Dos hombres fueron capturados en Bogotá por un fleteo de $40 millones: uno de ellos tiene antecedentes

Este video documenta un operativo policial en Puente Aranda. Se observan dos individuos con caras borrosas y esposados, junto a agentes de la Policía Nacional. Una mesa exhibe los objetos recuperados: una pistola, varios fajos de billetes y un teléfono móvil. Las imágenes también muestran el traslado de uno de los sujetos por agentes policiales, quien es introducido en una camioneta de la institución - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La captura de dos presuntos fleteros en Bogotá resultó en la recuperación de más de $40 millones y la incautación de un arma de fuego. El operativo se concretó tras la acción policial en Puente Aranda y expuso que uno de los detenidos ya había sido arrestado una semana antes.

Las autoridades desplegaron el plan candado en respuesta al robo cometido bajo la modalidad de fleteo. Las víctimas, dos mujeres, habían retirado el dinero de una entidad bancaria en el sector de Unicentro, donde fueron abordadas por los sospechosos.

PUBLICIDAD

El seguimiento a la señal del celular de una de las afectadas permitió a las patrullas localizar la motocicleta utilizada y detener a los responsables en el barrio Pensilvania. Durante la intervención, la Policía Nacional decomisó una pistola y recuperó el monto sustraído.

El hecho se dio en medio de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, que busca reforzar la seguridad en la capital. La acción coordinada permitió no solo la captura, sino también la devolución inmediata del dinero a las víctimas.

PUBLICIDAD

Plan candado en Bogotá permitió capturar a 2 presuntos fleteros. Uno de ellos había sido capturado hace 7 días - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Uno de los aprehendidos tenía antecedentes recientes: había sido capturado el 7 de mayo de 2026 en Engativá por delitos relacionados con receptación y falsedad marcaria, según los registros de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Ambos detenidos y los elementos incautados, incluida la motocicleta, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanzará en la investigación de los casos de hurto y porte ilegal de armas que se les atribuyen.

PUBLICIDAD

Alcalde Galán tras recaptura de la banda de fleteros “La Gorda” en Bogotá

En medio de una nueva ofensiva contra la delincuencia en la capital, la Policía Metropolitana de Bogotá recapturó a los miembros de la banda de fleteros conocida como “La Gorda”, grupo que ya había sido detenido a comienzo de año tras ser sorprendidos cometiendo un asalto armado. La noticia fue confirmada por el alcalde Carlos Fernando Galán, que exigió públicamente que los integrantes permanezcan bajo custodia judicial.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la nueva captura de presuntos integrantes de una banda señalada de fleteo que, según la administración distrital, estaría vinculada a al menos cinco casos de hurto en la ciudad. - crédito @CarlosFGalan/X

La autoridad local lamentó en un video difundido en sus redes sociales que, pese a la gravedad de los delitos, un juez decidiera dejar en libertad a los capturados semanas después del primer operativo. Según explicó Galán, decisión judicial se sustentó en la falta de antecedentes penales previos, lo que permitió que los sospechosos quedaran libres poco tiempo después de su aprehensión.

PUBLICIDAD

El hecho que motivó la indignación del mandatario y la opinión pública se remonta a enero de 2026, cuando la banda fue capturada por primera vez al ser sorprendida en flagrancia, portando armas de fuego sin autorización y utilizando vehículos que fueron posteriormente inmovilizados por las autoridades.

“¿Recuerdan este caso que ocurrió hace cerca de dos meses? Se ve claramente a unos delincuentes cometiendo un fleteo el mes de enero pasado en Bogotá. Fueron capturados y llevados ante la justicia. El juez los dejó en libertad”, relató Galán en su comunicación.

PUBLICIDAD

La Policía realizó un nuevo operativo en el que capturó nuevamente a integrantes de la banda conocida como “La Gorda” - crédito captura de video

El accionar de la banda y la respuesta institucional

De acuerdo con la información oficial, “La Gorda” está vinculada a al menos cinco robos bajo la modalidad de fleteo, dirigidos especialmente contra usuarios del sistema financiero en Bogotá. Estos hechos han incrementado la preocupación ciudadana, pues revelan la reincidencia de bandas dedicadas al hurto violento.

La nueva captura se produjo tras un operativo en el que la Policía identificó y detuvo nuevamente a los mismos individuos, quienes ya habían sido presentados ante la justicia por hechos similares. El alcalde señaló que el grupo opera de manera organizada, seleccionando a sus víctimas entre las personas que realizan transacciones bancarias y posteriormente interceptándolas para despojarlas de sus pertenencias.

PUBLICIDAD

En respuesta al interrogante sobre el desarrollo de la investigación y las acciones de las autoridades, se puede afirmar que, tras la polémica liberación inicial, la Policía recapturó a los integrantes de “La Gorda” y el alcalde solicitó que permanezcan bajo detención preventiva, haciendo énfasis en la necesidad de evitar que las decisiones judiciales permitan la reincidencia de grupos criminales.