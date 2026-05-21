Colombia

La Policía arrestó a un hombre con brazalete electrónico por homicidio agravado: tras una riña, llevó a su novia al hospital y allí lo capturaron

Una revisión rutinaria permitió descubrir los antecedentes de una pareja y evidenció cómo el control policial en centros de salud revela información insospechada

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La policía realizó la detención tras identificar al sujeto cuando acompañaba a una mujer herida, verificando que incumplía la orden judicial vigente al portar un brazalete electrónico y encontrarse fuera de su domicilio - crédito Policía Nacional

Un hombre fue capturado en el Hospital Universitario San Ignacio de Chapinero tras llevar a su pareja herida a este centro médico.

Al realizar la identificación, agentes de la Policía Nacional, la autoridad policial nacional de Colombia, detectaron que el hombre portaba en el tobillo un brazalete electrónico de detención domiciliaria, impuesto por una condena por homicidio agravado.

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Los oficiales confirmaron en ese momento que el sujeto, al estar fuera de su residencia, incumplía la medida judicial y procedieron a su detención en el hospital.

La intervención policial ocurrió luego de una riña registrada en un bar cercano a la estación de Marly. El hombre había acompañado a su pareja, quien presentaba lesiones leves, y al llegar al hospital los agentes solicitaron su identificación y notaron el brazalete, constatando de inmediato que vulneraba la restricción judicial vigente.

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El arresto se llevó a cabo después de que los agentes confirmaran que el hombre implicado no cumplía la prisión domiciliaria, durante la atención médica de una mujer involucrada en el altercado - crédito Policía Nacional
El arresto se llevó a cabo después de que los agentes confirmaran que el hombre implicado no cumplía la prisión domiciliaria, durante la atención médica de una mujer involucrada en el altercado - crédito Policía Nacional

En ese instante, se verificó que el individuo tenía orden de detención domiciliaria y antecedentes relacionados con homicidio agravado.

Actuación policial en el hospital

El teniente coronel Ricardo Chávez, oficial de inspección de la Policía Nacional, detalló: “La presencia del brazalete electrónico en el tobillo del hombre permitió comprobar el incumplimiento de la condena que debía cumplir bajo detención domiciliaria”. Explicó que la verificación se llevó a cabo cuando el sujeto intentaba abandonar la zona de urgencias y que el dispositivo electrónico permitió capturarlo en flagrancia.

El oficial precisó que el hombre pagaba esa condena desde hacía cinco años y la policía estableció que había salido de su residencia sin autorización judicial, motivo por el cual fue arrestado en el hospital.

Verificación de identidad y antecedentes

Además de la condena principal por homicidio agravado, la policía confirmó que el detenido tenía otros antecedentes judiciales. Las autoridades explicaron que la práctica de controles en hospitales facilita la detección de personas con historial penal.

Las autoridades constataron que el individuo incumplía la reclusión obligatoria luego de verificar el dispositivo electrónico que le fue impuesto por una condena previa relacionada con homicidio agravado - crédito captura de pantalla policía Nacional / X
Las autoridades constataron que el individuo incumplía la reclusión obligatoria luego de verificar el dispositivo electrónico que le fue impuesto por una condena previa relacionada con homicidio agravado - crédito captura de pantalla policía Nacional / X

Durante el procedimiento, los agentes también verificaron los antecedentes de la mujer herida y encontraron que tenía anotaciones previas por hurto. El teniente coronel Ricardo Chávez informó que la investigación sobre los hechos y las personas implicadas permanece en curso.

La policía de Bogotá detiene a dos hombres con brazalete del Inpec y arma en operativo en Kennedy

La Policía de Bogotá detuvo a dos hombres en el barrio New York de la localidad de Kennedy durante un operativo de vigilancia en el sur de la ciudad, y uno de ellos llevaba un brazalete del Inpec oculto bajo un chaleco balístico mientras portaba una escopeta tipo changón; el caso volvió a exponer las dudas sobre el control de personas con detención domiciliaria que, pese a esa medida, aparecen involucradas en nuevos delitos.

En esa zona, las autoridades han realizado más de 776 capturas por distintos delitos en lo corrido del año y han decomisado 24 kilos de estupefacientes, de acuerdo con las cifras citadas en el texto fuente sobre la estrategia de control en Kennedy.

Según la información oficial reseñada en el texto fuente, uniformados del CAI Delicias identificaron a dos personas en actitud sospechosa durante patrullajes preventivos. Al registrarlas, encontraron que uno de los hombres intentaba ocultar el dispositivo de vigilancia electrónica, el chaleco balístico y el arma de fuego.

Uniformados del CAI Delicias lograron la captura de dos personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Uniformados del CAI Delicias lograron la captura de dos personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El brazalete, según el texto fuente, estaba asociado a antecedentes por porte de armas y hurto agravado. La intervención se extendió cuando el acompañante del primer detenido intentó huir.

Los policías lo interceptaron y hallaron en un bolso más de 114 dosis de bazuco y dinero en efectivo, presuntamente relacionado con la venta de estupefacientes, según el texto fuente. Ambos capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

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