Colombia

Clausuraron tres carnicerías en Ibagué por estar plagadas de cucarachas: cuidado con lo que consume

Los operativos sorpresa de la Secretaría de Salud son ejemplo del fortalecimiento de la supervisión municipal sobre comercios que incumplen los estándares del sector alimentario para garantizar la salud de los ciudadanos

Guardar

El reporte oficial demuestra que las autoridades siguen trabajando para evitar problemas de salud en la comunidad - crédito Alcaldía de Ibagué / Facebook

El cierre temporal de tres carnicerías por incumplimientos en las condiciones higiénico-sanitarias encendió la alerta entre las autoridades y la ciudadanía de Ibagué. Equipos de la Alcaldía y la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué desplegaron operativos sorpresa que buscan reforzar la seguridad alimentaria y actuar ante riesgos directos para la salud pública.

En medio del trabajo de las autoridades se confirmó la clausura de los locales comerciales luego de que las autoridades detectaran irregularidades graves que amenazan la salud de los consumidores. De acuerdo con el reporte oficial, las inspecciones forman parte de una estrategia municipal que intensifica los controles en todos los establecimientos de alimentos, con el objetivo de impedir la venta de productos en condiciones inadecuadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Irregularidades sanitarias halladas en carnicerías de Ibagué

Durante los operativos, los equipos técnicos identificaron la presencia de plagas, en particular cucarachas. Así mismo, los expertos encontraron deficiencias en los procesos de limpieza de los establecimientos inspeccionados, lo que representa un riesgo para la salud de los clientes.

Del mismo modo, se observó almacenamiento inadecuado de productos y espacios que no cumplían los requisitos mínimos para la manipulación de alimentos. Las autoridades confirmaron que los cierres afectaron solo a locales donde se evidenciaron estos incumplimientos y que se continuarán adelantando estos operativos para evitar que los alimentos en mal estado lleguen a los hogares y restaurantes de la capital tolimense.

Tres locales fueron cerrados luego de detectarse la presencia de insectos y fallas en la manipulación de alimentos - crédito Secretaría de Salud de Ibagué / Sitio web
Tres locales fueron cerrados luego de detectarse la presencia de insectos y fallas en la manipulación de alimentos - crédito Secretaría de Salud de Ibagué / Sitio web

Reacción y advertencias de las autoridades sanitarias

La secretaria de Salud Municipal, Yennifer Guzmán, expuso que los operativos de inspección, vigilancia y control se seguirán realizando con el fin de proteger a la comunidad: “Hemos intensificado los operativos en toda la ciudad, en cada establecimiento que comercializa alimentos”, señaló Guzmán.

Además de advertir sobre la gravedad de las irregularidades encontradas, la funcionaria explicó que estos controles están dirigidos a todos los sectores y buscan proteger tanto a residentes como a visitantes. Por esta razón, los operativos continuarán y el control se mantendrá ante cualquier posible riesgo en la cadena alimentaria.

Medidas y recomendaciones para el sector alimentario

La Secretaría de Salud Municipal precisó que los cierres ordenados tienen carácter temporal. Aunque solo se permitirá la reapertura una vez que los responsables de los establecimientos subsanen todas las fallas detectadas y cumplan los requisitos sanitarios contemplados por la normatividad vigente.

Las autoridades reiteraron el llamado a todo el sector alimentario para que cumpla rigurosamente las normas, evite sanciones y mantenga la confianza de los consumidores. El control continuará como parte de un esfuerzo permanente para proteger la salud colectiva y garantizar la calidad de los productos en Ibagué.

Estas acciones refuerzan el compromiso de las autoridades locales de actuar ante cualquier amenaza sanitaria, priorizando la salud de la comunidad y de quienes visitan la ciudad.

El centro de procedimientos de cuidado y bienestar no contaba con los permisos requeridos para su funcioamiento - crédito Secretaría de Salud de Ibagué
Deficiencias en limpieza y almacenamiento, sumadas a la presencia de organismos nocivos activaron operativos estrictos - crédito Secretaría de Salud de Ibagué / Sitio web

La Alcaldía de Ibagué también reforzó inspecciones a hoteles

Más de 140 hoteles de Ibagué fueron inspeccionados por la Alcaldía durante la Semana Santa de 2026, con el objetivo de garantizar entornos seguros y adecuados para aquellos que visitaron la ciudad en esta temporada, según informó la secretaria de Salud.

El procedimiento incluyó la revisión de condiciones higiénico-sanitarias, manejo de residuos, limpieza, desinfección, almacenamiento de insumos y la vigencia de permisos requeridos, medidas que buscan asegurar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, conforme a lo señalado por la Administración Municipal.

Aunque los expertos trabajan en los procesos de desinfección, algunos lugares han sido clausurados - crédito Stringer / Reuters
Aunque los expertos trabajan en los procesos de desinfección, algunos lugares han sido clausurados - crédito Stringer / Reuters

La funcionaria de la Secretaría de Salud enfatizó la vigilancia permanente sobre los establecimientos para garantizar la tranquilidad de turistas y ciudadanos: “Estas inspecciones nos permiten verificar que los hoteles cumplan con todas las condiciones necesarias para brindar una estadía tranquila durante la Semana Santa”.

De acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, este tipo de operativos espera respaldar el bienestar tanto de los habitantes como de los visitantes que escogen Ibagué como destino.

Temas Relacionados

IbaguéSecretaría de SaludCucarachasPlagasColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Mordisco sigue vivo: informe revela que está herido, aislado y sin poder en disidencias de las Farc

El documento describe un fuerte deterioro en su entorno y liderazgo, marcado por fracturas internas, desconfianza en su propia estructura y el aumento de deserciones

Iván Mordisco sigue vivo: informe revela que está herido, aislado y sin poder en disidencias de las Farc

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 6 de abril

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 6 de abril

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

El rapero aseguró que mantuvo conversaciones con el exdictador dentro del penal, donde le relató detalles de su captura, además de describir la cercanía entre ambos en las áreas de descanso y mostrar un objeto autografiado que obtuvo durante su estadía en el centro de detención

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Resultado La Caribeña noche hoy 5 de abril

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado La Caribeña noche hoy 5 de abril

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este lunes 6 de abril

Cuáles son los carros que no tienen permitido transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este lunes 6 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

Hela 5, la pastor belga del Ejército Nacional que recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo luego de un ataque del ELN: así fue el reencuentro con su guía

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Sara Corrales enternece las redes con tierno video del movimiento de su hija Mila en plena espera

Video: el emotivo homenaje de la hija de ‘Baby Demoni’ que conmovió a sus seguidores en redes sociales

Magnus, la mascota de Camilo Triana, murió tras su segunda lucha contra el cáncer: “Espérame cruzando el arcoíris”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ reveló que se le subió la fama a la cabeza en su juventud

Deportes

Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol

Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol

El mensaje de María José Marín tras su título en Augusta: “A las que están comenzando, que nunca dejen de soñar

Hora y dónde ver Cúcuta Deportivo vs. América de Cali: los Diablos Rojos abren la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Mateo Puerta explicó su polémico cambio a los 13 minutos en el partido entre Tolima vs. Santa Fe

El crudo análisis del DT del Vasco da Gama sobre Marino Hinestroza y el fútbol colombiano: “Cometen muchos errores”