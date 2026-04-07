Carlos Fernando Galán cuestionó la designación de alias El Montañero como gestor de paz: “Así es muy jodido luchar contra la delincuencia”

El alcalde Carlos Fernando Galán criticó la decisión del Gobierno de levantar la orden de captura contra alias 'El Montañero', cabecilla de la banda 'El Mesa' - crédito Carlos Fernando Galán/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó una dura crítica al Gobierno nacional tras la decisión de levantar la orden de captura contra Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, cabecilla de la banda El Mesa, bajo el argumento de convertirlo en “gestor de paz”.

La medida, adoptada por la administración del presidente Gustavo Petro, se conoció a través de la Resolución N°00072 del 27 de marzo de 2026; generó una fuerte crítica del mandatario distrital sobre la coherencia y el alcance de la política criminal en el país.

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“Hoy en Bogotá anunciamos que, gracias a la Dijín, a la Fiscalía y a la Policía de Bogotá, fueron capturados 23 miembros de la banda ‘El Mesa’, entre ellos 8 sicarios. Mientras tanto, el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levantó la orden de captura por una negociación que no solo no tiene ningún resultado positivo, sino que es peligrosa e irresponsable”, denunció el alcalde Galán en sus redes sociales.

Alias El Montañero hacía alianzas con el ELN y las disidencias de las Farc - crédito Policía Nacional

Galán insistió en la necesidad de abrir el debate sobre los beneficios judiciales para delincuentes de alto perfil: “Es hora de dar la discusión: no más beneficios para delincuentes peligrosos que deberían estar en la cárcel”.

El historial criminal de alias El Montañero

‘El Montañero’ es considerado uno de los fundadores y principales líderes de la banda El Mesa, con origen en Bello (Antioquia) y presencia en varias regiones del país, incluidas Medellín, Bogotá, el Oriente y Norte de Antioquia, Caquetá, Boyacá y Soacha. Bajo su mando, la organización ha tejido alianzas con estructuras armadas ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc, facilitando rutas para el tráfico de estupefacientes y la ejecución de extorsiones a empresarios y finqueros.

La banda El Mesa cuenta con más de 400 integrantes y está vinculada a delitos como narcotráfico, sicariato, extorsión, comercio ilegal de lotes, tráfico de armas, amenazas, desplazamiento forzado y terrorismo. Según las autoridades, las rentas criminales mensuales de la organización rondan los 550 millones de pesos, recursos reinvertidos en armas y expansión territorial.

Alias El Montañero, designado gestor de paz, es considerado uno de los principales líderes criminales y fundador de la banda El Mesa - crédito Policía Nacional

Incoherencias en la política criminal

El contraste entre la acción policial y judicial en Bogotá y la decisión del Gobierno nacional de otorgar estatus de gestor de paz a alias El Montañero generó indignación en la Administración distrital. “Mientras aquí se lucha contra esa banda, a nivel nacional, al jefe de esa banda le quitan la orden de captura y lo nombran gestor de paz. Así es muy jodido luchar contra la delincuencia en el país”, lamentó Galán.

La medida del Gobierno se alinea con los compromisos asumidos en las mesas de diálogo sociojurídico instaladas en la cárcel El Pedregal de Itagüí, donde solo alias El Montañero tenía una orden de captura vigente al momento de la publicación de la resolución. Para Galán, la suspensión de la detención es “peligrosa e irresponsable” y envía un mensaje contradictorio frente a la lucha contra el crimen organizado.

La banda utilizaba taxis para distribuir droga y armas, operando en zonas de Bogotá como Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe - crédito Secretaría de Seguridad

La captura de la banda en Bogotá

Tras casi un año de investigación, las autoridades lograron impactar de manera significativa a la estructura criminal en Bogotá, donde tenía presencia desde 2012, especialmente en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe. El operativo incluyó 15 diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Soacha, Tolima y Cesar.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, detalló: “Logramos la captura de 23 delincuentes pertenecientes al grupo ‘El Mesa’, responsables de homicidios, tráfico de estupefacientes y extorsión en varias zonas de la ciudad”. El oficial resaltó que los criminales utilizaban taxis como fachada para transportar droga y armas, distribuyendo estupefacientes en parques, colegios y discotecas, y empleando extrema violencia para controlar territorios.

La organización criminal 'El Mesa' obtiene ganancias mensuales de alrededor de 550 millones de pesos por narcotráfico, extorsión y otros delitos - crédito Secretaría de Seguridad

Entre los capturados figuran alias Alejo, coordinador en Bogotá; “Nías”, jefe de sicarios con presunta participación en al menos 50 homicidios; “Tavo”, encargado de asesinatos selectivos; “Andrés”, transportador de armas y droga; y “Franklin” y “Edicson”, distribuidores de estupefacientes.

La investigación los vincula a homicidios cometidos en 2025, como el hallazgo de cuerpos en bolsas en la vía entre Suba y Cota. Durante los operativos se incautaron armas de fuego, celulares, documentos y registros contables.