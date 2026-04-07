“La mafia se tomó el oro de Colombia”: Gustavo Petro responsabilizó al Banco de la República de un vacío en la ley

En este discurso, el mandatario colombiano detalla la propuesta de comprar hasta 15 toneladas de oro como una estrategia para apoyar a la minería artesanal - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro advirtió el martes 7 de abril que las mafias controlan el mercado del oro en Colombia desde que una ley limitó la compra estatal del metal. La advertencia se dio durante el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, evento que reunió a autoridades, empresarios y pequeños mineros para evaluar la situación del sector, además de presentar estrategias de legalización y fortalecimiento productivo.

Según Petro, la eliminación del monopolio del Banco de la República abrió el camino para que estructuras criminales financien violencia y lavado de activos, afectando directamente a los pequeños productores.

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“La mafia se tomó el oro de Colombia, básicamente desde que una ley de la República, después de la Constitución Nacional, le ordenó al Banco de la República no comprar más oro”, señaló.

La eliminación del monopolio del Banco de la República abrió el mercado a intermediarios ilegales, de acuerdo con Petro - crédito Banco de la República - Presidencia

Para el presidente, el mercado requiere regulación porque “muchos de los aspectos del mercado matan”, y la ausencia del Estado dejó el espacio libre para mafias que financian violencia y lavado de activos.

Durante el encuentro, el presidente presentó la Comercializadora de Oro de Colombia, conocida como Ecodorado, con la que el Estado buscará comprar oro de manera directa, fortalecer la trazabilidad y garantizar mejores ingresos para los pequeños mineros.

“Esta empresa debe garantizar que se pague al pequeño minero más que lo que paga la mafia. No se trata de maximizar ganancias, sino de proteger vidas y asegurar trazabilidad”, afirmó Petro.

Petro presentó la Comercializadora de Oro de Colombia, conocida como Ecodorado, con la que se busca comprar oro legalmente - crédito AP

El presidente criticó la normatividad ambiental que, según él, limita a los pequeños mineros: “Se protegen esas áreas de tal manera que no entra el pequeño minero, no se titula el pequeño minero (…) Entonces, los funcionarios de medio ambiente, que la mayoría vive aquí, no les piden el título por razones de ley. La ley hay que cambiarla”.

Petro insistió en que la legalización y la titulación masiva son imprescindibles para evitar que los mineros dependan de las mafias y para proteger los ríos del país.

El mandatario también criticó las normas ambientales que dificultan la formalización minera, por lo que explicó que la titulación de los pequeños mineros es limitada y que, mientras tanto, la maquinaria pesada utilizada por mafias continúa destruyendo ríos y ecosistemas.

El mandatario criticó la legislación que dificulta la titulación de los pequeños mineros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La misma máquina ayuda a que la mafia controle al pequeño minero (…) Con la ley, como la mafia está fuera de la ley, se destruye el río. Sin ríos, nosotros aquí no existimos”, advirtió.

En materia de financiamiento, Petro indicó que se proyecta beneficiar a unos setenta y seis mil mineros, con recursos del Banco Agrario y Bancoldex destinados a tecnologías limpias, eficiencia energética y fortalecimiento productivo. Además, anunció una segunda fase con más apoyo financiero para cooperativas y asociaciones.

El presidente destacó que la formalización y el desarrollo de la pequeña minería implican también industrialización y valor agregado: “Trabajamos con Artesanías de Colombia e Innpulsa para fortalecer modelos de negocio que permitan a nuestros mineros crecer y competir”.

El discurso de Petro se centró en la necesidad de ir más allá de cifras pequeñas y abordar el problema estructural que enfrentan miles de familias mineras - crédito @infopresidencia/X

De igual manera, Petro insistió en la urgencia de reformar el Código Minero, que según él ha favorecido históricamente a grandes empresas, dejando a los pequeños mineros en manos de mafias.

“El viejo Código Minero no pensó en la pequeña minería. Debemos actuar ahora para que el próximo gobierno encuentre una experiencia más organizada y con menos errores”, señaló.

El presidente recordó que la minería ilegal representa un problema de seguridad nacional y resaltó que Ecodorado permitirá disputar el mercado a la ilegalidad, pagar mejor al pequeño minero y reducir la influencia de mafias: “El oro debe convertirse en ahorro soberano, fortalecer fondos pensionales y garantizar condiciones dignas para los productores legales”.