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Daniel Briceño criticó estrategia de Paloma Valencia y señaló a Juan Daniel Oviedo como factor de quiebre: “Nos metimos el pajazo mental”

El militante del Centro Democrático analizó el impacto de la designación del exdirector del Dane como fórmula vicepresidencial de la senadora

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Daniel Briceño advirtió que la llegada de Juan Daniel Oviedo distanció a las bases uribistas de la candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito Concejo de Bogotá - Catalina Olaya/Colprensa
Daniel Briceño advirtió que la llegada de Juan Daniel Oviedo distanció a las bases uribistas de la candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito Concejo de Bogotá - Catalina Olaya/Colprensa

El representante electo del Centro Democrático y exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, analizó el rumbo de la campaña presidencial de Paloma Valencia, en una entrevista concedida a Nación Sabrosa.

Durante la conversación, Briceño expuso su visión sobre las decisiones que, a su juicio, condicionaron el desempeño electoral de Valencia y detalló los desacuerdos internos surgidos a lo largo del proceso.

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Briceño identificó un punto de inflexión en la estrategia de la fórmula, ubicando la llegada de Juan Daniel Oviedo como un momento determinante. “Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”, afirmó.

El congresista sostuvo que, tras la consulta interna del partido, Valencia contaba con un respaldo sólido, pero las decisiones posteriores habrían alejado a los votantes históricos del uribismo.

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Daniel Briceño cuestionó alianzas y decisiones tras la consulta que debilitó a Paloma Valencia - crédito Colprensa
Daniel Briceño cuestionó alianzas y decisiones tras la consulta que debilitó a Paloma Valencia - crédito Colprensa

“El 8 de marzo, Paloma tenía la presidencia en las manos, pero lo que no entendieron los estrategas es que no la tenía por el centro o por los tibios, sino porque 3,2 millones de personas, que coincidían exactamente con los votos del Centro Democrático al Senado, habíamos votado por ella”, expresó Briceño.

Según su análisis, el error fundamental consistió en restar centralidad al liderazgo presidencial y enfocar los esfuerzos en el debate sobre la vicepresidencia.

El parlamentario remarcó el impacto que tuvo la presencia de Oviedo en la campaña, sugiriendo que la decisión de incorporar una figura ajena a la línea ideológica tradicional terminó por distanciar a las bases del partido.

Aún así decidimos darle más importancia a un vicepresidente que a la propia presidencia”, lamentó. Briceño cuestionó, además, la construcción de alianzas con sectores que, desde su perspectiva, no compartían los principios del partido.

El error fue creer en un vicepresidente que además no comulga de ninguna forma con lo que nosotros pensamos (…) nos metimos el pajazo mental de que sumando íbamos a salir adelante”, aseguró el también exconcejal de Bogotá.

El exconcejal Daniel Briceño aseguró que pronto se sabrá cuál es la persona que está recibiendo información de su ubicación - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño habló de la llegada de Juan Daniel Oviedo a la campaña de Paloma Valencia - crédito @Danielbricen/X

El representante también desmitificó versiones sobre la participación directa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la selección de la fórmula.

“Esto ni siquiera fue idea de Uribe, esto fue idea de unos estrategas que después de una consulta se preguntaron quién había quedado a 1,2 millones”, aseguró. De acuerdo con Briceño, la determinación fue influida por interpretaciones equivocadas de los resultados internos y no por una decisión del exmandatario.

Durante la entrevista, Briceño expuso tres diferencias fundamentales con la conducción de la campaña. “Yo tuve tres grandes diferencias: Oviedo, los políticos casposos que vinieron y se tiraron la campaña (y ahora están votando unos por Cepeda y otros por Abelardo), y tercero, todo el tema estratégico”, enumeró, señalando que nunca ocultó sus desacuerdos. Para él, la llegada de figuras externas y la falta de cohesión ideológica contribuyeron al debilitamiento del proyecto.

A pesar de las críticas, Briceño reafirmó su respaldo a Paloma Valencia, comprometiendo su voto en la contienda. “Yo el domingo salgo a votar por Paloma. Yo soy un hombre de palabra”, manifestó.

El congresista también defendió su postura durante la campaña, asegurando que actuó con coherencia y apoyó tanto a Valencia como al expresidente Uribe ante ataques provenientes de diferentes sectores políticos.

Daniel Briceño agradeció a Paloma Valencia el haberlo elegido como jefe de volanteo. Aseguró que su trabajo será a nivel nacional - crédito @PalomaValenciaL/X
Daniel Briceño afirmó que aunque votará por Paloma Valencia, ella no se compara con el impacto de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella - crédito @PalomaValenciaL/X

El legislador, no obstante, diferenció su posición de recientes comparaciones formuladas por la candidata presidencial.

“Hoy que Paloma está comparando a Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella, yo también tengo que decir: Paloma, yo voy a votar por usted, pero eso no es cierto. Yo no creo que Cepeda y Abelardo se puedan comparar”, concluyó.

Esto dijo el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez a las declaraciones de Briceño sobre Juan Daniel Oviedo

Desde su cuenta en X, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó su respaldo tanto a Daniel Briceño como a Juan Daniel Oviedo. “Me gusta @Danielbricen y me gusta @JDOviedoAr”, escribió.

Uribe Moreno subrayó que “la diferencia de opiniones, tramitada de frente y con respeto, enriquece y fortalece. No es traición”.

En otro pronunciamiento en X, el hijo del expresidente afirmó: “@PalomValenciaL y @JDOviedoAr nos enseñaron que se puede construir desde la diferencia sin renunciar a los principios“.

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