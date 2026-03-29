Colombia

Daniel Briceño desmintió al Pacto Histórico por afirmar que Petro había dado la orden de quitar los peajes en el Eje Cafetero: “Engañaron a Caldas”

Una publicación en X del militante del Centro Democrático reveló que el cobro del peaje continúa, pese a los anuncios oficiales sobre su eliminación

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Daniel Briceño es confirmado como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa
Daniel Briceño se despachó contra el Pacto Histórico por cobro de peajes - crédito Colprensa

Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante electo del Centro Democrático, expuso una controversia en redes sociales tras publicar un video en el que cuestionó la vigencia de un peaje en la región del Eje Cafetero, pese a anuncios oficiales sobre su desmonte.

El registro, difundido en la plataforma X, mostró a Briceño acercándose en su carro a una caseta y preguntando: “¿Están cobrando el peaje?”, a lo que recibió una respuesta afirmativa por parte de los encargados del cobro.

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Es que yo vi en Rtvc que no lo iban a volver a cobrar”, añadió el funcionario, generando confusión entre los presentes y usuarios en redes sociales.

La situación tomó relevancia porque, de acuerdo con el exconcejal, el congresista del Pacto Histórico y Alianza Verde en Caldas, Santiago Osorio, habría asegurado que el peaje no seguiría en funcionamiento. Tras lo anterior, Daniel Briceño afirmó: “Mi doctor Santiago Osorio dijo que ya lo habían desmontado”.

Daniel Briceño denunció cobro de peaje en Caldas pese a promesas de suspensión oficial - crédito @Danielbricen
Daniel Briceño denunció cobro de peaje en Caldas pese a promesas de suspensión oficial - crédito @Danielbricen

En el diálogo, el encargado del peaje le informó que la tarifa vigente era de 21.200 pesos, monto que, según el video, se continuaba cobrando con normalidad.

“Vean el video”, instó Briceño a sus seguidores, subrayando la contradicción entre las declaraciones oficiales y la realidad en la vía.

En el material audiovisual citado por Briceño, Santiago Osorio, aparece declarando que el presidente de la República Gustavo Petro habría ordenado suspender el cobro y terminar anticipadamente el contrato de la concesionaria Autopistas del Café.

“El presidente ya dio la orden al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura para hacer una terminación anticipada a los señores de Autopistas del Café. ¿Eso qué significa? Que así como en el Caribe colombiano se suspendieron siete peajes, en el próximo mes no tiene por qué existir más peajes de Autopistas del Café en nuestro país”, afirmó Osorio en el video difundido por Briceño.

El contraste entre las declaraciones de Santiago Osorio y la continuidad del cobro en el peaje generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios manifestaron su desconcierto ante la falta de correspondencia entre los anuncios políticos y la operación diaria del servicio.

Las declaraciones del congresista Santiago Osorio sobre la eliminación del peaje contrastan con la situación registrada por Daniel Briceño - crédito @Danielbricen/X

Yo nunca creí que Rtvc dijera mentiras. Ve qué raro, a mí Rtvc me dijo que ya el peaje no existía. ¿Nada? Gracias. Ósea que mi doctor Santiago Osorio solo nos mintió para conseguirse los voticos de Caldas diciendo que ya no iban a haber peajes (sic)”, expresó Briceño en tono crítico durante el video.

Según la publicación de Briceño, la concesionaria Autopistas del Café mantiene la operación del peaje en la región pese a los anuncios. Según la conversación registrada por Briceño, la concesión sigue funcionando “normal”.

Pago electrónico en peajes de Colombia supera el 90% de cobertura en rutas nacionales

La modernización de los peajes en Colombia ha transformado la experiencia de quienes transitan por las principales rutas del país. El sistema de pago electrónico, incorporado en la mayoría de los corredores viales, permite a los conductores cruzar las estaciones sin detenerse y sin utilizar efectivo.

El mecanismo funciona mediante dispositivos adheridos al vehículo o con la lectura automática de la placa, lo que facilita el cobro inmediato desde una cuenta registrada por el usuario.

Peajes electrónicos- Colombia
Peajes digitales agilizan el tránsito y mejoran la seguridad vial en las principales carreteras del país - crédito Ministerio de Transporte

Desde la implementación de esta tecnología, el sector reporta que más del 90% de las casetas ya cuentan con la infraestructura necesaria para el recaudo digital.

Empresas como Gopass y Facilpass lideran el mercado, ofreciendo opciones tanto para particulares como para flotas empresariales, con diferentes modalidades de recarga y consulta de movimientos en línea.

Entre las ventajas se destacan la reducción de tiempos en carretera, la posibilidad de evitar filas durante temporadas de alta circulación y el aumento en la seguridad al minimizar el manejo de dinero en efectivo. Además, la interoperabilidad permite que el mismo dispositivo funcione en distintos puntos del territorio nacional, mejorando la gestión de gastos y la planificación de los viajes por parte de los usuarios.

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