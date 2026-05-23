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“Medellín rompió récord histórico de temperatura”: Ideam reportó máximos inéditos en varias estaciones

Las altas temperaturas y la reducción de lluvias mantienen en alerta a Medellín y al Valle de Aburrá ante la llegada del fenómeno de El Niño

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Turismo - Medellín
Aumento de temperatura en Medellín. Antioquia - crédito Alcaldía de Medellín

Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá registraron durante los últimos días temperaturas históricas que superaron máximos alcanzados en años anteriores, según datos oficiales del Ideam, en medio de las olas de calor que afectan distintas regiones del país.

Las autoridades ambientales confirmaron que varias estaciones de medición rompieron récords históricos de temperatura, mientras aumentan las alertas por incendios forestales y disminución de lluvias ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con información entregada por el Ideam y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), el comportamiento climático registrado en mayo ha provocado jornadas de intenso calor, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando normalmente las temperaturas suelen descender en la capital antioqueña.

Foto panorámica de Medellín
Aumento de temperatura en Medellín. Antioquia - Colprensa

Los reportes ciudadanos sobre noches sofocantes y mañanas con altas sensaciones térmicas comenzaron a multiplicarse en diferentes sectores de Medellín durante las últimas semanas. A esto se sumó una reducción de lluvias en distintos municipios del área metropolitana, situación que incrementó la preocupación de las autoridades ambientales y organismos de gestión del riesgo.

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Ideam confirmó temperaturas históricas

Según los registros oficiales del Ideam, una de las estaciones ubicadas en el aeropuerto Olaya Herrera alcanzó los 33,8 grados centígrados, superando el récord anterior de 33,6 °C que había sido registrado en 2019.

La entidad también confirmó nuevos máximos en otros sectores del Valle de Aburrá. En la estación de medición de La Aldea, en Medellín, la temperatura llegó a 30,4 °C, superando el máximo histórico de 29,8 °C registrado en 2020.

Mientras tanto, en Bello, la estación ubicada en el sector Tulio Ospina reportó una temperatura de 34,8 °C, por encima del récord previo de 34,2 °C alcanzado en 2015.

Las cifras reflejan un aumento sostenido de las temperaturas en el área metropolitana y hacen parte de una tendencia climática que ya está siendo monitoreada por las autoridades nacionales.

El calor también golpea otras regiones del país

El Ideam explicó que Medellín no es la única ciudad que ha registrado temperaturas superiores a los promedios históricos durante mayo de 2026.

La entidad señaló que ciudades como Barrancabermeja, Bogotá, Cúcuta y Quibdó también han presentado incrementos inusuales en las temperaturas, aunque advirtió que la región Caribe sigue siendo la más afectada por las alteraciones climáticas.

En medio del seguimiento a las condiciones atmosféricas, el instituto indicó que la disminución de lluvias no solo estaría relacionada con el fenómeno de El Niño.

Un termómetro blanco muestra una temperatura alta, con el mercurio rojo marcando casi 40°C y más de 100°F, frente a un paisaje árido borroso.
Aumento de temperatura en Medellín. Antioquia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La disminución de lluvias en la región Caribe también estaría influenciada por fenómenos atmosféricos de escala sinóptica, entre ellos el fortalecimiento del sistema de alta presión del Atlántico Norte”, explicó el Ideam.

El Siata explicó por qué las noches son más calientes

Especialistas del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá señalaron que uno de los factores que está intensificando el calor corresponde a la combinación de mañanas despejadas y noches con abundante nubosidad.

Según los expertos, durante el día la radiación solar aumenta considerablemente debido a la ausencia de nubes, mientras que en las noches la cobertura nubosa impide que el calor acumulado se disipe con normalidad.

El Siata explicó que las nubes están actuando como una especie de “cobija térmica”, reteniendo parte del calor sobre la ciudad.

De acuerdo con los datos entregados por la entidad, en varias noches recientes la cobertura nubosa se ubicó entre el 80 % y el 90 %, mientras las temperaturas mínimas oscilaron entre 20 y 22 grados centígrados, valores considerados elevados para Medellín en esta época del año.

Aumentan las alertas por incendios forestales

Las altas temperaturas y la reducción de lluvias también elevaron las alertas preventivas por posibles incendios forestales en diferentes zonas del Valle de Aburrá y otras regiones del país.

Las autoridades ambientales pidieron a la ciudadanía evitar quemas, reportar rápidamente cualquier emergencia y reducir la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Además, recomendaron mantener una hidratación constante, usar bloqueador solar y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

Aunque en redes sociales varios usuarios han asociado directamente el aumento de las temperaturas con la llegada anticipada del fenómeno de El Niño, las autoridades ambientales aclararon que todavía se mantiene un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas antes de confirmar plenamente el impacto del evento climático.

Mientras tanto, Medellín continúa enfrentando jornadas de intenso calor que ya dejaron cifras históricas en varias estaciones de medición y que mantienen en alerta a organismos ambientales y de gestión del riesgo.

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