Usuarios de las plataformas de Bancolombia y Nequi registran fallas en servicios digitales

Las plataformas de Bancolombia, Nequi y pagos por PSE sufren interrupciones durante jornada clave de pagos en Colombia - crédito VisualesIA/Nequi/Bancolombia

Las plataformas de Bancolombia, Nequi y los pagos por PSE registraron fallas el jueves 28 de mayo en Colombia, con problemas para transferencias, pagos y otros servicios digitales que afectaron a usuarios en plena jornada de obligaciones económicas y llevaron a las dos entidades a reconocer inconvenientes en sus canales virtuales.

De acuerdo con Nequi en su sitio web, había interrupciones en los servicios de envíos a Bancolombia, envíos de Bancolombia a Nequi y QR Entrecuentas. La billetera digital también informó problemas en pagos mediante PSE.

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Ante este inconveniente, Bancolombia recomendó usar oficinas, corresponsales bancarios y tarjetas débito y crédito, mientras Nequi indicó que algunos servicios seguían disponibles aunque su Tarjeta Nequi Visa estaba en actualización tecnológica.

Las quejas de los usuarios de estas plataformas se concentraron sobre todo en X, red social en la que describieron fallas tanto en la app Mi Bancolombia como en servicios asociados a la entidad y a la billetera digital. Uno de ellos escribió que “no está dejando hacer transferencia”.

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Usuarios reportan dificultades para transferencias, pagos y otras operaciones en canales digitales este 28 de mayo - crédito @j_bernal05/X

Otro cliente expresó en X que “qué raro que Bancolombia se caiga justo cuando uno más lo necesita”. También aparecieron reportes sobre rechazos en pagos electrónicos: “Pagos por PSE, al momento de ingresar a su plataforma rechaza los pagos”, señaló otro usuario en la misma red.

Ante la ola de reclamos, Bancolombia contestó a usuarios en X: “En este momento presentamos novedades en nuestros canales digitales para algunas transacciones. Sin embargo, estamos trabajando para estar de nuevo al 100%. ¡Discúlpanos!”.

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En otra respuesta, la entidad indicó: “En este momento se presentan inconvenientes en nuestros canales virtuales. Mientras tanto, puedes utilizar nuestras oficinas y corresponsales bancarios. También, puedes pagar con tus tarjetas de débito y crédito. ¡Discúlpanos! Contigo, Naty”.

Nequi también respondió a los reportes. La billetera señaló: “En este momento estamos actualizando la tecnología de la Tarjeta Nequi Visa”.

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En otro mensaje, la entidad financiera digital precisó: “Mientras ajustamos un par de tuercas no podrás usarla, pero puedes entrar a tu Nequi sin problema y usar los servicios disponibles”.

Otro de los usuarios de Bancolombia, reportó una transferencia por una millonaria suma que no le ha llegado a su cuenta: “Oye @Bancolombia, cómo que me quitas 10,000,000 en mi intento de transferencia y la transferencia no ha llegado!!! Además me salió que no fue posible hacerla. Dónde está mi dinero ?”, escribió el usuario en su cuenta de X.

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En cuanto a los clientes de Nequi, una mujer identificada como Luna Pérez dijo lo siguiente: “@Nequi sigo teniendo problemas para entrar a mi tarjeta débito virtual. Cada rato me sale esta imagen”.

Usuarios de Nequi y Banccolombia, continúan reportando fallas en la prestación de algunos de los servicios de las plataformas - crédito @LunaPer78882911/X

Así mismo, más clientes de las dos entidades siguieron reportando fallas y manifestando su malestar con la situación que enfrentan: “@Bancolombia que manera con este banco, si no es nequi caído es si sistema hasta cuando nos van a tener sin plata??“; ”@Nequi lo más fácil es que digan a qué hora podremos darle uso a la tarjeta virtual!!! Gracias"; “Auxilio, tengo muchas cosas por pagar y la tarjeta de @nequi no funciona, hasta que hora pues @Nequi, ustedes lo dejan embalado a una”, dicen algunos de los mensajes en redes sociales.

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Los reclamos no se limitaron a transferencias y pagos. Según los reportes de usuarios en redes sociales, también hubo dificultades para retirar dinero desde bolsillos digitales y para hacer pagos desde aplicaciones vinculadas a Bancolombia y Nequi.

Nequi y Bancolombia confirman en redes sociales trabajos de actualización tecnológica y reportan esfuerzos para restablecer operaciones digitales - crédito @Nequi/X

La caída de estas aplicaciones ha sido recurrente en los últimos años, de acuerdo con el texto fuente, especialmente en quincenas, fines de mes o fechas de alto movimiento como pagos de impuestos o nóminas. En esta ocasión no hubo una confirmación oficial sobre la causa, aunque el problema coincidió con el cierre de mes.

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El episodio se produjo pocos días después de otro incidente en X relacionado con Nequi. La billetera informó entonces que “hemos identificado un posible acceso no autorizado a nuestra cuenta oficial en X (Twitter)”.

Durante la mañana de este jueves 28 de mayo del 2026, las alertas sobre las fallas se multiplicaron en redes sociales. Hasta ese momento, lo reportado por usuarios y lo reconocido por las entidades apuntaba a interrupciones en transferencias, pagos por PSE, movimientos entre Bancolombia y Nequi y operaciones en canales digitales.

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