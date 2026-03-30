Colpensiones confirmó cambios y requisitos para que miles de mujeres en Colombia se pensionen con menos semanas de trabajo cotizadas

A septiembre de 2025, Colombia registraba 2.221.909 pensionados en total, de los cuales una gran parte son mujeres - crédito Prosperidad Social

El inicio en 2026 de la reducción gradual de semanas de cotización para pensionarse representa un cambio central en el sistema pensional de Colombia, en especial, para las mujeres. Según el cronograma anunciado, el requisito inicial será de 1.250 semanas y disminuirá de forma escalonada cada año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. Se estima que “con esta reducción gradual se espera que en 2026 más de 15.000 mujeres adicionales logren obtener su pensión de vejez”.

A partir de este año, los requisitos para pensionarse en Colombia se modifican: las mujeres necesitarán cada vez menos semanas de cotización, mientras que los hombres continuarán con las condiciones actuales de 62 años de edad y 1.300 semanas. La opción de la oportunidad de traslado ofrecerá a los afiliados la posibilidad de cambiar el régimen pensional hasta el 16 de julio de 2026. Para los que no cumplan las semanas mínimas, existen mecanismos previstos para recuperar los aportes, como la devolución de saldos en fondos privados y la indemnización sustitutiva en el régimen público.

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La reducción gradual de semanas responde a la Sentencia C-054/24 de la Corte Constitucional, que determinó la necesidad de cerrar las brechas históricas de género en el acceso a la pensión de vejez. El proceso arrancará en 2026 con 1.250 semanas. Continuará en 2027 con 1.225 semanas, en 2028 con 1.200, en 2029 con 1.175 y en 2030 con 1.150 semanas.

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En los años posteriores, la disminución seguirá su curso:

2031: 1.125 semanas.

2032: 1.100 semanas.

2033: 1.075 semanas.

2034: 1.050 semanas.

2035: 1.025 semanas.

2036: 1.000 semanas para las mujeres, lo que constituye la mayor reducción de la historia en el sistema colombiano.

El objetivo de la medida es avanzar hacia una mayor equidad en la vejez. Reconoce la importancia del trabajo de cuidado y el aporte de las mujeres al desarrollo familiar y social, promoviendo una jubilación más accesible y justa.

Requisitos y proceso para acceder a la pensión de vejez con la nueva normativa

Con la nueva normativa, las mujeres podrán solicitar la pensión desde los 57 años, siempre que acrediten el número de semanas de cotización fijado para el año en curso. La reducción de semanas es exclusiva para las mujeres y aplica tanto en el régimen público como en los fondos privados como Porvenir, Colfondos, Skandia y Protección. Los hombres deben mantener las condiciones vigentes sin cambios.

Proceso administrativo y exigencias documentales para beneficiar a mujeres afiliadas

Acceder a los beneficios de la reducción requiere tener la historia laboral completamente unificada y actualizada. Así se garantiza que puedan validar las semanas cotizadas y acceder a la bonificación por hijos, si corresponde. Para hacer efectivo el beneficio, es imprescindible contar con la documentación correcta validada. Si no se presenta toda la información, el sistema no aplicará la reducción ni reconocerá semanas adicionales por hijos.

Cumplir con el requisito de doble asesoría posibilita comparar las proyecciones de beneficios entre los fondos privados y el régimen público antes de decidir un traslado - crédito Luisa González/Reuters

Las administradoras de fondos de pensiones recomiendan revisar con frecuencia los reportes laborales y mantener actualizados los datos personales. Es necesario presentar todos los soportes de aportes y adjuntar la documentación de los hijos para la bonificación correspondiente.

Oportunidad de traslado: condiciones, plazos y requisitos

La oportunidad de traslado le otorga a los afiliados la alternativa de cambiar de régimen pensional, ya sea de fondo privado a Colpensiones o viceversa. El periodo de traslado estará abierto hasta el 16 de julio de 2026.

Para ejercer esta posibilidad:

Las mujeres deben tener al menos 47 años y 750 semanas de cotización. Los hombres requieren 52 años cumplidos y un mínimo de 900 semanas cotizadas.

Es indispensable cumplir el requisito de doble asesoría, que permite comparar las proyecciones de beneficios entre los fondos privados y el régimen público antes de tomar una decisión de traslado. Este paso busca brindar claridad sobre el impacto futuro según el historial individual.

Alternativas de devolución de aportes para quienes no cumplen semanas mínimas

Quienes no reúnan las semanas mínimas para pensionarse pueden recurrir a mecanismos legales para recuperar lo ahorrado. En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), administrado por los fondos privados, la devolución de saldos se concede si la persona cumple la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres), pero no alcanza las semanas exigidas o el capital necesario para financiar una mesada equivalente al salario mínimo.

Bajo el régimen público administrado por Colpensiones, existe la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Dicha alternativa está destinada a las personas que cumplen la edad reglamentaria pero no llegan a las 1.300 semanas. Gracias a estos mecanismos, miles de personas pueden acceder a los recursos que han acumulado en sus cuentas de pensiones cuando no logran pensionarse por tiempo.

Colpensiones continuará facilitando los procesos de traslado o recuperación de aportes, según lo establecido por la normativa vigente y las fechas determinadas - crédito Prosperidad Social

Cambios normativos y desafíos legales previstos para 2026

En materia jurídica y administrativa, Colpensiones hará ajustes para implementar el nuevo Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. La norma está consagrada en la Ley 2452 de 2025 y entrará en vigor el 2 de abril de 2026.

Los cambios normativos supondrán nuevas reglas y procedimientos en la gestión de pensiones, la asesoría y el reconocimiento de derechos, principalmente para las mujeres, así como para quienes elijan la devolución de aportes ante la imposibilidad de cumplir los requisitos mínimos.

Frente al nuevo escenario, Colpensiones mantendrá su disposición de facilitar los procesos de traslado o recuperación de aportes, conforme a lo estipulado por las disposiciones vigentes y las fechas establecidas.