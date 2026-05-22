Colombia

Nicky Jam reveló momento incómodo que vivió con Enrique Iglesias: “No tenemos una amistad”

El reguetonero tuvo uno de los mayores éxitos de su carrera tras colaborar con el español en el remix de “El Perdón”, en 2015

Guardar
Google icon
Nicky Jam relató cuando Enrique Iglesias le rechazó un obsequio durante la grabación de su colaboración "Forgiveness" - crédito @nickyjam/Instagram y Europa Press
Nicky Jam relató cuando Enrique Iglesias le rechazó un obsequio durante la grabación de su colaboración "Forgiveness" - crédito @nickyjam/Instagram y Europa Press

Nicky Jam reveló que nunca tuvo una amistad real con Enrique Iglesias y recordó que el cantante español rechazó un reloj que le regaló durante el rodaje de Forgiveness, la versión en inglés de El Perdón, una colaboración que, según dijo al pódcast MoluscoTV, fue determinante en su carrera pese a la distancia personal.

Inicialmente, Nicky Jam lanzó la canción en solitario a principios de 2015. Tras escucharla, Enrique Iglesias le propuso sumarse para hacer una nueva versión, lo que unido a su videoclip, rodado en Medellín, terminó por convertirla en un fenómeno internacional.

PUBLICIDAD

Once años después, el puertorriqueño se encuentra preparándose para su concierto “El Regreso a Casa” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el sábado 23 de mayo. La primera función se agotó en menos de una hora, por lo que no tardó en anunciarse una segunda. Añadido a lo anterior, el reguetonero se presentará el próximo 6 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, con todas las localidades vendidas.

En la entrevista con MoluscoTV, Nicky Jam admitió que no tuvo la posibilidad de desarrollar una relación cercana con Enrique Iglesias, a pesar del éxito de su colaboración. “No hablo con él. No sé nada de él. Nunca fue amigo mío. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Es que era bien complicado el tipo. No sé si él era muy como casa sola”, contó el cantante.

PUBLICIDAD

Nicky Jam destacó que Enrique Iglesias se caracterizó por ser muy reservado cuando lo trató para grabar el videoclip de "Forgiveness" - crédito Europa Press
Nicky Jam destacó que Enrique Iglesias se caracterizó por ser muy reservado cuando lo trató para grabar el videoclip de "Forgiveness" - crédito Europa Press

Algo que ilustró su punto sobre el ibérico fue la anécdota que tuvo lugar durante el rodaje del videoclip de Forgiveness en Medellín. Según contó Nicky Jam, este le entregó un reloj a Iglesias como regalo, pero el español lo rechazó en el acto.

“Le regalé el reloj y él: ‘No, Nicky, está bien, está bien. No, no, no’. Y yo: ‘No, papi, no, es un regalo para ti’. ‘No, no, está bien, no quiero el reloj’ (...) Me quedé con el reloj ahí como media hora. No podía creer lo que estaba rechazando”, dijo.

Pese a esa escena y las risas que desató entre los locutores, el reguetonero afirmó que no guarda resentimiento hacia Iglesias e interpreta la situación como algo relacionado con diferencias culturales. “No tengo ninguna amistad con el pana, ni tampoco le llevo la mala. El tipo era muy reservado, muy en su mundo. Mi respeto para él”, dijo. Además, sostuvo que, aun sin una relación cercana, el trabajo conjunto tuvo un peso central en su trayectoria.

“Fue muy clave en mi carrera, muy clave. También fue para él muy bueno porque necesitaba ese otro palo después de Bailando. Fue un intercambio bacano", comentó. “El tipo de verdad que es un buen artista, tiene un buen oído para lo que es un palo. Él la tiene clara. No tenemos una amistad, pero mi respeto y saludo donde quiera que él esté. Dios te bendiga, Enrique Iglesias”.

Nicky Jam reflexionó sobre su impacto en la música latina y sus intentos por evitar encasillarse

Nicky Jam señaló que la industria musical no suele reconocerle el mérito de haber incursionado en estilos variados durante su carrera musical - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Nicky Jam señaló que la industria musical no suele reconocerle el mérito de haber incursionado en estilos variados durante su carrera musical - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Durante la charla, el cantante afirmó que desde hace tiempo libra una batalla para que el público reconozca su versatilidad. “Yo siempre he querido mostrar mi versatilidad y siento que es underrated en el género. A mí nunca me han puesto como uno de los artistas más versátiles” apuntó, afirmando que a lo largo de su carrera probó con reguetón, trap, merengue, bachata, salsa, vallenato y champeta. “Me he adaptado a cualquier formato”, reiteró.

El problema, admitió, es que la industria tiende a encasillarlo: “Muchas veces voy a los estudios y a veces el artista me dice: ‘Mira, papi, ya yo tengo algo escrito’. Te lo juro, me escriben El Perdón dos”. Su estrategia para mantenerse relevante ha sido colaborar con artistas nuevos y adaptarse a los formatos del momento. “Si yo no vengo de ese compás, ¿qué hago yo? Me meto con un chamaquito nuevo para nunca bajarle y siempre escucharme relevante en lo que está pasando ahora”, señaló.

El cantante no dudó en sentirse orgulloso de la manera en que se desarrolló su carrera, de un modo inusual para los estándares habituales. “Mi carrera puede confundir a mucha gente, porque como yo volví a pegar en el 2014, 2015 otra vez, la gente se olvida que yo soy un artista de la vieja escuela también. Yo hice un comeback a los cuarenta y pico de años. Eso no lo hace nadie”, indicó.

Temas Relacionados

Nicky JamEnrique IglesiasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Encapuchados usaron material de metralla en disturbios en la Universidad Pedagógica, calle 72: “Tienen una lógica organizada”

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que los violentos utilizaron una “dinámica” diferente en los desmanes

Encapuchados usaron material de metralla en disturbios en la Universidad Pedagógica, calle 72: “Tienen una lógica organizada”

“La pornografía es para quienes no practican”: Petro habló de su admiración por Álvaro Uribe y sus malas decisiones de Gobierno con Eva Rey

El presidente se sinceró sobre temas personales y políticos en una conversación relajada que dejó varias frases virales y momentos inesperados

“La pornografía es para quienes no practican”: Petro habló de su admiración por Álvaro Uribe y sus malas decisiones de Gobierno con Eva Rey

Resultados Super Astro Sol hoy 22 de mayo: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 22 de mayo: verifique el signo ganador

Las empresas de apuestas que pertenecieron a ‘La Gata’ serán liquidadas, los extrabajadores recibirán compensación

La Sociedad de Activos Especiales ha adelantado los procesos con los que buscan reconocer económicamente a los afectados

Las empresas de apuestas que pertenecieron a ‘La Gata’ serán liquidadas, los extrabajadores recibirán compensación

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos

Previo a la última jornada de la fase de grupos en los dos certámenes, los seis conjuntos cafeteros en actividad mantienen la posibilidad de pasar de ronda

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

ENTRETENIMIENTO

Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Mariana Zapata mostró los regalos y detalles con los que la recibieron en Medellín tras salir de ‘La casa de los famosos’

Ella es la madre del hijo de Alejandro Estrada: la abogada y antropóloga lleva una vida discreta y exitosa en Francia

Westcol reveló cuál es el candidato presidencial que se negó a participar en sus transmisiones: “No se pudo llegar a un acuerdo”

Shakira confirmó nuevos bailarines para el show de cierre del Mundial 2026: habrá grupos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Uganda

Deportes

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos

Sebastián Villa está cerca de la Copa del Mundo: hay disputa por su convocatoria y la pérdida de pautas que generaría

Sebastián Villa quedaría por fuera de la selección Colombia que va al Mundial 2026: la Federación habría pedido que no lo convoquen

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Periodista deportivo lanzó dura crítica, adelantándose a la lista final de convocados de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”