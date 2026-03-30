Petro habló del desempleo y aclaró si habrá o no una “catástrofe” por el aumento del salario mínimo: “Equivocación de la derecha”

Para 2026, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000, luego de un aumento de 23,7% que estableció el Gobierno Petro - crédito Luisa González/Reuters

El desempleo en Colombia registró en febrero de 2026 su nivel más bajo desde que existen registros comparables, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La tasa de desocupación fue del 9,2%, lo que representa una caída de 1,1 puntos respecto al 10,3% del mismo mes en 2025. La tasa de ocupación aumentó a 58,7%, con 624.000 personas adicionales empleadas en comparación con el año anterior, equivalente a una variación de 2,7%.

El informe oficial documentó que la tasa global de participación permaneció estable en 64,7%, lo que sugiere que la proporción de personas activas en el mercado laboral no presentó variaciones significativas.

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El crecimiento del empleo se concentró en actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, con 250.000 nuevos puestos. Le siguieron la administración pública, educación y salud, que sumaron 244.000 empleos adicionales. También se registró un aumento de 188.000 personas ocupadas en actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.

El desempleo en Colombia cayó a 9,2% en febrero y marca el nivel más bajo para el mes desde que hay registro - crédito Dane

En contraste, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca experimentó la mayor caída. El Dane informó la pérdida de 363.000 puestos de trabajo en este segmento respecto al año anterior, lo que resultó como la rama económica más afectada durante el periodo.

Críticas a las cifras de desempleo y al Gobierno

El analista Carlos Avilán destacó en su cuenta de X la fuerte pérdida de empleos en la agricultura y criticó la calidad del nuevo empleo generado; en respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió las políticas oficiales y señaló causas estructurales para la situación agrícola. Cuestionó el optimismo del Gobierno frente a las cifras publicadas.

Según Avilán, “el sector que más empleos destruyó en el último año fue la agricultura: 363.000 puestos de trabajo perdidos en el campo en un solo año. El agro, que el gobierno de Petro prometió transformar con reforma agraria, lidera la destrucción de empleo con la mayor caída de todos los sectores productivos, sin excepción”. También puso en duda la sostenibilidad del empleo público generado: “¿Y qué creció? El empleo en administración pública, defensa, educación y salud sumó 244.000 personas. El Estado se infló. No la economía”.

Carlos Avilán, analista económico, señaló que el Gobierno Petro ha generado un declive laboral en Colombia - crédito @CarlosAvilanR/X

Además, el llamó la atención sobre la falta de dinamismo en la búsqueda de empleo. Señaló que “la tasa de participación laboral lleva dos años clavada en 64,7%: más personas no están buscando trabajo, porque dejaron de intentarlo. Cuando el desempleo baja porque la gente sale del mercado, eso no es recuperación, es desaliento estadístico”.

Para Carlos Avilán, las cifras reflejan “el declive laboral generado por Petro”. Planteó que la reducción de la desocupación responde más a un fenómeno estadístico que a un repunte real de la actividad económica.

Gustavo Petro: salario mínimo, agro y nuevo modelo económico

Ante estas críticas, el presidente Gustavo Petro defendió la gestión de su Gobierno y cuestionó la lectura negativa del analista. “Volvemos a un dígito de tasa de desocupación, 9,2%, la más baja desde el 2018. Más razones para no aceptar la equivocación de la derecha al afirmar que subir el salario mínimo al nivel del salario vital traería una catástrofe del empleo”, afirmó.

Petro resaltó la reducción del empleo informal en favor de un modelo laboral más formal y mejor remunerado. “Los y las cuenta propistas, que mal llaman informales, disminuyen, porque la tendencia del trabajo va hacia el trabajo formal, permanentemente con mejores ingresos porque puse el mínimo como salario vital, es decir, Colombia va hacia el capitalismo como lo prometí en campaña y hacia la industrialización, ojalá descarbonizada”, señaló.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, anotó que el salario mínimo no trajo una catástrofe del empleo - crédito @PetroGustavo/X

Sobre la caída en el sector agrícola, el mandatario atribuyó la situación a una combinación de factores. Según dijo, “se está destruyendo empleo especialmente en hidrocarburos, tal como se predijo en campaña, pues es el fin de la economía fósil donde se ha dependido de manera irracional, pero también por efectos de crisis climática, de caída del café y de subida de precios de fertilizantes”.

Petro insistió en que “es una equivocación de la derecha” pensar que el ascenso del salario mínimo provoque mayor informalidad. “Creyeron que el ascenso del salario mínimo a salario vital iba a desatar la informalidad, y para nada, está disminuyendo”, aseguró.

A propósito de la inflación, el presidente propuso medidas para mitigarla y cambios en los subsidios a insumos agrícolas. “Es hora del plan de mitigación contra la tasa de inflación, que es impulsada por la tasa de interés del Banco de la República, por la vía de empresarios que desplazan el aumento de sus costos financieros y de gas y diesel hacia el mercado de consumidores, con lo que achican su propia competitividad por no perder las ganancias de corto plazo y en cambio, pierden las de largo plazo”, escribió.

Manifestó que “Ecopetrol debe producir fertilizantes y subsidiarlos, igualmente debemos subsidiar el maíz nacional, que es cadena fundamental para carne de cerdo y pollos, huevos y personas humanas”.