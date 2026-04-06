Colombia

Por supuestas interceptaciones contra Abelardo de la Espriella, esta es la congresista del Pacto Histórico que asumirá la investigación contra Gustavo Petro

La denuncia contra el mandatario colombiano fue radicada por Germán Calderón España, abogado del candidato presidencial, por presunta violación de comunicaciones

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Gloria Arizabaleta lidera la investigación sobre la denuncia presentada por el equipo jurídico de Abelardo De La Espriella ante la Cámara de Representantes - crédito Colprensa y @Gloria Elena Arizabaleta/Facebook
Gloria Arizabaleta lidera la investigación sobre la denuncia presentada por el equipo jurídico de Abelardo De La Espriella ante la Cámara de Representantes - crédito Colprensa y @Gloria Elena Arizabaleta/Facebook

En la mañana del lunes 6 de abril de 2026, se conoció que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes adelantará una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo por las supuestas interceptaciones de las comunicaciones contra el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

El proceso quedó a cargo de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, congresista del Pacto Histórico, partido afín al Gobierno nacional, y que actualmente preside la corporación legislativa, luego de denuncias formales por violación ilícita de comunicaciones presentadas por el equipo jurídico del político afectado, según información revelada por Caracol Radio W.

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Del mismo modo, se mencionó que el caso será sometido a reparto este martes 6 de abril de 2026, en medio del reinicio de actividades en el Congreso tras la Semana Santa.

Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta, figura clave en la investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial - crédito Colprensa y Presidencia
Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta, figura clave en la investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial - crédito Colprensa y Presidencia

Esta no es la primera investigación que asumirá Arizabaleta en la Comisión de Acusaciones. Actualmente, el mandatario nacional también es investigado por la presunta violación de topes electorales y financiación irregular en la campaña presidencial de 2022.

En este caso, Arizabaleta, junto a los representantes Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, habría adelantado una recolección exhaustiva de pruebas y testimonios con la que se indaga la responsabilidad o no del jefe de Estado.

Denuncia de Abelardo de la Espriella contra Gustavo Petro

La denuncia que será analizada por la Comisión de Acusaciones será la acción interpuesta por el abogado Germán Calderón España, representante legal de Abelardo de la Espriella, involucra a personas no identificadas de la Dirección Nacional de Inteligencia junto al jefe de Estado.

En su denuncia, el jurista defensor del candidato presidencial calificó de “confesión” el trino del presidente, argumentando que describe posibles interceptaciones de la DNI a una empresa privada y al propio De la Espriella.

El abogado citó el pasaje del mensaje presidencial que hace referencia a “informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”.

Abelardo de la Espriella - crédito suministrada
Abelardo de la Espriella - crédito suministrada

La acción judicial planteada por Calderón España se basa en la preocupación por la protección de derechos constitucionales y enfatiza un posible riesgo para la vida de De la Espriella.

No solamente estaría el candidato Abelardo de la Espriella en grave riesgo de sus valores constitucionales fundamentales de alta significación, sino que, como lo advierten muchos ciudadanos en redes, la vida del candidato podría estar en riesgo inminente que deberán precaver las autoridades judiciales”, según se lee en el texto presentado a la Comisión de Acusaciones.

Origen de la polémica

El origen de la controversia está en las declaraciones del propio presidente Petro, quien se refirió al contenido de supuestos informes de inteligencia que relacionarían a De La Espriella y los hermanos Bautista, socios de la empresa Thomas Greg & Sons, sobre el tema de los pasaportes.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas públicas”, fue el comentario de Petro en las redes sociales.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

Frente a las insinuaciones del presidente, Abelardo de la Espriella respondió en redes sociales. Negó cualquier vínculo con los hermanos Bautista y desafió a Petro a mostrar posibles grabaciones de sus conversaciones.

No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, escribió el abogado. El candidato también cuestionó la integridad del sistema de inteligencia estatal y acusó al jefe de Estado de presuntos delitos reiterados.

Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, se enfrenta a un candidato del partido de Gustavo Petro (Luisa González)

De hecho, Abelardo de la Espriella declaró que abandonará su candidatura si se demuestra su culpabilidad, mientras solicita pruebas directas de las afirmaciones.

“Es el presidente el que tiene la carga de la prueba, que la presente, que presente la conversación, que presente las transcripciones y que asuma el reto de que si eso no es así, él renuncie, y si es así, yo renuncio a mi candidatura hoy mismo. A mí no me van a venir a arrinconar con mentiras y con falsedades”, mencionó a Caracol Radio W.

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