. Según esta versión, la conexión a servicios públicos externos correspondía a la Alcaldía de El Tarra.

Por su parte, la administración municipal ha sido señalada por inconsistencias en la planeación. En marzo de 2025, la Empresa de Servicios Públicos de El Tarra (Espta) emitió un concepto en el que indicaba disponibilidad de agua y alcantarillado en el predio. No obstante, en mayo del mismo año, la empresa cambió su posición y notificó que el acueducto no tenía capacidad ni cobertura en la zona. A pesar de ello, en julio de 2025 se otorgó la licencia de construcción.

Desde la Alcaldía se ha argumentado que el contratista no asistió a mesas técnicas de coordinación, mientras que la firma Proexi Ingeniería, encargada del proyecto, sostiene que ejecutó lo pactado contractualmente. La empresa afirma que el lote fue entregado con viabilidad de servicios en los documentos oficiales y que la construcción de redes externas no hacía parte del contrato ni del presupuesto asignado.

Cerca de 200 estudiantes del ISER seguirían en sedes provisionales a la espera de la apertura del complejo- crédito @PetroGustavo/X
Más de 200 jóvenes con matrícula y cerca de 400 estudiantes de colegio no han podido iniciar clases en la sede construida en el Catatumbo- crédito @PetroGustavo/X

El impacto en la comunidad ha sido directo. Más de 200 jóvenes con matrículas en programas de educación superior no han podido iniciar clases, mientras cerca de 400 estudiantes de básica y media permanecen sin acceso a las instalaciones. La obra, concebida como una alternativa educativa para evitar la migración hacia ciudades como Cúcuta o Bucaramanga, continúa cerrada.

A nivel local, veedores ciudadanos han advertido que la falta de operación del complejo limita las oportunidades educativas en una región con alta vulnerabilidad social. También han señalado preocupaciones sobre el precedente que deja el proyecto, especialmente ante la planeación de la futura Universidad del Catatumbo, que se proyecta en un terreno contiguo.

Mientras persiste la controversia, el cruce de responsabilidades no ha derivado en una solución concreta para habilitar los servicios públicos. La infraestructura, pese a su capacidad y a la inversión ejecutada, continúa sin uso.

Temas Relacionados

Gustavo PetroColegio el TarraCatatumboColegiosColombia-Noticias

Más Noticias

Representante uribista pidió que no se olvide a los uniformados que son víctimas del conflicto armado en Colombia: “Se siguen contando”

José Jaime Uscátegui, que resultó reelecto para el periodo 2026-2030 por el Centro Democrático, conminó al Gobierno de Gustavo Petro que adelante gestiones para la liberación de los once uniformados que, según él, se encuentran en cautiverio

Representante uribista pidió que no se olvide a los uniformados que son víctimas del conflicto armado en Colombia: “Se siguen contando”

Hasta la producción de café colombiano se vería afectada con un apagón: gremios revelan la clave para que el Gobierno Petro lo evite

El país enfrenta incertidumbre en el abastecimiento eléctrico nacional ante la amenaza de fenómenos climáticos extremos y falta de inversión energética, alertaron Andeg y Fenalcarbón

Hasta la producción de café colombiano se vería afectada con un apagón: gremios revelan la clave para que el Gobierno Petro lo evite

Resultado Super Astro Sol hoy 9 de abril

El primer sorteo del día ya cuenta con sus números ganadores; puede consultarlos a continuación

Resultado Super Astro Sol hoy 9 de abril

Fuerza Aeroespacial confirmó que solo el 33% de aeronaves de la fuerza pública están aseguradas

Desde la institución ratificaron que el avión Hércules FAC 1016 que se accidentó en Putumayo el 23 de marzo estaba “por fuera del cubrimiento” de la póliza de seguro vigente

Fuerza Aeroespacial confirmó que solo el 33% de aeronaves de la fuerza pública están aseguradas

La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

El alto tribunal dejó sin efectos la medida adoptada en diciembre de 2025 y determinó que otros decretos relacionados permanecerán suspendidos mientras se estudia su constitucionalidad

La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”