Colombia

El vallenato despide a uno de sus referentes: reconocido acordeonero murió de un infarto en Bolívar

Los amantes del género rinden homenaje al músico que dedicó sus últimos años a inspirar el amor por este instrumento entre los niños del municipio, dejando una huella imborrable en el ámbito artístico

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Sus allegados lo recuerdan con cariño y por su alegría característica - crédito Joche Zuluaga / Instagram

El acordeonero José Luis Zuluaga de León, conocido entre los amantes del género vallenato como Joche Zuluaga, murió durante la jornada del lunes 30 de marzo de 2026 en Mompox, Bolívar, a causa de un infarto, según confirmaron sus familiares a las autoridades de su pueblo.

Su trayectoria estuvo marcada por el éxito del tema La dueña de mi suerte, grabado junto al cantante Ramiro Padilla y compuesto por Tico Mercado, reconocido por sus versos: “Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo. Le digo te quiero, y ella lo repite, le digo te amo, y me da un pechiche. Tan enamorado, me tiene en sus manos con las cosas linda que me dice”.

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La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Mompox lamentó el fallecimiento mediante un comunicado, en el que reconoció el aporte de Zuluaga al preservar y difundir las tradiciones vallenatas en el distrito.

En el mensaje, la entidad resaltó: “Su pasión por el vallenato y compromiso con la formación de nuevas generaciones dejan una huella imborrable en la cultura de nuestro distrito. Joche no solo fue un artista, sino también un maestro que sembró amor por el acordeón en muchos jóvenes de Mompox en el programa que se promovió desde la Secretaría de Turismo y Cultura de esta administración”.

Acordeón - Vallenato
El colombiano falleció el lunes de la Semana Santa de 2026, según informaron sus seres queridos - crédito Colprensa

Durante los últimos años, Zuluaga se dedicó a la enseñanza del acordeón para niños en su municipio natal, consolidándose como referente en la formación artística local, lo que fue ampliamente valorado por la comunidad, teniendo en cuenta que buscaba preservar entre los más jóvenes el amor por el arte y por las raíces de su tierra, por lo que no solo los mayores recuerdan su trayectoria, sino los más pequeños que aún escuchan a su acordeón resonar en las emisoras locales y plataformas digitales de los locales.

El pueblo entero está de luto por la partida del artista - crédito Alcaldía de Mompox
El pueblo entero está de luto por la partida del artista - crédito Alcaldía de Mompox

Además de su colaboración con Padilla, el músico es recordado porque grabó junto a Berna Escobar temas de renombre como Vivo contento y El hombre con dos mujeres, canciones que aún se escuchan en el territorio nacional y que demuestran que tuvo una amplia carrera vinculada al folclor vallenato desde la juventud.

Fanáticos y colegas demostraron su tristeza en redes sociales tras la noticia, entre ellos el acordeonero Gónzalo Arturo Molina, conocido como El Cocha, que destacó la calidad humana de Zuluaga y su cercanía con la comunidad de Mompox.

La partida del artista dejó marcadas a varias generaciones - crédito Yordy Paul Troncoso Mejia / Facebook
La partida del artista dejó marcadas a varias generaciones - crédito Yordy Paul Troncoso Mejia / Facebook

Entre los comentarios de despedida se encuentran algunos como: “No lo puedo creer nos quedó pendiente la visita a Mompox ver tu escuela de música. Gracias por haber sido ese ser humano grandioso, amigo de sus amigos” y “Es lamentable que un acordeonero de nombre y mención de la región haya fallecido. Parece que lo conocí cuando dictó clases en la Casa de la Cultura de San Sebastián de Buenavista, Magdalena. Lo encomiendo a nuestros Dioses”.

Los mensajes recordaban su trabajo enseñando y animando a los jóvenes a demostrar el amor por la música de su tierra natal: “Que Dios lo acoja en su santo reino. A la promoción de bachilleres pinillista 1976 nos que en la memoria la noche de cierre de los 46 años de graduados que nos animó Joche. Fue un todo terreno en la música vallenato. Paz en su tumba y voz de solidaridad con su familia” y “El Dios del cielo dador de la vida fortalezca la familia de este gran ser humano lleno de un talento maravilloso, el señor consuele los corazones de su esposa e hijos, el legado no muere aunque el cuerpo vaya al sepulcro”.

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