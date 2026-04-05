Clausuraron tres carnicerías en Ibagué por estar plagadas de cucarachas: cuidado con lo que consume

El reporte oficial demuestra que las autoridades siguen trabajando para evitar problemas de salud en la comunidad - crédito Alcaldía de Ibagué / Facebook

El cierre temporal de tres carnicerías por incumplimientos en las condiciones higiénico-sanitarias encendió la alerta entre las autoridades y la ciudadanía de Ibagué. Equipos de la Alcaldía y la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué desplegaron operativos sorpresa que buscan reforzar la seguridad alimentaria y actuar ante riesgos directos para la salud pública.

En medio del trabajo de las autoridades se confirmó la clausura de los locales comerciales luego de que las autoridades detectaran irregularidades graves que amenazan la salud de los consumidores. De acuerdo con el reporte oficial, las inspecciones forman parte de una estrategia municipal que intensifica los controles en todos los establecimientos de alimentos, con el objetivo de impedir la venta de productos en condiciones inadecuadas.

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Irregularidades sanitarias halladas en carnicerías de Ibagué

Durante los operativos, los equipos técnicos identificaron la presencia de plagas, en particular cucarachas. Así mismo, los expertos encontraron deficiencias en los procesos de limpieza de los establecimientos inspeccionados, lo que representa un riesgo para la salud de los clientes.

Del mismo modo, se observó almacenamiento inadecuado de productos y espacios que no cumplían los requisitos mínimos para la manipulación de alimentos. Las autoridades confirmaron que los cierres afectaron solo a locales donde se evidenciaron estos incumplimientos y que se continuarán adelantando estos operativos para evitar que los alimentos en mal estado lleguen a los hogares y restaurantes de la capital tolimense.

Tres locales fueron cerrados luego de detectarse la presencia de insectos y fallas en la manipulación de alimentos - crédito Secretaría de Salud de Ibagué / Sitio web

Reacción y advertencias de las autoridades sanitarias

La secretaria de Salud Municipal, Yennifer Guzmán, expuso que los operativos de inspección, vigilancia y control se seguirán realizando con el fin de proteger a la comunidad: “Hemos intensificado los operativos en toda la ciudad, en cada establecimiento que comercializa alimentos”, señaló Guzmán.

Además de advertir sobre la gravedad de las irregularidades encontradas, la funcionaria explicó que estos controles están dirigidos a todos los sectores y buscan proteger tanto a residentes como a visitantes. Por esta razón, los operativos continuarán y el control se mantendrá ante cualquier posible riesgo en la cadena alimentaria.

Medidas y recomendaciones para el sector alimentario

La Secretaría de Salud Municipal precisó que los cierres ordenados tienen carácter temporal. Aunque solo se permitirá la reapertura una vez que los responsables de los establecimientos subsanen todas las fallas detectadas y cumplan los requisitos sanitarios contemplados por la normatividad vigente.

Las autoridades reiteraron el llamado a todo el sector alimentario para que cumpla rigurosamente las normas, evite sanciones y mantenga la confianza de los consumidores. El control continuará como parte de un esfuerzo permanente para proteger la salud colectiva y garantizar la calidad de los productos en Ibagué.

Estas acciones refuerzan el compromiso de las autoridades locales de actuar ante cualquier amenaza sanitaria, priorizando la salud de la comunidad y de quienes visitan la ciudad.

Deficiencias en limpieza y almacenamiento, sumadas a la presencia de organismos nocivos activaron operativos estrictos - crédito Secretaría de Salud de Ibagué / Sitio web

La Alcaldía de Ibagué también reforzó inspecciones a hoteles

Más de 140 hoteles de Ibagué fueron inspeccionados por la Alcaldía durante la Semana Santa de 2026, con el objetivo de garantizar entornos seguros y adecuados para aquellos que visitaron la ciudad en esta temporada, según informó la secretaria de Salud.

El procedimiento incluyó la revisión de condiciones higiénico-sanitarias, manejo de residuos, limpieza, desinfección, almacenamiento de insumos y la vigencia de permisos requeridos, medidas que buscan asegurar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, conforme a lo señalado por la Administración Municipal.

Aunque los expertos trabajan en los procesos de desinfección, algunos lugares han sido clausurados - crédito Stringer / Reuters

La funcionaria de la Secretaría de Salud enfatizó la vigilancia permanente sobre los establecimientos para garantizar la tranquilidad de turistas y ciudadanos: “Estas inspecciones nos permiten verificar que los hoteles cumplan con todas las condiciones necesarias para brindar una estadía tranquila durante la Semana Santa”.

De acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, este tipo de operativos espera respaldar el bienestar tanto de los habitantes como de los visitantes que escogen Ibagué como destino.