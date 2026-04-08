Roy Barreras criticó a Juan Daniel Oviedo por ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Con el rayo homosexualizador estuvo callado”

Roy Barreras cuestionó la inclusión de Oviedo en la campaña de Paloma Valencia - crédito @RoyBarreras/X - Juan Daniel Oviedo/Facebook / Montaje Infobae

La presencia de Juan Manuel Oviedo como fórmula vicepresidencial junto a Paloma Valencia impulsa debates sobre la percepción ideológica de su candidatura.

Durante una conversación en un espacio anfitrionado por el senador y candidato presidencial Roy Barreras, la periodista Johana Puentes compartió impresiones recogidas en su entorno cercano: “Yo esta vez voy a votar por Paloma y por Oviedo, porque para mí esta vez es una opción de centro“, afirmó, destacando la apertura que la dupla genera en sectores que históricamente han buscado alternativas alejadas de los extremos.

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La postura de Roy Barreras ante las posiciones tradicionales de sectores conservadores fue explícita: aludiendo al pasado, recordó: “Cuando se inventaron el rayo homosexualizador y dijeron que los LGBTI podían ser una enfermedad que contagiaba a los niños, él se quedó calladito”, acusando a figuras de la actual fórmula rival de omitir posiciones claras en debates sobre derechos. En contraste, Puentes argumentó que la candidatura de Oviedo “cala mucho en la gente de centro”, identificando en su nombre la posibilidad de conquistar votantes moderados que buscan renovar sus alternativas.

El senador se mostró escéptico ante tales interpretaciones. Cuestionó abiertamente que sectores puedan ver a la fórmula como genuinamente centrista: “Claro, porque la gente se deja engañar y cree que es, es, es un pato de centro”, expresó en su intervención, destacando que, para él, la filiación política de los candidatos sigue vinculada al uribismo. A pesar de ello, la experiodista insistió en que “genuinamente dicen: ‘Ya que no tengo una opción en el centro, que siempre estoy perdiendo por el centro, tal vez esto pueda ser algo distinto’“, atribuyendo la decisión de muchos votantes al deseo de probar una alternativa.

Barreras remarcó su posición, calificando también a Oviedo como uribista y haciendo referencia a su herencia política: “Si dice que es el hijo de su papá”, comentó el senador, reforzando su argumento sobre los orígenes ideológicos de los candidatos.