Habló amiga de Ana María Meza, la mujer presuntamente asesinada por gerente corporativo del Banco de Bogotá: “Una relación violenta”

El sujeto habría cometido el hecho sobre la medianoche y luego siguió en su apartamento como si nada, hasta que los vecinos hallaron el cuerpo - crédito Colprensa

Un caso de feminicidio en Bogotá tuvo un giro después de que la Fiscalía General de la Nación estableciera que la muerte de Ana María Meza el 24 de enero de 2026 no fue un suicidio, como se pensó inicialmente, sino un asesinato presuntamente cometido por su pareja, Carlos Mario Rodríguez Rosas, exgerente corporativo del Banco de Bogotá.

El proceso judicial contra Rodríguez Rosas quedó formalmente abierto tras la imputación de feminicidio agravado y acceso carnal violento, según pruebas y relatos divulgados por varios medios nacionales, que incluyen el testimonio clave de una amiga de la víctima.

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Ana Robayo, esta amiga en cuestión, aseguró que la relación de la víctima con Rodríguez Rosas estuvo marcada por el maltrato, la manipulación y los celos.

Un informe forense y declaraciones de una amiga comprometieron judicialmente a Carlos Mario Rodríguez, quien enfrenta graves señalamientos tras indicios de alteración de la escena y antecedentes de violencia en la relación

De acuerdo con su testimonio dado en Noticias Caracol, la víctima expresó reiteradamente su deseo de separarse, pero era persuadida para quedarse mediante promesas incumplidas. Este testimonio aporta detalles sobre la dinámica de violencia previa al crimen.

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“Ana me comentaba en varias ocasiones que lo que quería dejar, pero él siempre llegaba con promesas falsas y la envolvía. Lastimosamente, ella me contaba cómo él la trataba verbalmente, que le decía palabras como ‘perra’, ‘puta’, y, sin embargo, sale a decir que se quería casar con ella. Es como una ironía”, afirmó Robayo.

Además, al medio mencionado, también explicó que: “Ellos se conocieron unos años atrás y hasta el año pasado empezaron a tener una relación de pareja. Creo que duraron como año y medio. Y yo catalogo esta relación como tóxica, violenta, llena de machismo y celos. Una relación demasiado enfermiza para mi gusto”.

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Tras la muerte, Ana María Meza fue encontrada sin vida tras caer del quinto piso de un edificio en el norte de Bogotá.

La presunta responsable en el asesinato de Ana María Meza, era el gerente corporativo del Banco de Bogotá - crédito Luisa González / Reuters

Las autoridades, en un primer momento, consideraron la hipótesis de suicidio, aunque la investigación se reorientó a medida que la Fiscalía General de la Nación descubría un historial de maltrato y dominio en la pareja, de acuerdo con lo informado por la entidad investigadora a medios nacioanles.

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Investigación y avances del caso

La Fiscalía General de la Nación reunió material probatorio que permitió a un juez de control de garantías ordenar la detención carcelaria de Carlos Mario Rodríguez Rosas como presunto responsable del crimen.

La investigación judicial presentó elementos que contradicen la hipótesis inicial, tales como intentos de alterar la escena del crimen y referencias a episodios previos de violencia. El acusado, enfrentado a cargos de feminicidio agravado y acceso carnal violento, no aceptó responsabilidad alguna durante la audiencia.

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La noche de los hechos, la pareja había asistido a una reunión social antes de regresar al apartamento de Rodríguez, en el norte de Bogotá. Una discusión privada terminó, según la Fiscalía, en la agresión que culminó en el fallecimiento de Ana María Meza.

Reconstrucción de los hechos y delitos imputados

La Fiscalía General de la Nación reconstruyó que la noche del 24 de enero de 2026, Meza y Rodríguez asistieron a una reunión antes de ir juntos al apartamento donde ocurrió el crimen.

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Los hechos ocurrieron después de que la pareja compartiera con amigos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la Fiscalía, ya en el domicilio, la pareja discutió y Rodríguez habría atacado a Ana María y le habría cubierto la boca y la nariz hasta dejarla inconsciente. El ente acusador señaló a Semana que Rodríguez accedió carnalmente a la víctima y posteriormente lanzó el cuerpo por la ventana, en un intento de simular un suicidio.

Con estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento a Rodríguez Rosas, quien negó los cargos.

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El proceso judicial continúa, mientras los testimonios ofrecidos a Semana revelan cómo una relación marcada por el maltrato, el machismo y la manipulación desembocó en el feminicidio de Ana María Meza.