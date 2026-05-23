Se define el finalista en ‘La Arenosa’: hora y dónde ver Junior de Barranquilla vs. Santa Fe

Junior y Santa Fe tendrán un duelo apasionante en Barranquilla para la clasificación a la final de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay está lista para conocer a sus dos finalistas en el primer semestre de 2026, luego de unos playoffs con mucha pasión por el nivel de los clubes, los duelos de ida en las semifinales y son escuadras con historia, que ya saben lo que es salir campeón y son favoritas al título.

Una de las llaves será entre el Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, dos de los conjuntos más ganadores en el fútbol colombiano y que dejaron un empate emocionante en el primer compromiso, blanco de polémicas arbitrales.

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Como dato a tener en cuenta, la final de la Liga BetPlay no podrá disputarse en la última semana de mayo por la participación internacional de estos dos clubes, junto con Tolima, en la Copa Libertadores, ya que afrontarán la última fecha de la fase de grupos y provocó que se aplazara la definición hasta inicios de junio, con fechas por confirmar.

Hora y dónde ver Junior vs. Santa Fe

Esta serie es de las más cerradas en las semifinales, no solo por el resultado de ida, sino por la presión de los aficionados a los entrenadores para salir campeones, pues vienen de campañas irregulares a nivel local e internacional, pero con la fortuna de encontrar su mejor versión en la recta final del torneo.

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La vuelta de las semifinales entre Junior y Santa Fe será el sábado 23 de mayo, a las 8:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, con capacidad para aproximadamente 10.000 espectadores, y se podrá ver por el canal deportivo Win+ Fútbol y su plataforma Win Play.

Luis Fernando Muriel anotó un doblete en el triunfo del Junior ante Sporting Cristal por 3-2 en la Copa Libertadores - crédito Ricardo Maldonado/EFE

Las escuadras vienen de jugar y ganar en la Copa Libertadores, como le pasó a los tiburones frente a Sporting Cristal por 3-2, un marcador que les dio la posibilidad de entrar a la pelea por el cupo a la Copa Sudamericana, exclusivo para los terceros en la fase de grupo, pues ya quedaron sin chances de los octavos de final.

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En el caso de Santa Fe, revivió por el triunfo ante Platense por 2-1 y se acerca a los octavos, está a solo dos puntos y necesita ganar contra Peñarol en Montevideo, además de esperar una caída del Calamar ante Corinthians en Brasil, para cumplir uno de los objetivos del semestre.

El triunfo sobre Platense fue clave para que Santa Fe quedara a dos puntos de los octavos de final en Libertadores - crédito Colprensa

Debido a los compromisos internacionales, no se sabe si los dos equipos rotarán algunos de sus jugadores o colocarán las formaciones titulares, dado que es un partido de clasificación a la final, pues entre el 26 y 28 de mayo cerrarán la fase de grupos en la Copa Libertadores.

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Designaciones arbitrales en la semifinal

La Comisión Arbitral anunció este viernes los grupos arbitrales que dirigirán los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, en las que se busca que no se presenten nuevas polémicas por las decisiones de los jueces..

En el duelo Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, previsto para las 6:00 p. m., el central será Carlos Betancur, del Valle del Cauca, que acumula 281 partidos en torneos semestrales, y delante figuran Wilmar Roldán, que completó más de 500 encuentros, y Andrés Rojas, con 282.

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Así quedaron los cuerpos arbitrales para las dos semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, en sus compromisos de vuelta en Medellín y Barranquilla - crédito Dimayor

Para ese juego, los asistentes serán John Alexander León (Caldas) y David Fuentes (Cesar), mientras Roldán actuará como cuarto árbitro por segundo partido consecutivo en el estadio Atanasio Girardot. En el VAR estarán Nicolás Gallo y Javier Patiño, según la Comisión Arbitral.

El partido Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe será dirigido por Jairo Mayorga, del Tolima, que debutó en primera división el 30 de julio de 2024 en el duelo Águilas Doradas vs. Patriotas y completará su partido 38, el quinto en fases finales de Liga.

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Estará asistido por Alexander Guzmán (Norte de Santander) y Víctor Wilches (Boyacá), con Carlos Ortega como cuarto árbitro, y en el VAR trabajarán los colegiados Luis Picón y Elkin Abril.