Colombia

Abelardo de la Espriella se refirió al discurso de Iván Cepeda en Medellín y envió mensaje de solidaridad a Uribe y Antioquia

El candidato presidencial también expresó su apoyo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

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El candidato Abelardo de la Espriella cuestionó el discurso de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en Medellín - crédito Luisa González/REUTERS
El candidato Abelardo de la Espriella cuestionó el discurso de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en Medellín - crédito Luisa González/REUTERS

El discurso de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en Medellín, realizado el 28 de marzo de 2026, sigue generando críticas en su contra.

Cepeda lanzó acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, así como al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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Mis palabras fueron perversamente descontextualizadas por el Alcalde de Medellín, el Gobernador de Antioquia, algunos diputados y concejales uribistas. Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallina Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa”, expresó Cepeda.

El juzgado de Medellín concluyó que el discurso de Iván Cepeda Castro está amparado por la libertad de expresión y no vulnera los derechos de los habitantes de Antioquia - crédito Iván Cepeda/X
Iván Cepeda lanzó acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, así como al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito Iván Cepeda/X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella expresó su apoyo al expresidente, al alcalde, al gobernador y a la población de Antioquia.

El aspirante a la Presidencia de Colombia calificó las declaraciones de Iván Cepeda como un “ataque” y afirmó que el candidato del Pacto Histórico es el supuesto heredero del presidente Gustavo Petro y de la guerrilla.

Según De la Espriella, Iván Cepeda es un “cobarde” por sus declaraciones y por evitar un debate con él.

“Al pueblo antioqueño, al presidente Uribe, al alcalde Fico Gutiérrez y al gobernador Rendón: mi solidaridad total frente a los ataques de Iván Cepeda, heredero de Petro y de la guerrilla, que pretende estigmatizar a Antioquia con odio y mentira. Mientras evade el debate conmigo, como buen cobarde, insulta a un pueblo trabajador, valiente y patriota”, aseveró el candidato De la Espriella.

Abelardo de la Espriella aseguró que el departamento de Antioquia nunca se arrodilló ante la guerrilla y el narcotráfico.

“Antioquia jamás se arrodilló ante la narcoguerrilla ni ante el crimen. En esa tierra mágica hay liderazgo, carácter y dignidad para enfrentar el proyecto nefasto de la izquierda y sus socios del bajo mundo criminal”, expresó.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella aseguró que el departamento de Antioquia nunca se arrodilló ante la guerrilla y el narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato afirmó que de llegar a la Presidencia defenderá todo lo que representa Antioquia, según su visión: “la seguridad, la propiedad privada, la familia, los valores y el progreso con firmeza, sin titubeos y sin ataduras”.

En un video, Abelardo de la Espriella insistió en su respaldo al departamento, así como al expresidente Álvaro Uribe; al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“A mi juicio, estigmatiza a ese departamento y desconoce el esfuerzo, los valores y el sacrificio de su gente, así como el impacto de la violencia ejercida por grupos armados ilegales como las Farc y el ELN. Líderes como Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón y el expresidente Álvaro Uribe Vélez representan una oposición a ese proyecto político, junto con una parte de la ciudadanía que rechaza posturas de izquierda”, expresó el candidato.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella envió un mensaje de apoyo a Álvaro Uribe, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Insistió que de llegar a la Presidencia, gobernará “para todos los colombianos, garantizando seguridad, oportunidades y respeto para Antioquia y todas las regiones del país. Antioquia cuenta con mi respaldo y mantengo mi compromiso con sus habitantes y con Colombia”.

Pronunciamiento de Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón

En respuesta a las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, defendió la gestión del departamento a través de una publicación en X.

Rendón sostuvo que la autonomía y resistencia de Antioquia son claves para el futuro de Colombia y enfatizó la importancia de preservar la identidad regional frente a propuestas que, según él, amenazan esa independencia. El gobernador expresó su compromiso con la defensa de la región y describió a Antioquia como un “muro de contención” ante posturas políticas que rechaza.

A esta postura se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también criticó a Cepeda y a quienes, según él, mantienen una actitud hostil hacia los antioqueños. Gutiérrez hizo referencia a periodos difíciles de la historia del departamento, como la violencia asociada al narcotráfico y los conflictos con grupos armados, así como la presencia de gobiernos que, a su juicio, han perjudicado a la región.

El alcalde Federico Gutiérrez destaca la capacidad de Antioquia y Medellín para superar crisis generadas por narcotráfico y violencia - crédito @FicoGutiérrez/X
El alcalde Federico Gutiérrez destaca la capacidad de Antioquia y Medellín para superar crisis generadas por narcotráfico y violencia - crédito @FicoGutiérrez/X

Ambos líderes resaltaron la capacidad de Antioquia y Medellín para superar crisis, e insistieron en que el desarrollo de Colombia depende en gran medida de la fortaleza y el trabajo de las regiones.

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