Sergio Fajardo aclaró si renunciará a la campaña presidencial por los malos resultados en las encuestas: “No nos vamos para la casa”

Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato a la Presidencia, se pronunció nuevamente sobre los rumores ante una eventual renuncia a su postulación de cara a la primera vuelta en las elecciones de Colombia de 2026.

El dirigente político, en diálogo con Noticias Caracol, ratificó su continuidad en la campaña política, desmintiendo que, ante los recientes resultados de las encuestas y sondeos de opinión, desmintiendo un supuesto apoyo a la candidatura de Paloma Valencia.

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“Dicen que me voy a retirar: ¡Falso!”, explicó el exalcalde de Medellín en sus redes sociales.

También, le respondió a quienes insisten en que su candidatura carece de posibilidades o que sería conveniente su retiro, destacando el papel de los votantes indecisos y distanciados de la polarización política actual en Colombia.

- crédito @sergio_fajardo/X

“No nos vamos para la casa, las personas indecisas e inconformes por fuera de toda esa confrontación son muchas en Colombia y no nos van a sacar, tenemos el derecho a hacer la política”, indicó al citado medio de comunicación.

Al ser cuestionado sobre los posibles responsables de los rumores de su retiro, Fajardo señaló que “no es difícil imaginarlo” y recalcó que están intentando contrarrestar su modelo de política para evitar su llegada a la Casa de Nariño.

“Lo que quieren es decir que aquí no hay nada que hacer. Estamos atrapados en Paloma (Valencia), que es la paloma atrapada en la jaula del expresidente (Álvaro) Uribe, y (Iván) Cepeda, que es el pájaro atrapado en la jaula del presidente Petro. Entonces riegan un cuento por acá, eso no se sabe, se rumora paja (sic), para no decir una palabra mucho más fuerte. Y eso es lo que buscan”, mencionó.

Por último, hizo un llamado al sector que considera indeciso a sumarse a su campaña presidencial, al catalogarse como alejada de los extremos que, bajo su perspectiva, hace daño a la sociedad colombiana.

“¿Quieren guerra? Ahí tienen pa’ escoger. ¿Quieren construir? Nosotros lo podemos hacer y esa es la invitación (...) la responsabilidad con el país es hacer una política que rompe con esos extremos. Lo irresponsable en Colombia hoy es quedarse atrapado en esa confrontación”, puntualizó.

Según la encuesta realizada por la firma Guarumo Ecoanalítica, revelada por El Tiempo, Sergio Fajardo ocupa la cuarta posición con el 3,9 por ciento de respaldo ciudadano, lo que corresponde a una disminución de apoyos frente al sondeo realizado en febrero, que había sido del 5%, respectivamente.

Esta no es la primera vez que el exgobernador antioqueño sale a desmentir rumores sobre su salida de la campaña electoral.

En un comunicado del 24 de marzo, el equipo de campaña de Fajardo recalcó el compromiso para adelantar sus estrategias que lo consoliden como un aspirante fuerte para los colombianos.

Sergio Fajardo desmiente posible renuncia a su candidatura antes de la primera vuelta - crédito campaña Sergio Fajardo

“Es FALSA la información que circula sobre una supuesta retirada del candidato de la contienda electoral para adherirse a otra campaña”, se lee en la misiva.

También, destacaron el plan de Gobierno que han venido consolidando en reuniones programáticas con su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla.

“Fajardo, su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y todo su equipo están más vivos que nunca (...) desde el mediodía se realiza una reunión centrada en la problemática de seguridad, uno de los temas álgidos que enfrenta el país y que con el Plan Guardián se buscará contrarrestar”, explicaron.

Las declaraciones de Sergio Fajardo también se suman a la polémica de su esposa, la excanciller María Ángela Holguín, quien rechazó públicamente la idea de que Juan Daniel Oviedo, actual fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia y exdirector del Dane, represente al centro político de Colombia.

María Ángela Holguín cuestionó a quienes han pedido que Sergio Fajardo se una a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes aseguran ser la opción adecuada - crédito mariaangelaholguin/Instagram

“La voz del centro no es la voz de Oviedo. En los últimos días han surgido las mismas voces de siempre, quienes afirman que Sergio Fajardo debe unirse a Paloma para salvar el país, argumentando que Paloma y Oviedo representan el camino. Les hablo con sinceridad: no conocen a Fajardo”, aseveró la exministra de Relaciones Exteriores en un video publicado en sus redes sociales.

Ante ello, el candidato a la Vicepresidencia afirmó que no se dejará distraer por los ataques y que persistirá en el contacto directo con los ciudadanos. “No vamos a responder a señalamientos odiosos y descalificativos (...) seguiré adelante con hechos y buscando a los electores. Hoy, precisamente, seguiré volanteando por las calles, hablando directamente con las personas”, dijo Oviedo en declaraciones a Semana.

Juan Daniel Oviedo plantea una regulación inteligente con enfoque territorial para avanzar hacia la conectividad universal en todo el país. (Colombia Digital Summit)