Iván Mordisco no estaría entre los cuerpos recuperados tras el bombardeo a campamento de las disidencias de las Farc en Vaupés

El operativo fue dirigido contra un campamento del bloque Amazonas del Estado Mayor Central - crédito AFP

En la madrugada del miércoles 25 de marzo, las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron un operativo contra un campamento del bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC), en una zona rural del corregimiento de Pacoa, en el departamento del Vaupés, cerca del río Apaporis y en límites con Amazonas y Guaviare.

La operación, realizada con dos aeronaves Super Tucano, dejó un saldo preliminar de seis personas muertas, cuyos cuerpos fueron trasladados posteriormente a Bogotá para su identificación.

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De acuerdo con la información conocida, el campamento atacado habría sido ubicado tras labores de inteligencia desarrolladas durante al menos una semana. Inicialmente, según le dijo una fuente a Infobae Colombia, Iván Mordisco habría presentado complicaciones de salud en meses recientes, lo que lo habría llevado a adquirir medicamentos específicos, situación que habría facilitado el seguimiento a su ubicación.

Sin embargo, el sábado 28 de marzo otra fuente confirmó a este medio que entre los cadáveres recuperados no se encuentra el de Mordisco, lo que mantiene la incertidumbre sobre el paradero del líder disidente.

Durante la ofensiva, las Fuerzas Militares reportaron la incautación de armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos y material de comunicaciones. También se encontraron elementos asociados a la estructura ilegal, como manuales, insignias y componentes para el uso de drones.

Identificación de los cuerpos

Medicina Legal confirmó el ingreso de seis cadáveres a Bogotá el 28 de marzo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Entre tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que en la madrugada del mismo 28 de marzo ingresaron los seis cuerpos a sus instalaciones en la capital del país.

Según el comunicado oficial, los cadáveres corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, provenientes de San José del Guaviare y relacionados con acciones de la fuerza pública en los departamentos de Amazonas y Guaviare. En su reporte, la entidad forense también precisó que se adelantan los procedimientos técnicos para confirmar plenamente las identidades.

Este proceso busca determinar si alguno de los fallecidos corresponde a integrantes relevantes de la estructura armada y descartar o confirmar la presencia del máximo cabecilla.

Incertidumbre sobre el paradero de Mordisco

El hallazgo de elementos personales recuerda operativos anteriores donde se le ha atribuido presencia reciente - crédito Mario Quintero/REUTERS

Aunque inicialmente se presumía que “Iván Mordisco” se encontraba en el campamento atacado, debido a información de inteligencia y al hallazgo de elementos asociados a su presencia, la posible ausencia de su cuerpo entre los recuperados mantiene la incertidumbre sobre su paradero.

El reporte sobre pertenencias atribuidas al jefe disidente ha generado comparaciones con antecedentes recientes. En abril de 2025, tras un operativo en el sur del Caquetá, la Policía Nacional recuperó unas gafas formuladas, un computador portátil y un fusil que le fueron atribuidos, los cuales fueron sometidos a análisis judicial.

En ese momento, el entonces director de la institución, el general Carlos Triana, explicó que estos elementos reforzaban la hipótesis de que el líder había estado en la zona poco antes de la intervención. “Estos elementos fueron sometidos a análisis judicial”, señaló Triana, al referirse al material incautado, y también advirtió sobre las dificultades de acceso a los territorios donde operan estas estructuras, lo que complica la verificación inmediata de resultados.

Las autoridades han intensificado las acciones contra su círculo cercano en los últimos meses - crédito Europa Press

En el caso más reciente, aunque el operativo se dirigió a un punto donde se presumía su presencia y se habrían hallado indicios en esa línea, la confirmación a este medio de que no está entre los cuerpos abatidos deja abierta la verificación sobre su ubicación, mientras avanzan los análisis forenses.

De manera paralela, las autoridades han reportado un aumento en la presión sobre su círculo cercano, con la captura de varios de sus familiares —identificados con los alias de J, Conejo, José y Mono Luis—, la entrega voluntaria de un cuñado en el Amazonas y la muerte de su expareja sentimental, alias Jenny, en un operativo previo.