Reviven fotografía de Paloma Valencia en su juventud y le llovieron comentarios en redes sociales: “Las palomas en su estado natural, lindas”

Las imágenes correspondientes a su vida universitaria volvieron a circular en redes sociales - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La senadora Paloma Valencia, figura destacada de la oposición del Gobierno de Gustavo Petro en Colombia es considerada como una de las cartas fuertes de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, lejos de sus propuestas políticas, se convirtió en el centro de la atención en las redes sociales por la reaparición de fotografías personales de su etapa universitaria que fueron difundidas en medio de su campaña presidencial.

Una de estas imágenes fue publicada el 23 de enero de 2020 en sus perfiles de las diferentes plataformas digitales y allí se puede ver a la candidata en la plaza de Bolívar, con una paloma en la mano, el cabello en su tono natural y vestimenta informal, por lo que muchos halagaron ese look juvenil y no dudaron en asegurar que lucía despreocupada y feliz.

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La senadora del Centro Democrático es procedente de una familia de relevancia política y académica, con lazos directos con el expresidente Guillermo León Valencia y el fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna Pinzón. La actual parlamentaria es identificada como la heredera de una tradición política de influencia en Colombia.

Su entrada formal al Congreso nacional se llevó a cabo en 2014, cuando integró la lista del Centro Democrático para el Senado, combinando juventud con discurso combativo.

Algunos calificaron de forma positiva el look de la senadora - crédito Paloma Valencia / Instagram

Entre los comentarios más destacados de la publicación se encuentran algunos como: “Siempre has sido una mujer hermosa”, “Muy bonita”, “Mi Paloma favorita. Bendiciones, senadora” y “Las palomas en su estado natural, lindas”.

Durante los años que pasó en la Universidad de los Andes, Paloma Valencia cursó carreras de Derecho y Filosofía, desempeñándose en medios de comunicación y en la docencia antes de optar por la vida pública.

En ese periodo, conoció a Tomás Rodríguez Barraquer, economista y académico, con el que se casó en agosto de 2016 en Subachoque (Cundinamarca). La pareja tiene una hija, Amapola Rodríguez Valencia, que ocasionalmente ha acompañado a la senadora en eventos públicos.

Rodríguez Barraquer mantiene una postura reservada y sin exposición pública, pues evita entrevistas y rara vez aparece en eventos oficiales, aunque actúa como respaldo constante en ámbitos más privados o universitarios.

La vida académica y la pasión por los debates públicos moldearon su camino hacia una candidatura presidencial - crédito Sergio Acero/REUTERS

La candidata sigue trabajando por su llegada a la Presidencia

La senadora Paloma Valencia se posicionó como la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026, luego de superar en una consulta interna a sus compañeras de bancada María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

En el recuento del proceso interno, la designación de Valencia se realizó mediante dos encuestas encargadas por el Centro Democrático. Ambas senadoras que no fueron elegidas reconocieron el desenlace, aunque Cabal exigió la divulgación completa de los datos y una auditoría independiente para disipar dudas sobre la transparencia.

Esta demanda reactiva cuestionamientos persistentes en Colombia hacia los métodos internos de selección del uribismo y la influencia determinante del expresidente Álvaro Uribe.

Los más opcionados por la carrera rumbo a la Presidencia de Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS/Lina Guasca/Colprensa/Montaje Jesús Avilés

A diferencia de figuras consideradas más radicales dentro del partido, Valencia mantiene una reputación de mayor apertura en el ámbito legislativo y mediático, pues se ha mostrado dispuesta a debatir con sus rivales políticos. Esta moderación la asemeja a la apuesta por el entonces candidato Iván Duque en 2018, cuando el uribismo priorizó ampliar su alcance más allá de su núcleo tradicional.

La candidata deberá aún imponerse a De la Espriella y asegurar su lugar en la segunda vuelta presidencial. El comportamiento de las próximas encuestas será decisivo para determinar si Paloma Valencia logra consolidar este nuevo ciclo en la campaña presidencial y ver si la derecha colombiana regresa al poder tras un ciclo de victoria de la izquierda.