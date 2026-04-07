Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

La historia de Luisa Fernanda y Pipe Bueno incluye traición, confusión amorosa y giros inesperados que mantienen la atención - crédito @luisafernandaw/TikTok

La creadora de contenido Luisa Fernanda W volvió a llamar la atención en redes sociales con una propuesta que mezcla humor, dramatismo y tecnología. Esta vez, la empresaria apostó por crear su propia “frutinovela”, un formato que gana popularidad en TikTok y que presenta historias intensas protagonizadas por frutas con características humanas.

Las llamadas frutinovelas se consolidan como una tendencia viral, ya que se trata de minitelenovelas que reproducen conflictos clásicos del género, con romances, traiciones y giros inesperados, pero con un elemento distintivo: sus personajes son frutas y verduras animadas mediante inteligencia artificial.

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En estos relatos aparecen figuras como “linomes enamoradas”, “plátanos infieles” o “manzanas villanas”, que conectan con la audiencia por su tono exagerado.

Las 'frutinovelas' se posicionan como uno de los formatos más consumidos en TikTok durante 2026 - crédito redes sociales

Ante ese auge, Luisa Fernanda W decidió sumarse con una historia propia. La creadora no solo participó en la construcción del relato, también prestó su voz para los personajes junto a su esposo, el cantante Pipe Bueno, conocido por canciones como Recostada en la cama, Una noche y Tengo ganas. Este detalle despertó curiosidad entre los seguidores, que incluso comentaron que en un primer momento no identificaron que el contenido provenía de su cuenta.

“@pipebueno y yo teníamos que hacer una frutinovela jajajaja ¿qué título le pondrían a este drama? De verdad nos reímos mucho haciendo las voces y armando las escenas jajajaja comenta con frutitas si te gustó🍎🍋🍌🍉🍈🥭 (sic)”, escribió la empresaria paísa en su cuenta de TikTok junto a su frutinovela.

Triángulo amoroso, traición y caos: así es la frutinovela de la influenciadora

La historia que hicieron la famosa pareja sigue una estructura clásica de telenovela. Todo inicia con Manzana, hermana adoptiva de Limón, que expresa apoyo a la relación de esta con Banano, conocido como “Banana Negra”. Desde ese punto surgen rumores sobre la fidelidad del personaje masculino, lo que da principio al conflicto.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se unieron a la tendencia en redes sociales de las 'frutinovelas' e hicieron reír a sus seguidores - crédito @luisafernandaw/Instagram

La tensión crece cuando Banano plantea una propuesta que genera confusión entre los personajes. Aunque intenta aclarar la situación, las dudas persisten. Limón se ausenta por un viaje y deja a su pareja cerca de su hermana, lo que provoca una serie de insinuaciones y sospechas. A su regreso, la protagonista enfrenta una escena que interpreta como una traición, lo que desencadena una fuerte confrontación.

En medio del conflicto, Banano intenta defenderse con una explicación inesperada: la existencia de un supuesto hermano gemelo. La versión no logra calmar la situación. Limón decide iniciar una relación con Naranjón, aunque más adelante reconoce arrepentimiento y expresa su intención de reconciliarse.

Cuando la historia parece acercarse a un desenlace positivo con una propuesta de matrimonio aceptada, aparece un nuevo giro. Manzana irrumpe y asegura que también mantiene una relación con Banano.

La creadora Luisa Fernanda W apostó por un formato viral de las 'frutinovelas' junto a Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/TikTok

Además, afirma que podría estar embarazada y anuncia la realización de pruebas de ADN, lo que deja en suspenso la boda y abre nuevas dudas sobre el futuro de los personajes y termina con un “continuará...”.

En redes sociales amaron la historia que crearon los famosos

Lo que llamó la atención de la frutinovela es que Luisa Fernanda W dio voz a los personajes femeninos, mientras que Pipe Bueno interpretó a los masculinos y lo hicieron con todo el sentido del humor.

Ambos incluyeron expresiones cotidianas en momentos de infidelidad, como el “eres una perra”, lo que reforzó el carácter divertido de la historia. Ese estilo conectó con la audiencia y desató una ola de reacciones; varios usuarios coincidieron en que el contenido los puso en la misma sintonía, como si siguieran atentos cada giro del drama protagonizado por frutas.

Muchos usuarios comentaron: “Luisa editando en la casa”; “Limoluisa eres tú?🍋“; ”esto nos esta consumiendo jajajajajajaja"; “Luisa que es esto nea JAJAJAAJJAJAJJAJAJA”; “pensé que era una cuenta random jajaja”; “Las frutinovelas ya consumieron a Luisa y Pipe JajajajajjaJajajajajja”; “Se nota que los colombianos sabemos de dramas JAJAJJAJA”.