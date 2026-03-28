Colombia

Iván Mordisco no estaría entre los cuerpos recuperados tras el bombardeo a campamento de las disidencias de las Farc en Vaupés

Medicina Legal avanza en la identificación de los seis cadáveres trasladados a Bogotá tras la operación militar en zona rural de Pacoa

Guardar
El operativo fue dirigido contra un campamento del bloque Amazonas del Estado Mayor Central - crédito AFP
El operativo fue dirigido contra un campamento del bloque Amazonas del Estado Mayor Central - crédito AFP

En la madrugada del miércoles 25 de marzo, las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron un operativo contra un campamento del bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC), en una zona rural del corregimiento de Pacoa, en el departamento del Vaupés, cerca del río Apaporis y en límites con Amazonas y Guaviare.

La operación, realizada con dos aeronaves Super Tucano, dejó un saldo preliminar de seis personas muertas, cuyos cuerpos fueron trasladados posteriormente a Bogotá para su identificación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información conocida, el campamento atacado habría sido ubicado tras labores de inteligencia desarrolladas durante al menos una semana. Inicialmente, según le dijo una fuente a Infobae Colombia, Iván Mordisco habría presentado complicaciones de salud en meses recientes, lo que lo habría llevado a adquirir medicamentos específicos, situación que habría facilitado el seguimiento a su ubicación.

Sin embargo, el sábado 28 de marzo otra fuente confirmó a este medio que entre los cadáveres recuperados no se encuentra el de Mordisco, lo que mantiene la incertidumbre sobre el paradero del líder disidente.

Durante la ofensiva, las Fuerzas Militares reportaron la incautación de armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos y material de comunicaciones. También se encontraron elementos asociados a la estructura ilegal, como manuales, insignias y componentes para el uso de drones.

Identificación de los cuerpos

Medicina Legal confirmó el ingreso de seis cadáveres a Bogotá el 28 de marzo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Medicina Legal confirmó el ingreso de seis cadáveres a Bogotá el 28 de marzo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Entre tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que en la madrugada del mismo 28 de marzo ingresaron los seis cuerpos a sus instalaciones en la capital del país.

Según el comunicado oficial, los cadáveres corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, provenientes de San José del Guaviare y relacionados con acciones de la fuerza pública en los departamentos de Amazonas y Guaviare. En su reporte, la entidad forense también precisó que se adelantan los procedimientos técnicos para confirmar plenamente las identidades.

Este proceso busca determinar si alguno de los fallecidos corresponde a integrantes relevantes de la estructura armada y descartar o confirmar la presencia del máximo cabecilla.

Incertidumbre sobre el paradero de Mordisco

El hallazgo de elementos personales recuerda operativos anteriores donde se le ha atribuido presencia reciente - crédito Mario Quintero/REUTERS
El hallazgo de elementos personales recuerda operativos anteriores donde se le ha atribuido presencia reciente - crédito Mario Quintero/REUTERS

Aunque inicialmente se presumía que “Iván Mordisco” se encontraba en el campamento atacado, debido a información de inteligencia y al hallazgo de elementos asociados a su presencia, la posible ausencia de su cuerpo entre los recuperados mantiene la incertidumbre sobre su paradero.

El reporte sobre pertenencias atribuidas al jefe disidente ha generado comparaciones con antecedentes recientes. En abril de 2025, tras un operativo en el sur del Caquetá, la Policía Nacional recuperó unas gafas formuladas, un computador portátil y un fusil que le fueron atribuidos, los cuales fueron sometidos a análisis judicial.

En ese momento, el entonces director de la institución, el general Carlos Triana, explicó que estos elementos reforzaban la hipótesis de que el líder había estado en la zona poco antes de la intervención. “Estos elementos fueron sometidos a análisis judicial”, señaló Triana, al referirse al material incautado, y también advirtió sobre las dificultades de acceso a los territorios donde operan estas estructuras, lo que complica la verificación inmediata de resultados.

Las autoridades han intensificado las acciones contra su círculo cercano en los últimos meses - crédito Europa Press
Las autoridades han intensificado las acciones contra su círculo cercano en los últimos meses - crédito Europa Press

En el caso más reciente, aunque el operativo se dirigió a un punto donde se presumía su presencia y se habrían hallado indicios en esa línea, la confirmación a este medio de que no está entre los cuerpos abatidos deja abierta la verificación sobre su ubicación, mientras avanzan los análisis forenses.

De manera paralela, las autoridades han reportado un aumento en la presión sobre su círculo cercano, con la captura de varios de sus familiares —identificados con los alias de J, Conejo, José y Mono Luis—, la entrega voluntaria de un cuñado en el Amazonas y la muerte de su expareja sentimental, alias Jenny, en un operativo previo.

Temas Relacionados

Iván MordiscoBombardeo en VaupésEstado Mayor CentralMedicina LegalDisidencias de las FarcFuerzas MilitaresColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño solicitó protección internacional para fiscales amenazados que investigan el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La petición del aspirante presidencial surge después de la confirmación de riesgos contra los funcionarios encargados del esclarecimiento del asesinato de su hijo

Miguel Uribe Londoño solicitó protección internacional para fiscales amenazados que investigan el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Juez impuso medida de aseguramiento a los hermanos Gómez Cardozo por secuestro y hurto en el caso Diana Ospina en Bogotá

Un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía permitió identificar a los sujetos señalados, quienes aceptaron responsabilidad en la sustracción de dinero y prolongado cautiverio a una víctima en la ciudad

Juez impuso medida de aseguramiento a los hermanos Gómez Cardozo por secuestro y hurto en el caso Diana Ospina en Bogotá

Así formaría la selección Colombia en el amistoso contra Francia: Néstor Lorenzo alista cambios

El combinado nacional quiere un buen resultado para mejorar la imagen dejada frente a Croacia, equipo con el que perdió por 2-1 en Orlando, Florida

Así formaría la selección Colombia en el amistoso contra Francia: Néstor Lorenzo alista cambios

Ministerio de Ciencia sigue sin definir $2,7 billones y genera alerta en investigadores del país

Aunque los recursos para investigación están disponibles, un enredo jurídico y la falta de decisión del Ocad de Ciencia mantienen en incertidumbre a universidades y proyectos que llevan años en desarrollo

Ministerio de Ciencia sigue sin definir $2,7 billones y genera alerta en investigadores del país

En Antioquia comenzó el juicio contra el papá de Greeicy Rendón por tortura y secuestro: esta es la pena que podría recibir

Luis Alberto Rendón es acusado de haber sido coautor de las agresiones que recibieron dos personas en una finca en Rionegro

En Antioquia comenzó el juicio contra el papá de Greeicy Rendón por tortura y secuestro: esta es la pena que podría recibir
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Yaya Muñoz reveló cómo fue su experiencia con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso: “Lo que vi mientras trabajé allá”

Crecen las señales de un romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro: esto es lo que se dice en redes

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Deportes

Así formaría la selección Colombia en el amistoso contra Francia: Néstor Lorenzo alista cambios

Así formaría la selección Colombia en el amistoso contra Francia: Néstor Lorenzo alista cambios

Así fue el encuentro del jugador de fútbol americano colombiano Christian González con Vinicius Jr., estrella de la selección de Brasil

Así reseña la prensa francesa el partido amistoso ante Colombia por la fecha FIFA: “El ambiente sigue distendido”

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”