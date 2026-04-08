Iván Cepeda denunció presunto montaje en su contra que advierte supuesto apoyo de un “actor ilegal” a su campaña: “Provienen del miedo”

Iván Cepeda aseguró que hay campañas sucias que se multiplican en contra de su campaña - crédito Europa Press

El candidato a la Presidencia de la República Iván Cepeda Castro denunció a través de una publicación en su cuenta de X que hay un supuesto montaje en su contra que será divulgado en la prensa. Según precisó, la información que será revelada está relacionada con supuestos nexos con organizaciones criminales con fines electorales.

“Un medio de comunicación dará a conocer un supuesto audio de un actor ilegal, anunciando un supuesto apoyo a mi campaña. Se trata de un nuevo montaje (sic)”, indicó el aspirante en la red social.

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Anticipándose a la publicación de la nota periodística, se defendió asegurando que “nunca” ha tenido contactos con organizaciones criminales ni con sus jefes. De igual manera, afirmó que no aceptará ningún tipo de respaldo que provenga de grupos al margen de la ley.

Iván Cepeda aseguró que rechaza cualquier apoyo de ilegales a su campaña electoral - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

“Rechazo de plano cualquier clase de ofrecimiento de apoyo que provenga de la ilegalidad (sic)”, aclaró el candidato.

Advirtió que esta clase de señalamientos en su contra estarían surgiendo debido a que tiene posibilidades de ganar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026. En los comicios, competirá de la mano con su fórmula vicepresidencial, la senadora Aída Quilcué.

“Provienen del miedo a nuestro triunfo, que se dará en primera vuelta”, aseveró.

El candidato Iván Cepeda Castro denunció presunto montaje en su contra - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda denunció campaña de desprestigio en su contra

No es la primera vez que Iván Cepeda denuncia la divulgación de presunta información falsa que afecta su imagen en plena época electoral. En marzo de 2026, el aspirante denunció que se estaba gestando una campaña sucia en su contra, orquestada en redes sociales, con la cual se buscaba afectar su perfil político recurriendo a fragmentos descontextualizados de una entrevista que dio en su momento a W Radio.

Al precisar los hechos, Cepeda explicó que el material recirculado corresponde a una discusión que tuvo con la congresista María Fernanda Cabal en el medio radial, en el que entonces estaba como locutora la periodista Vicky Dávila. Durante ese debate, abordaron el tema de la relación entre organizaciones campesinas y los grupos armados y, según Cepeda, la senadora Cabal, del Centro Democrático, acusó a las asociaciones de campesinos de ser integrantes de la guerrilla, a los cuales respaldó en su intervención.

“Descontextualizan el fragmento del video y lo ponen a circular en redes. Como van perdiendo en todas las encuestas, no les queda otra que la propaganda sucia”, aseguró el hoy candidato.

El candidato Iván Cepeda Castro denunció presunta campaña sucia en su contra - crédito @IvanCepedaCast/X

Supuestos nexos de Iván Cepeda con las extintas Farc

En agosto de 2025, Cepeda Castro fue blanco de señalamientos que nuevamente involucraron a grupos armados ilegales. El escritor y filósofo Camilo García compartió un texto en el que acusó al senador y candidato presidencial de haber estado relacionado con el antiguo secretariado de las Farc. Afirmó que tanto el político como su padre, Manuel Cepeda, frecuentaban la llamada “Casa Verde”, donde se reunían los integrantes del secretariado.

De igual manera, lo señaló de estar detrás de amenazas que recibió en su momento, tras haber escrito un artículo sobre las Farc-EP, a petición de Cepeda. En consecuencia, decidió exiliarse en Suecia. A su regreso, descubrió que, presuntamente, el candidato a la Presidencia estaba involucrado en las intimidaciones de las cuales fue víctima.

“Concluí que no podía ser nadie más que el propio Cepeda o alguien mandado por él, quien me estaba haciendo esas tenebrosas llamadas. Decidí anticipar mi regreso a Suecia para evitar el riesgo de ser asesinado”, indicó.

El aspirante se pronunció al respecto, rechazando las acusaciones en su contra. “Es parte de los intentos por vincularme falsamente con las Farc. Su presunto autor es el señor Camilo García. A primera hora la radicaré en la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se investiguen a fondo estas acusaciones temerarias”, informó.