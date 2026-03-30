Colombia

Vicky Dávila lanzó advertencia sobre el ascenso de Iván Cepeda en las encuestas: “Nos vamos a joder”

La periodista expresó preocupación por el liderazgo del militante del Pacto Histórico y criticó la falta de consenso entre los sectores opositores, a quienes pidió priorizar una estrategia común

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Vicky Dávila dijo que Cepeda es "el candidato de Petro" con un fuerte mensaje contra el precandidato - crédito Colprensa
Vicky Dávila advirtió sobre posible triunfo de Iván Cepeda y llamó a la unidad opositora - crédito Colprensa

La más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica financiada por El Tiempo, ha situado a Iván Cepeda, actual senador del Pacto Histórico, como el candidato con mayor respaldo en la carrera presidencial de Colombia.

Según los resultados difundidos en medios y amplificados en la cuenta de X de la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, Cepeda registra 37,5% de intención de voto, superando ampliamente a sus contendientes más próximos.

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El panorama político colombiano se mueve bajo la sombra de la contienda electoral. De acuerdo con el sondeo de Guarumo, Abelardo de la Espriella figura en segundo lugar con 20,2%, seguido de cerca por Paloma Valencia, quien alcanza 19,9%.

Estas cifras han generado reacciones inmediatas, pues configuran un escenario en el que la fragmentación de la oposición favorece el avance de Cepeda.

Vicky Dávila instó a los candidatos a dejar egos y unir fuerzas contra Iván Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila instó a los candidatos a dejar egos y unir fuerzas contra Iván Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X

En declaraciones públicas, Dávila señaló: “!Ojo, nos vamos a joder! Iván Cepeda hoy está ganando y si las elecciones fueran hoy, ganaría la presidencia”.

La periodista calificó el hecho como preocupante y subrayó el riesgo de una oposición dividida. “¿De qué sirve tener 40.1% de intención de voto de la oposición si estamos divididos?”, cuestionó durante su intervención.

En el universo de la opinión pública, el crecimiento de Paloma Valencia ha llamado la atención de analistas y de la propia Dávila, quien afirmó: “El crecimiento de Paloma es excelente, es la que más crece, pero aún no es suficiente”.

La periodista enfatizó la necesidad de que los sectores opuestos a Cepeda unifiquen criterios para afrontar la recta final de la campaña.

La encuesta de Guarumo también proyecta el escenario de una eventual segunda vuelta. Según ese estudio, Valencia sería la candidata con mayor capacidad para disputar la presidencia frente a Cepeda.

Dávila advirtió: “Las proyecciones de segunda vuelta hoy también son preocupantes. Paloma, según Guarumo, sería la más competitiva frente a Cepeda. Apoyemos el 31 de mayo (primera vuelta) masivamente a quien tenga más posibilidades de derrotar a Cepeda”.

Vicky Dávila subrayó que el crecimiento de Paloma Valencia no basta para revertir la tendencia y llamó a respaldar al candidato con más opciones de enfrentar a Iván Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X

El contexto electoral se complica por la influencia del actual presidente, Gustavo Petro. Dávila remarcó que “Cepeda con Petro haciéndole la campaña puede ganar. Tienen la chequera y el aparato del Estado”. Además, atribuyó parte del impulso de Cepeda al reciente aumento del salario mínimo, el cual habría favorecido su popularidad.

Miren cómo el aumento del salario mínimo disparó a Cepeda sin que él moviera un solo dedo”, sostuvo la periodista.

El llamado de alerta de Dávila se enfoca en la necesidad de una estrategia unificada. “Los egos, los intereses personales, las vanidades e incluso los sacrificios tienen que pasar a un segundo plano o nos vamos a joder todos en manos del monstruo de la destrucción, Iván Cepeda. Evitemos a toda costa la división entre nosotros los votantes de oposición”, expresó en un mensaje directo a los sectores de la oposición.

Vicky Dávila acusó a Iván Cepeda de hostilidad contra la prensa

Vicky Dávila lanzó fuertes cuestionamientos a Iván Cepeda, por sus recientes declaraciones y actitudes hacia medios de comunicación.

El pronunciamiento de Vicky Dávila sobre Iván Cepeda desató debate sobre libertad de prensa en Colombia - crédito @VickyDavilaH
El pronunciamiento de Vicky Dávila sobre Iván Cepeda desató debate sobre libertad de prensa en Colombia - crédito @VickyDavilaH

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Dávila afirmó: “La persona que aspire a la presidencia y ataque a la prensa no puede ser presidente”.

Dávila se refirió a episodios donde Cepeda habría criticado a El Colombiano y previamente a La Silla Vacía. En su mensaje, la periodista aseguró: “Cepeda llegaría al Gobierno a cerrar medios, sin duda. A censurar y hasta a meter presos a los periodistas que lo denuncien y opinen diferente”.

La comunicadora calificó a Cepeda como una figura “muy peligrosa” y exhortó a los ciudadanos a no respaldar su candidatura: “Ni un voto por Cepeda”. El pronunciamiento de Dávila reavivó el debate sobre la libertad de prensa y los riesgos que, según diversos sectores, representa la hostilidad hacia los medios en el contexto electoral colombiano.

El mensaje ha generado repercusiones en redes sociales y en el entorno político, donde persiste la discusión sobre la importancia de garantizar un entorno seguro para el periodismo.

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