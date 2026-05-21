Angie Paez, expareja del cantante Dilan Fuentes, reveló que la denunció y le estaría pidiendo una fuerte suma de dinero por exponerlo en redes

La disputa entre Dylan Fuentes y Angie Páez dejó de centrarse solo en la manutención de su hijo y pasó al terreno judicial: la madre del menor afirmó en sus redes sociales que el cantante le reclama $40.500.000 después de que ella lo señalara por presuntos incumplimientos y difundiera su versión del conflicto.

Según su relato, la ofensiva incluyó seis actuaciones en su contra, entre ellas dos tutelas, gestiones ante el Icbf y una denuncia por calumnia.

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El dato apareció después de que la controversia inicial se instalara en TikTok por los aportes económicos para Maximiliano. De acuerdo con el recuento que hizo Páez en videos y mensajes, el valor fijado en un acuerdo de conciliación es de $350.000 mensuales, una suma que, según ella, llegó a ser de $430.000 antes de ese pacto y que en algunas ocasiones bajó a $250.000.

Foto tomada de @dylanfuentes

Páez sostuvo que los procedimientos promovidos por Fuentes tuvieron un mismo objetivo: que retirara el contenido publicado, se retractara y ofreciera disculpas públicas. En uno de sus videos dijo que la primera tutela planteaba que el niño estaba siendo afectado psicológicamente por ella, aunque, según su versión, el escrito también incluía al artista como supuesto afectado.

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Fuentes, por su parte, rechazó los señalamientos sobre los pagos. “Nunca he incumplido con los acuerdos”, declaró el cantante, aunque admitió un caso asociado a dificultades económicas.

Lo que Angie Páez dijo sobre las tutelas y el ICBF

En su nueva intervención, Páez aseguró que tras publicar contenido para desmentir al cantante comenzaron las acciones judiciales. “Se pusieron seis procesos en mi contra. Primero que todo, se interpusieron dos tutelas en mi contra”, afirmó la expareja del cantante colombiano.

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El cantante Dylan Fuentes está en el ojo del huracán por las declaraciones de la madre de su hija - crédito @dylanfuentes/IG

Sobre el resultado de esos recursos, agregó que ambos fallos salieron a su favor. “Las dos tutelas que interpuso este hombre en mi contra, el día de hoy están improcedentes. O sea, el fallo salió a mi favor”, dijo.

La joven también relató que, en paralelo, recibió una llamada del Icbf para asistir con su hijo a una valoración. Según explicó, esa citación se produjo por un derecho de petición para restablecimiento o verificación de derechos presentado por el padre del niño.

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Valoraciones, visitas y el eje de la denuncia por calumnia

Páez leyó en sus redes una parte de lo que atribuyó al escrito presentado por Fuentes ante las autoridades. “Considero que la progenitora ejerce manipulación sobre mi hijo para alejarlo de mí. Por eso me preocupa mucho que mi hijo está siendo expuesto constantemente en redes sociales”, citó.

Después de esa actuación, describió una revisión institucional del estado del menor. Contó que acudió con su hijo, que el niño fue valorado psicológicamente y que habló con una psicóloga, una trabajadora social, una coordinadora y una abogada.

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El cantante Dylan Fuentes enfrenta las críticas de Angie Páez, que lo acusa de incumplir acuerdos económicos y de apoyo a su hijo en común - crédito babyangiepaez / TikTok

También dijo que, en una actuación ante comisaría de familia, una profesional visitó su casa, revisó el entorno del niño y concluyó que estaba en buenas condiciones.

La parte más delicada de su exposición fue la referencia a una denuncia por calumnia. “Vamos a lo de la denuncia por calumnia, que es lo de los cuarenta millones quinientos mil pesos. Sí, eso es lo que está pidiendo este hombre por daños”, dijo.

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En ese mismo bloque, la joven aseguró que Fuentes expuso ante la Fiscalía un deterioro emocional que ella cuestionó. Según su relato, el cantante sostuvo que había ido al psicólogo por primera vez a causa de esta situación y que sufría insomnio, falta de apetito y una afectación diaria por los contenidos que ella publicaba.

La exposición del conflicto familiar desató la polémica, pues la joven presentó chats - crédito babyangiepaez / TikTok

Páez rechazó esa versión y dijo que conocía antecedentes previos de atención psicológica del artista. “Yo no puedo conciliar con un hombre que viene a mentirle a un fiscal”, afirmó, antes de sostener que él asiste al psicólogo desde 2018 y que ha hablado públicamente de ansiedad y depresión.

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La controversia se originó después de que Páez difundiera capturas de chats y grabaciones para respaldar lo que describió como pagos incompletos, demoras y falta de respuesta frente a gastos del niño, entre ellos medicamentos, actividades escolares y uniformes.