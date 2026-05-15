Colombia

Radicaron un oficio en Presidencia con denuncias contra Angie Rodríguez por manejo del Fondo de Adaptación: un congresista estaría implicado

El denunciante aseguró ser testigo de comentarios de la administradora pública sobre la supuesta indiferencia del presidente Gustavo Petro por el cumplimiento de recursos prometidos para La Mojana

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La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Angie Rodríguez sigue en el ojo del huracán por presuntos malos manejos del Fondo de Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, recibió una denuncia formal sobre presuntas irregularidades en la gestión de contratos del Fondo Adaptación destinados a la región de La Mojana. El documento advierte sobre posibles mecanismos para eludir la supervisión estatal mediante la intermediación de organismos multilaterales, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en la asignación de recursos y anticipa posibles repercusiones administrativas.

Según el oficio de nueve páginas radicado en la Casa de Nariño y publicado por Semana, las presuntas anomalías habrían ocurrido durante la gestión de Angie Rodríguez al frente de la entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda. El texto menciona directamente al senador Julio Elías Chagüi y al contratista Mario Felipe Maldonado como partícipes o relacionados con los hechos denunciados.

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En la querella se afirma que Angie Rodríguez habría discutido el direccionamiento de fondos junto al senador Chagüi, utilizando a un organismo multilateral para evitar los controles de la contratación estatal en Colombia. Además, el denunciante aseguró haber presenciado una conversación en la que la administradora pública, en tono grave y ofensivo, comentó sobre la supuesta indiferencia del presidente Petro por el cumplimiento de recursos prometidos para La Mojana.

El denunciante aseguró ser testigo de comentarios de la administradora pública sobre la supuesta indiferencia del presidente Petro por el cumplimiento de recursos prometidos para La Mojana - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El denunciante aseguró ser testigo de comentarios de la administradora pública sobre la supuesta indiferencia del presidente Petro por el cumplimiento de recursos prometidos para La Mojana - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“En esa misma reunión, la gerente Angie Rodríguez se refirió a usted, señor presidente, en términos gravemente impropios e injuriosos. Con lenguaje abiertamente agresivo, manifestó al senador Chagüi la urgencia de avanzar rápidamente, dado que, en sus palabras, al presidente Petro ‘le da igual cumplirle o no con los recursos prometidos de los contratos de La Mojana’”, cita el documento.

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El senador Julio Elías Chagüi negó toda vinculación con el Fondo Adaptación y sostuvo que “…desconoce dónde queda la entidad”. Por su parte, Rodríguez manifestó que los contratos previstos para La Mojana se realizarán bajo licitación pública y en colaboración con organizaciones internacionales. También rechazó la existencia de maniobras irregulares, declarando: “Ese no es mi proceder, hace parte de los panfletos normales que radican en Presidencia en contra mía. Incluso, empoderé a las veedurías de La Mojana mediante la misión transparencia para evitar el robo de los recursos públicos”.

La denuncia también describe una supuesta relación estrecha entre Rodríguez y el senador Chagüi. El documento sostiene que la directora habría hecho uso de inmuebles y vehículos vinculados cn el congresista, beneficiándose a través del contratista Mario Felipe Maldonado del uso de un apartamento en el sector de Los Rosales en Bogotá, que está formalmente a nombre de un tercero pero asociado patrimonialmente al senador. Esa residencia, según el oficio, habría servido como oficina paralela del Fondo Adaptación.

Julio Elias Chagüi, senador de la República, negó las acusaciones en su contra, pero confirmó su cercanía con Angie Rodríguez - crédito @juliochaguisenado/Instagram
Julio Elias Chagüi, senador de la República, negó las acusaciones en su contra, pero confirmó su cercanía con Angie Rodríguez - crédito @juliochaguisenado/Instagram

Al abordar los cuestionamientos sobre la relación entre ambos, Chagüi reconoció a Semana que Rodríguez es amiga suya desde su etapa en el Ministerio de Salud. En respuesta, la directora afirmó que su vida personal le permite tener amigos.

La comisión ilícita denunciada por el direccionamiento de contratos alcanzaría el 8% del valor de cada convenio adjudicado, se precisa en el documento. Este porcentaje habría sido pactado como parte de los presuntos acuerdos para repartirse comisiones en el marco de lo que se describe como un entramado de corrupción.

Angie Rodríguez denunció amenazas de muerte en su contra tras revelaciones sobre el Gobierno Petro

Angie Lizeth Rodríguez es oficialmente la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - crédito @DapreCol/X
Angie Lizeth Rodríguez aseguró que mantiene un esquema de seguridad limitado pese a amenazas en su contra - crédito @DapreCol/X

Tras revelar varias irregularidades y disputas internas de la administración de Gustavo Petro, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez avisó que su seguridad, como la de su hijo, se encuentra en riesgo, al punto que se ha visto obligada a cambiar de residencia y mantener a sus padres ocultos.

En sus palabras a Caracol Radio, “hay extorsión, amenaza y constreñimiento”, y relató que su situación de indefensión la llevó a solicitar protección a las autoridades y al Gobierno nacional, sin obtener respuesta satisfactoria.

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