Nicky Jam reveló momento incómodo que vivió con Enrique Iglesias: “No tenemos una amistad”

Nicky Jam relató cuando Enrique Iglesias le rechazó un obsequio durante la grabación de su colaboración "Forgiveness" - crédito @nickyjam/Instagram y Europa Press

Nicky Jam reveló que nunca tuvo una amistad real con Enrique Iglesias y recordó que el cantante español rechazó un reloj que le regaló durante el rodaje de Forgiveness, la versión en inglés de El Perdón, una colaboración que, según dijo al pódcast MoluscoTV, fue determinante en su carrera pese a la distancia personal.

Inicialmente, Nicky Jam lanzó la canción en solitario a principios de 2015. Tras escucharla, Enrique Iglesias le propuso sumarse para hacer una nueva versión, lo que unido a su videoclip, rodado en Medellín, terminó por convertirla en un fenómeno internacional.

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Once años después, el puertorriqueño se encuentra preparándose para su concierto “El Regreso a Casa” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el sábado 23 de mayo. La primera función se agotó en menos de una hora, por lo que no tardó en anunciarse una segunda. Añadido a lo anterior, el reguetonero se presentará el próximo 6 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, con todas las localidades vendidas.

En la entrevista con MoluscoTV, Nicky Jam admitió que no tuvo la posibilidad de desarrollar una relación cercana con Enrique Iglesias, a pesar del éxito de su colaboración. “No hablo con él. No sé nada de él. Nunca fue amigo mío. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Es que era bien complicado el tipo. No sé si él era muy como casa sola”, contó el cantante.

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Nicky Jam destacó que Enrique Iglesias se caracterizó por ser muy reservado cuando lo trató para grabar el videoclip de "Forgiveness" - crédito Europa Press

Algo que ilustró su punto sobre el ibérico fue la anécdota que tuvo lugar durante el rodaje del videoclip de Forgiveness en Medellín. Según contó Nicky Jam, este le entregó un reloj a Iglesias como regalo, pero el español lo rechazó en el acto.

“Le regalé el reloj y él: ‘No, Nicky, está bien, está bien. No, no, no’. Y yo: ‘No, papi, no, es un regalo para ti’. ‘No, no, está bien, no quiero el reloj’ (...) Me quedé con el reloj ahí como media hora. No podía creer lo que estaba rechazando”, dijo.

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Pese a esa escena y las risas que desató entre los locutores, el reguetonero afirmó que no guarda resentimiento hacia Iglesias e interpreta la situación como algo relacionado con diferencias culturales. “No tengo ninguna amistad con el pana, ni tampoco le llevo la mala. El tipo era muy reservado, muy en su mundo. Mi respeto para él”, dijo. Además, sostuvo que, aun sin una relación cercana, el trabajo conjunto tuvo un peso central en su trayectoria.

“Fue muy clave en mi carrera, muy clave. También fue para él muy bueno porque necesitaba ese otro palo después de Bailando. Fue un intercambio bacano", comentó. “El tipo de verdad que es un buen artista, tiene un buen oído para lo que es un palo. Él la tiene clara. No tenemos una amistad, pero mi respeto y saludo donde quiera que él esté. Dios te bendiga, Enrique Iglesias”.

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Nicky Jam reflexionó sobre su impacto en la música latina y sus intentos por evitar encasillarse

Nicky Jam señaló que la industria musical no suele reconocerle el mérito de haber incursionado en estilos variados durante su carrera musical - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Durante la charla, el cantante afirmó que desde hace tiempo libra una batalla para que el público reconozca su versatilidad. “Yo siempre he querido mostrar mi versatilidad y siento que es underrated en el género. A mí nunca me han puesto como uno de los artistas más versátiles” apuntó, afirmando que a lo largo de su carrera probó con reguetón, trap, merengue, bachata, salsa, vallenato y champeta. “Me he adaptado a cualquier formato”, reiteró.

El problema, admitió, es que la industria tiende a encasillarlo: “Muchas veces voy a los estudios y a veces el artista me dice: ‘Mira, papi, ya yo tengo algo escrito’. Te lo juro, me escriben El Perdón dos”. Su estrategia para mantenerse relevante ha sido colaborar con artistas nuevos y adaptarse a los formatos del momento. “Si yo no vengo de ese compás, ¿qué hago yo? Me meto con un chamaquito nuevo para nunca bajarle y siempre escucharme relevante en lo que está pasando ahora”, señaló.

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El cantante no dudó en sentirse orgulloso de la manera en que se desarrolló su carrera, de un modo inusual para los estándares habituales. “Mi carrera puede confundir a mucha gente, porque como yo volví a pegar en el 2014, 2015 otra vez, la gente se olvida que yo soy un artista de la vieja escuela también. Yo hice un comeback a los cuarenta y pico de años. Eso no lo hace nadie”, indicó.