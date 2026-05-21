Colombia

Similar al del Panini, Discos Fuentes también sacó el álbum de los 14 Cañonazos y generó una oleada de reacciones: “No lo quiero, lo necesito”

El auge por el Mundial de Fútbol causó que la empresa discográfica creara una versión con los artistas que han estado en la colección musical más recordada por los colombianos

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El álbum fue expuesto en las redes sociales - crédito Captura de Video Discos Fuentes/Instagram
El álbum fue expuesto en las redes sociales - crédito Captura de Video Discos Fuentes/Instagram

Millones de aficionados al fútbol en el mundo siguen a la expectativa para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Mientras se aguarda para que ruede el balón de la competición deportiva, seguidores se encuentran llenando el histórico álbum de la marca italiana Panini, una edición superior a las anteriores, debido al aumento de equipos clasificados a la cita orbital del balompié.

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No obstante, la fiebre mundialista ha recurrido a que otras marcas también decidan crear su versión del álbum. Ese fue el caso de la famosa empresa discográfica colombiana Discos Fuentes, que mostró a sus seguidores de Instagram un álbum como homenaje a una de sus colecciones musicales más famosas y reconocidas por los colombianos: Los 14 Cañonazos bailables.

En un video publicado en las redes sociales, la disquera y el usuario @julisantony mostraron algunas páginas del libro de láminas pegables, donde se evidenciarían algunas de las agrupaciones que han pasado por el icónico material discográfico que normalmente se difunden para la temporada de Navidad y Fin de año.

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Incluso, en el filme, hace una breve comparación sobre la tendencia mundial, al considerar que los aficionados colombianos también anhelarían adquirir esta libreta en particular.

Si me ven llenando el álbum de los 14 cañonazos de Discos Fuentes, déjenme, es allí donde quiero estar. Un álbum para bailar de rincón a rincón y hasta que amanezca, la alineación perfecta”, comentó el creador de contenido.

La revelación de esta colección generó diferentes reacciones entre los internautas. Mientras que algunos felicitaron a Discos Fuentes por sacar su versión del álbum Panini, otros aprovecharon para preguntar sobre los locales en los que estará disponible para la venta al público.

“No lo quiero, lo necesito”; “Ese si lo quiero”; “Uy pa, ese es pa un amigo, donde lo compraste?”; “De verdad si existe? Y si es así donde lo puedo comprar?”; “Es hermoso!! Pero dónde consigo los sobres en Bogotá!”; “¿Dónde se consiguen esas monitas?”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

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Álbum PaniniDiscos FuentesLos 14 Cañonazos bailablesVideo viralColombia-Noticias

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