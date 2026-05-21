Qué dice la ley en Colombia acerca de pedir permisos en el trabajo por ataques de ansiedad

Hay varios escenarios legales que pueden aplicar para esta clase de trastornos mentales - créditos Imagen Ilustrativa Infobae

Los trastornos de ansiedad se han convertido en una de las principales causas de consulta en salud mental en Colombia, y su impacto en los entornos laborales es cada vez más notorio.

Cuando un trabajador experimenta un episodio agudo de ansiedad en plena jornada, surge una pregunta que siempre genera incomodidad: ¿es posible solicitar permiso y retirarse del puesto por esta razón?

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los más frecuentes.

En el caso de Colombia, estudios como el de Team Consultor revelan que cerca del 80% de los trabajadores ha vivido algún nivel de estrés laboral.

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Sin embargo, un informe de Cambio reveló que persiste la idea de que las afectaciones mentales no son motivo suficiente para detener la actividad laboral.

¿Qué ocurre durante un ataque de ansiedad?

La psiquiatra Yahira Guzmán, profesora de la Universidad de La Sabana, le explicó al mismo portal que la ansiedad, en sí misma, no siempre es patológica.

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“La ansiedad del principio es un mecanismo de defensa para enfrentar situaciones de peligro. Se vuelve un problema cuando es crónica o aparece de forma aguda sin detonante claro”, aclaró la especialista.

En 2025 se conoció que el 34% se ausentan del trabajo por salud mental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según Guzmán, los episodios agudos —conocidos como ataques de pánico— generan síntomas intensos:

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Palpitaciones.

Dolor en el pecho.

Dificultad para respirar.

Hormigueo en lengua y manos.

Sensación de muerte o de perder la razón.

Estos episodios puede durar en promedio unos 10 minutos, aunque en algunos pacientes pueden prolongarse hasta una hora, lo que lleva a muchos a consultar por urgencias pensando que se trata de un infarto.

Por su parte, el profesor Luis Alberto Rengifo, de la Universidad Católica de Colombia, advirtió en charla con el mismo medio que la ansiedad puede generar consecuencias graves en el trabajo, como baja productividad o incluso la deserción laboral.

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“Comienza un vacío en el estómago, cosquilleo, opresión en el pecho, aceleración cardíaca, temblores y tensión muscular. Si no se controla, puede terminar en un desmayo”, dijo Rengifo.

¿Qué opciones tiene un trabajador en Colombia, según la ley?

Desde el punto de vista legal la respuesta es sí: se puede solicitar permiso en el trabajo por un ataque de ansiedad.

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Para esto la legislación colombiana reconoce varias alternativas para proteger al trabajador en estas situaciones.

Se deben identificar señales de alerta como pérdida de interés, dificultad para concentrarse, aislamiento, baja productividad y fatiga persistente - crédito HealthDay

Incapacidad médica: El Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 1427 de 2022 establecen que cualquier enfermedad, física o mental, que afecte la capacidad funcional del trabajador puede ser motivo de incapacidad, siempre que sea diagnosticada por un médico inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

Si la causa está relacionada con el trabajo, la ARL cubre la incapacidad; si no, la EPS se encarga

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Licencia por calamidad doméstica: Cuando la crisis es puntual y no hay tiempo para tramitar una incapacidad, el trabajador puede acogerse a la licencia por grave calamidad doméstica, según el Código Sustantivo del Trabajo.

La Corte Constitucional ha definido que una crisis aguda de ansiedad que amerite hospitalización cumple con los requisitos para esta figura.

Fuero de salud: Para quienes ya cuentan con diagnóstico de ansiedad, existe el fuero de salud, que impide al empleador terminar el contrato sin autorización previa del Ministerio del Trabajo.

Al respecto, Daniel Amado Murillo, profesor de Derecho en la Universidad Católica de Colombia, expuso que “la normativa y jurisprudencia protegen al empleado para reclamar medicamentos, citas preventivas y diagnósticas relacionadas con la ansiedad. La Sentencia T-381 de 2023 y la Ley 2460 de 2025 refuerzan la protección del empleo en casos de afectación a la salud mental”.

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En algunos casos la falta de aire es una de las señales previas a un ataque de pánico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué debe hacer un trabajador ante un ataque de ansiedad?

Frente a un episodio de ansiedad en el trabajo, los expertos recomiendan acudir a urgencias o a la EPS para obtener el certificado médico correspondiente.

Este documento debe ser presentado al empleador para justificar la ausencia.

En paralelo, es fundamental iniciar o continuar acompañamiento psicológico o psiquiátrico, lo que respalda futuras ausencias y protege al trabajador de eventuales sanciones.

El empleador no puede terminar el contrato por causa de ansiedad sin autorización del Ministerio del Trabajo, ya que la salud mental es un derecho protegido por la legislación colombiana.