Aumento del salario mínimo de 2026 ya genera problemas en la generación de empleo

La tasa de desempleo en Colombia para enero de 2026 se situó en 10,9%, marcando el nivel más bajo para este mes desde 2001, según datos del Dane - crédito Colprensa

El aumento del salario mínimo en Colombia y la presión de la inflación, junto con expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés, configuran un panorama económico complejo para el país en 2025 y 2026. Estos factores afectan la inversión y la actividad empresarial, mientras el entorno de incertidumbre es cada vez más incómodo.

Y es que la subida del sueldo básico, del 23,7 %, lo que generó efectos negativos en el mercado laboral y en la estructura de costos de las empresas, la proyección de inflación de hasta 6,5% para 2026 y posibles subidas de las tasas de interés —que alcanzarían entre 10,75 % y 12 % al cierre de 2026— inciden en la economía nacional. Según la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, estas condiciones, combinadas con nuevos impuestos sobre el sector financiero y empresarial, llevaron a la destrucción de más de 850.000 empleos y a una reducción de la inversión, lo que impacta tanto a empresas como a hogares.

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“Nosotros hemos sido responsables. Es un impacto grande, pero no hemos tenido disminución en el número de funcionarios en el Grupo Aval. De hecho, somos el mayor empleador privado en Colombia, con cerca de 70.000 colaboradores. Sin embargo, recientemente un informe señalaba que se han destruido más de 850.000 empleos debido al incremento del salario”, explicó la alta ejecutiva durante la Asamblea de Accionistas del Grupo Aval.

María Lorena Gutiérrez es la presidenta del Grupo Aval, el conglomerado financiero más grande de Colombia - crédito Asofondos

Las consecuencias de esta pérdida de empleos no se limitan al sector financiero. La disminución de plazas laborales afecta la capacidad de gasto de los hogares y ralentiza la creación de nuevos puestos, lo que dificulta la recuperación económica del país.

Gutiérrez estima que el crecimiento de la economía colombiana depende más del consumo que de la inversión. “Es una economía que está creciendo en consumo y no en inversión, que no es bueno para el país porque el crecimiento en consumo no es sostenible”, afirmó a El Tiempo. Este patrón, adviertió, restringe la generación de empleo y eleva la vulnerabilidad del sistema productivo.

Tasas de interés: perspectivas y consecuencias para la economía

Las proyecciones de las tasas de interés en los próximos meses apuntan a nuevos incrementos, lo que restringe el acceso al crédito para hogares y empresas. “Estamos hablando que al final del año podemos estar alrededor del 12%, con una inflación mucho más alta”, anticipó al medio.

Precisamente, el mercado espera que el Banco de la República suba su tasa entre 50 y 75 puntos básicos en marzo, lo que la llevaría del actual 10,25 % a una franja de 10,75% a 11%. Las cifras encarecen el financiamiento y reducen la liquidez en el mercado, disminuyendo la inversión y el consumo.

Para el sector financiero, “en la medida en que las tasas son altas, hay menos dinamización. Pero más allá de los resultados, lo preocupante es que con inflación alta y tasas altas no se movilizan recursos hacia la inversión y el sector empresarial, lo que termina afectando la economía”, explicó la presidenta de Grupo Aval La República.

El Banco de la República estima que la inflación en Colombia sigue alta, por lo que no es momento de reducir la tasa de interés - crédito Banco de la República

La persistencia de una inflación elevada, con un pronóstico del 6,5% para 2026, refuerza las condiciones desafiantes. La coyuntura, sumada a la escasez de proyectos de inversión, limita las oportunidades de crecimiento y el empleo, de acuerdo con la ejecutiva.

Impacto de los nuevos impuestos en las empresas y el sector financiero

El impuesto al patrimonio incluido en la emergencia económica incrementó la presión sobre las finanzas de las empresas y de los bancos. Según ella, el impacto para Grupo Aval fue cercano a $330.000 millones, lo que representó más del 35% de su utilidad en 2025. “El sector financiero quedó con un impuesto de 1,6%, mientras que las empresas en general quedaron con 0,5%”, aclaró Gutiérrez sobre la diferencia en la carga tributaria. Además, cuestionó que el pago se exigiera en el mismo periodo en que se decretó el impuesto. “Normalmente, cuando se fija un impuesto es para el año siguiente. Este se fijó para pagar en el mismo mes”, lamentó.

La directiva advirtió que estas medidas dificultan la gestión de liquidez y fuerzan a las compañías a adaptar su flujo de caja a las nuevas obligaciones. Manifestó que la acumulación de tributos también tiene consecuencias para empresas medianas, lo que profundiza el desafío para el sector productivo frente a la competencia y al entorno macroeconómico restrictivo.

Incentivos a la inversión y retos para el próximo gobierno

Para retomar el crecimiento sostenido y recuperar la confianza de los inversores, María Lorena Gutiérrez instó a definir incentivos y garantizar reglas claras. “Lo que tiene que hacer un nuevo presidente es hacer un plan de incentivo a la inversión, porque es lo único que va a impulsar la economía del país”, dijo a El Tiempo.

El sector de vivienda en Colombia enfrenta una contracción en 2026, con proyecciones de una tasa anual de crecimiento de -8,5% - crédito VisualesIA

La escasez de proyectos estratégicos, en especial en infraestructura, limita las oportunidades económicas y laborales. “En infraestructura, en Colombia no hay proyectos en este momento, entonces estamos buscando oportunidades en otras latitudes, pero esperamos que un nuevo gobierno retome el tema de infraestructura”, lamentó la directiva.

Gutiérrez recomendó tres medidas para fomentar la inversión:

Reglas de juego claras.

Agilización de trámites.

Reactivación de proyectos en áreas como vivienda, infraestructura y energía-minería.

“Lo que ha aumentado es la incertidumbre; apoyar el tema de trámites y facilitar proyectos de vivienda, de infraestructura y minero-energéticos, que son las áreas que se han paralizado son las que realmente impulsan el crecimiento económico y la generación de empleo”, puntualizó a La República.

En materia fiscal, la directiva planteó que el Estado debería enfocarse en aumentar los ingresos mediante el apoyo a las empresas, en vez de recurrir a nuevas reformas tributarias. Considera que una visión orientada al largo plazo y el compromiso con la inversión serán determinantes para afrontar los retos estructurales.