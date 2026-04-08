Bogotá abrió curso gratuito de gastronomía: así puede perfeccionar técnicas de cocina en tan solo 90 horas de formación

Las inscripciones para el programa de la Academia Ñam estarán abiertas hasta el 10 de abril de 2026 a través del formulario en línea oficial - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social, en alianza con la Fundación Gastronomía Social Colombia, abrió una nueva convocatoria gratuita para el curso de servicio a la mesa de la Academia Ñam, dirigido a jóvenes bogotanos entre 18 y 30 años interesados en formarse profesionalmente en el sector gastronómico.

El proceso de inscripción estará abierto hasta el viernes 10 de abril de 2026 y busca brindar herramientas prácticas y teóricas para facilitar la inserción laboral en restaurantes, hoteles y cafeterías de la ciudad. Los interesados deben diligenciar el formulario en línea disponible en este enlace y cumplir con los siguientes requisitos.

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¿En qué consiste el curso y quiénes pueden postularse?

El programa, de 90 horas de duración, está diseñado para personas jóvenes que actualmente se encuentren desempleadas y en búsqueda activa de empleo, con disponibilidad para asistir a clases presenciales y prácticas, y que residan en Bogotá (preferiblemente en la localidad de Kennedy). Entre los requisitos destacan:

La formación, de 90 horas, incluye clases presenciales, prácticas y una primera etapa digital obligatoria para avanzar en el proceso - crédito Secretaría de Integración Social

Tener entre 18 y 30 años.

Estar desempleado/a y buscando empleo activamente.

Contar con disponibilidad para asistir a las clases presenciales y a las prácticas.

Vivir en Bogotá.

Tener la intención y capacidad para desempeñarse en ambientes laborales de alta presión y exigencia, que requieren desplazamiento constante y rápido.

Los seleccionados deberán asistir a la inducción presencial el lunes 13 de abril de 2026 en el Centro de Desarrollo Comunitario de Kennedy (carrera 80 #43-43 sur), a partir de las 9:00 a. m. Desde ese momento, comenzará el proceso de formación integral.

Fechas clave del curso gratuito

La Academia Ñam se divide en cuatro etapas:

Entre el 13 y el 17 de abril. Es obligatoria para avanzar a la siguiente fase y se realiza virtualmente.

Del 21 de abril al 7 de mayo. Las clases se desarrollarán en reconocidos restaurantes aliados, que se convierten en espacios de práctica real.

Del 8 de mayo al 7 de junio. Los participantes serán asignados a establecimientos gastronómicos de localidades como Chapinero, Santa Fe y Usaquén, donde podrán aplicar lo aprendido en un entorno laboral real.

El curso de servicio a la mesa está diseñado para jóvenes desempleados en Bogotá que buscan insertarse laboralmente en el sector gastronómico - crédito Secretaría de Integración Social

A través de la plataforma Talento Ñam, los egresados podrán acercarse a oportunidades de empleo y a la red de restaurantes aliados. El curso cierra en julio de 2026, con la entrega de certificaciones y la posibilidad de acceder a la ruta de empleabilidad y a la certificación en manipulación de alimentos.

Contenidos y beneficios de la formación

La formación incluye módulos sobre:

Técnicas de servicio y atención al cliente.

Protocolo y etiqueta en la mesa.

Trabajo en equipo.

Coctelería, sommelería y barismo básico.

Ruta de empleabilidad y preparación para entrevistas laborales.

Certificación en manipulación de alimentos, fundamental para quienes buscan empleo en el sector gastronómico.

El objetivo es que los egresados de la Academia Ñam cuenten con competencias técnicas y actitudinales para desempeñarse en ambientes de alta presión, mejorar su perfil profesional y aumentar sus posibilidades de inserción laboral formal.

Los egresados podrán acceder a oportunidades de empleo mediante la plataforma Talento Ñam, además de recibir certificaciones al finalizar el programa en julio de 2026 - crédito Secretaría de Integración Social

Una apuesta por la inclusión y la competitividad

La alianza entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Fundación Gastronomía Social Colombia forma parte de los ‘Acuerdos Transformadores’, una estrategia que busca hacer de Bogotá una ciudad más competitiva e incluyente, articulando esfuerzos entre el sector público y privado para la generación de nuevas oportunidades laborales.

La formación de la Academia Ñam no solo potencia el talento joven, sino que responde a la creciente demanda del sector gastronómico, uno de los más dinámicos y generadores de empleo en la capital. Los participantes podrán iniciar una carrera en el mundo de la gastronomía, adquirir experiencia práctica y acceder a una red de aliados para facilitar su empleabilidad.