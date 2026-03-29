Los juzgados y tribunales de Colombia suspenderán sus actividades durante la Semana Santa: cuáles estarán habilitados para la ciudadanía

Imagen de referencia - La vacancia judicial nacional por Semana Santa 2026 en Colombia suspende términos procesales entre el 28 de marzo y el 5 de abril - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La vacancia judicial nacional por Semana Santa 2026 en Colombia comenzará el 28 de marzo y concluirá el 5 de abril.

Así lo confirmó el Consejo Superior de la Judicatura, indicando que se suspenderán los términos procesales y la mayoría de los despacho judiciales cesará actividades, salvo excepciones contempladas por la rama judicial.

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De acuerdo con lo establecido en la circular PCSJC26-11 del 17 de marzo, la Rama Judicial mantendrá la atención de servicios esenciales bajo esquemas de turnos o guardias.

Entre tanto, los juzgados de control de garantías, de ejecución de penas y medidas de seguridad, junto con los centros de servicios judiciales, continuarán funcionando de acuerdo con la asignación determinada para casos urgentes, mientras que el resto de las actividades permanecerán suspendidas.

El receso de Semana Santa implica que los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad laborarán exclusivamente los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, de acuerdo con el cronograma del Consejo Superior de la Judicatura.

Estos despachos, según la circular, no atenderán en Jueves y Viernes Santo ni durante el fin de semana posterior.

Por su parte, los juzgados penales y promiscuos con función de control de garantías, así como los centros de servicios judiciales, estarán operativos durante todo el periodo, garantizando la atención de trámites urgentes e inaplazables relacionados con libertades y otras medidas esenciales

Todas las funciones judiciales ordinarias se reanudarán el lunes 6 de abril, según confirmaron las autoridades judiciales.

Durante la vacancia judicial solo operarán servicios esenciales como los juzgados de control de garantías y de ejecución de penas bajo esquemas de turnos - crédito Colprensa

La suspensión de términos judiciales implica el cierre administrativo y operativo de la gran mayoría de juzgados y tribunales. Solo quedarán en funcionamiento los designados para servicios esenciales, con el propósito de asegurar el acceso a la justicia en situaciones críticas.

Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura advirtió que, durante este lapso, los canales virtuales permanecerán habilitados para la presentación de acciones constitucionales y solicitudes urgentes, mientras que las sedes físicas estarán cerradas al público.

Bloqueo de cuentas institucionales

El procedimiento para el personal judicial durante este periodo está regulado por la Circular PCSJC26-11, expedida el 17 de marzo.

Cada servidor debió acceder a la plataforma de autogestión e ingresar la solicitud de bloqueo de su cuenta de correo electrónico institucional antes del viernes 27 de marzo a las 5:59 p.m.

Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad trabajarán exclusivamente los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, según el Consejo Superior de la Judicatura - crédito Colprensa

Al completar este trámite, el sistema procederá al bloqueo automático de envío y recepción de mensajes desde las 12:00 a.m. del 28 de marzo., manifestando que esto no afecta otros servicios relacionados con la cuenta institucional.

“El bloqueo de las cuentas de correo electrónico institucionales corresponde al periodo de vacancia judicial de Semana Santa, comprendido entre el 28/03/2026 y el 05/04/2026, inclusive. El desbloqueo de las cuentas de correo electrónico institucionales se hará masivamente el día 05/04/2026, a las 23:59”, se lee en el documento.

Si la solicitud de bloqueo es enviada fuera del horario límite, el sistema aplicará el bloqueo en intervalos de cinco horas, con la posibilidad de que algunas cuentas reciban mensajes hasta cuatro horas después de procesado el bloqueo.

Para soporte técnico o solución de dudas, el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) brindará atención a los funcionarios afectados, de acuerdo con ambas fuentes.

La suspensión de términos judiciales implica el cierre administrativo y físico de la mayoría de los juzgados y tribunales en Colombia por Semana Santa - crédito Colprensa

Trámites urgentes y canales virtuales habilitados

La mayoría de servicios judiciales permanecerá inactiva de forma presencial durante la vacancia, pero los ciudadanos podrán presentar acciones de tutela y habeas corpus a través de los canales virtuales habilitados.

Estas vías seguirán disponibles en la página oficial de la Rama Judicial y mediante los correos electrónicos asignados para trámites urgentes.

Las sedes físicas no atenderán al público desde Jueves Santo hasta Domingo de Resurrección. La utilización de medios digitales resultará indispensable para garantizar la atención de casos urgentes y la presentación de recursos constitucionales durante el receso judicial anual.

Las autoridades han recomendado a los usuarios estar pendientes de los canales oficiales en los primeros meses de 2026, para conocer cualquier eventual modificación en la prestación de servicios esenciales antes del inicio de la vacancia judicial.