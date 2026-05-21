Colombia

Qué dice la ley en Colombia acerca de pedir permisos en el trabajo por ataques de ansiedad

Tenga en cuenta que el empleador no puede terminar el contrato por causa de ansiedad sin autorización del Ministerio del Trabajo

Guardar
Google icon
Hay varios escenarios legales que pueden aplicar para esta clase de trastornos mentales - créditos Imagen Ilustrativa Infobae
Hay varios escenarios legales que pueden aplicar para esta clase de trastornos mentales - créditos Imagen Ilustrativa Infobae

Los trastornos de ansiedad se han convertido en una de las principales causas de consulta en salud mental en Colombia, y su impacto en los entornos laborales es cada vez más notorio.

Cuando un trabajador experimenta un episodio agudo de ansiedad en plena jornada, surge una pregunta que siempre genera incomodidad: ¿es posible solicitar permiso y retirarse del puesto por esta razón?

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los más frecuentes.

En el caso de Colombia, estudios como el de Team Consultor revelan que cerca del 80% de los trabajadores ha vivido algún nivel de estrés laboral.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un informe de Cambio reveló que persiste la idea de que las afectaciones mentales no son motivo suficiente para detener la actividad laboral.

¿Qué ocurre durante un ataque de ansiedad?

La psiquiatra Yahira Guzmán, profesora de la Universidad de La Sabana, le explicó al mismo portal que la ansiedad, en sí misma, no siempre es patológica.

“La ansiedad del principio es un mecanismo de defensa para enfrentar situaciones de peligro. Se vuelve un problema cuando es crónica o aparece de forma aguda sin detonante claro”, aclaró la especialista.

Desconcentración, baja productividad, hostilidad, insatisfacción, incomodidad laboral, falta de apoyo, agotamiento, clima negativo, mal clima laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En 2025 se conoció que el 34% se ausentan del trabajo por salud mental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según Guzmán, los episodios agudos —conocidos como ataques de pánico— generan síntomas intensos:

  • Palpitaciones.
  • Dolor en el pecho.
  • Dificultad para respirar.
  • Hormigueo en lengua y manos.
  • Sensación de muerte o de perder la razón.

Estos episodios puede durar en promedio unos 10 minutos, aunque en algunos pacientes pueden prolongarse hasta una hora, lo que lleva a muchos a consultar por urgencias pensando que se trata de un infarto.

Por su parte, el profesor Luis Alberto Rengifo, de la Universidad Católica de Colombia, advirtió en charla con el mismo medio que la ansiedad puede generar consecuencias graves en el trabajo, como baja productividad o incluso la deserción laboral.

“Comienza un vacío en el estómago, cosquilleo, opresión en el pecho, aceleración cardíaca, temblores y tensión muscular. Si no se controla, puede terminar en un desmayo”, dijo Rengifo.

¿Qué opciones tiene un trabajador en Colombia, según la ley?

Desde el punto de vista legal la respuesta es sí: se puede solicitar permiso en el trabajo por un ataque de ansiedad.

Para esto la legislación colombiana reconoce varias alternativas para proteger al trabajador en estas situaciones.

Se deben identificar señales de alerta como pérdida de interés, dificultad para concentrarse, aislamiento, baja productividad y fatiga persistente - crédito HealthDay
Se deben identificar señales de alerta como pérdida de interés, dificultad para concentrarse, aislamiento, baja productividad y fatiga persistente - crédito HealthDay
  • Incapacidad médica: El Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 1427 de 2022 establecen que cualquier enfermedad, física o mental, que afecte la capacidad funcional del trabajador puede ser motivo de incapacidad, siempre que sea diagnosticada por un médico inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

Si la causa está relacionada con el trabajo, la ARL cubre la incapacidad; si no, la EPS se encarga

  • Licencia por calamidad doméstica: Cuando la crisis es puntual y no hay tiempo para tramitar una incapacidad, el trabajador puede acogerse a la licencia por grave calamidad doméstica, según el Código Sustantivo del Trabajo.

La Corte Constitucional ha definido que una crisis aguda de ansiedad que amerite hospitalización cumple con los requisitos para esta figura.

  • Fuero de salud: Para quienes ya cuentan con diagnóstico de ansiedad, existe el fuero de salud, que impide al empleador terminar el contrato sin autorización previa del Ministerio del Trabajo.

Al respecto, Daniel Amado Murillo, profesor de Derecho en la Universidad Católica de Colombia, expuso que “la normativa y jurisprudencia protegen al empleado para reclamar medicamentos, citas preventivas y diagnósticas relacionadas con la ansiedad. La Sentencia T-381 de 2023 y la Ley 2460 de 2025 refuerzan la protección del empleo en casos de afectación a la salud mental”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En algunos casos la falta de aire es una de las señales previas a un ataque de pánico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué debe hacer un trabajador ante un ataque de ansiedad?

Frente a un episodio de ansiedad en el trabajo, los expertos recomiendan acudir a urgencias o a la EPS para obtener el certificado médico correspondiente.

Este documento debe ser presentado al empleador para justificar la ausencia.

En paralelo, es fundamental iniciar o continuar acompañamiento psicológico o psiquiátrico, lo que respalda futuras ausencias y protege al trabajador de eventuales sanciones.

El empleador no puede terminar el contrato por causa de ansiedad sin autorización del Ministerio del Trabajo, ya que la salud mental es un derecho protegido por la legislación colombiana.

Temas Relacionados

Ataques de ansiedadMotivo de incapacidad laboralLey en ColombiaPermisos de trabajoSalud mentalAtaques de pánicoAnsiedadDepresiónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

El intérprete de música romántica aseguró haber sentido contacto físico y ruidos inexplicables en el teatro donde se presentaba, una situación que nunca había experimentado en sus años de carrera

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

El auge por el Mundial de Fútbol causó que la empresa discográfica creara una versión con los artistas que han estado en la colección musical más recordada por los colombianos

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Una revisión rutinaria permitió descubrir los antecedentes de una pareja y evidenció cómo el control policial en centros de salud revela información insospechada

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

La joven ya había denunciado en el pasado lo que estaba ocurriendo con el padre de su bebé por la falta de cumplimiento con la cuota alimentaria pactada para la crianza del menor

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

Por qué el narco alias Guacamayo se hizo pasar por indígena: el Ministerio del Interior lo certificó

El uso de rutas administrativas y certificaciones oficiales ha generado inquietud sobre la efectividad de los controles institucionales y abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión judicial en delitos graves

Por qué el narco alias Guacamayo se hizo pasar por indígena: el Ministerio del Interior lo certificó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Andrés Cepeda relató una experiencia paranormal durante una presentación de su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

Este es el significado de ‘Dai Dai’, el sencillo que Shakira presentó oficialmente como canción del Mundial 2026

Valentina Taguado reveló las dificultades de su relación con Pipe Flórez en ‘Los impresentables’: “Uno no se la puede ganar tan fácil”

Yaya Muñoz y Alexa Torrex se cantaron las verdades en la cara: Tebi Bernal fue el motivo de la pelea

Deportes

Periodista argentino aseguró que Jhon Jader Durán es el “boludo” del día por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

Periodista argentino aseguró que Jhon Jader Durán es el “boludo” del día por ir a buscar un lugar en la selección Colombia

La selección Colombia ya conoce su grupo para el Mundial Sub-17 de Qatar 2026: estos son los países que la acompañarán

El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue el primero en aplicar nueva regla de fútbol en la Copa Sudamericana: en qué consiste

Etapa 12 del Giro de Italia - EN VIVO: Sorpresiva victoria de Alec Segaert en el sprint; Egan Bernal llegó con el pelotón

Así serán los Fan Fest oficiales de la selección Colombia en el Mundial 2026: habrá uno hasta en Miami