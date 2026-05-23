Colombia

“Hay más de 100 municipios en riesgo”: Registraduría alerta por control ilegal previo a elecciones

Hernán Penagos advirtió que grupos armados ilegales ejercen control social en varias regiones y podrían afectar el voto libre en las presidenciales

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En Corferias, como en cualquier otro punto, solo permitirán votar a quienes aparezcan en la lista de su mesa correspondiente - crédito Colprensa
Alerta en víspera de elecciones presidenciales en Colombia 2026 - crédito Colprensa

A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Registraduría Nacional lanzó una alerta por la situación de orden público en varias regiones del país, donde grupos armados ilegales estarían ejerciendo control social y poniendo en riesgo el derecho al voto libre.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que actualmente hay 104 municipios en riesgo por la presencia de estructuras ilegales, especialmente en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde las autoridades mantienen monitoreo permanente.

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Durante una visita a Bucaramanga, Hernán Penagos explicó que la Registraduría ya avanzó en la distribución del material electoral en todo el territorio nacional, pero insistió en que la Fuerza Pública deberá garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral, según información entregada por la Misión de Observación Electoral, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa.

Las jornadas de inscripción y votación se realizarán en periodos definidos: del 2 al 8 de marzo para legislativas y del 25 al 31 de mayo para presidenciales en consulados - crédito Colprensa
Alerta en víspera de elecciones presidenciales en Colombia 2026 - crédito Colprensa

El funcionario señaló que la preocupación principal no solo radica en posibles alteraciones del orden público, sino en la capacidad de algunos grupos ilegales para influir en las decisiones de los ciudadanos dentro de determinados territorios.

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“Garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en todos los rincones del país es fundamental. Pero más que eso, se trata de que pueda hacerlo en libertad, que pueda votar libremente”, manifestó Penagos.

Según explicó el registrador nacional, existen reportes oficiales sobre zonas donde organizaciones armadas ilegales mantienen un dominio social que podría afectar directamente el desarrollo normal de las elecciones presidenciales.

Cinco departamentos concentran las mayores alertas

De acuerdo con el balance entregado por Penagos, las regiones que actualmente presentan mayores dificultades son Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Nariño y Cauca.

En esos departamentos, las autoridades han identificado municipios donde grupos armados ilegales mantienen presencia activa y ejercen control sobre algunas comunidades.

La Registraduría confirmó que son 104 localidades las que aparecen bajo vigilancia especial por riesgo electoral, motivo por el cual se programaron reuniones de coordinación entre las autoridades civiles y militares para reforzar la seguridad durante la jornada del 31 de mayo.

Alerta en víspera de elecciones presidenciales en Colombia 2026 - crédito Colprensa
Alerta en víspera de elecciones presidenciales en Colombia 2026 - crédito Colprensa

Aunque Penagos afirmó que la logística electoral avanza sin contratiempos y que el material ya está siendo distribuido en distintas regiones, insistió en la necesidad de un trabajo articulado con la Fuerza Pública.

“Hay que tener apoyo de las Fuerzas Militares. El deber de la Registraduría es garantizar el voto libre, pero se necesita respaldo de la Fuerza Pública”, aseguró.

Registrador alertó por empadronamiento ilegal en Meta

Uno de los puntos que más preocupación generó durante las declaraciones del registrador tiene que ver con la situación reportada en algunos municipios del Meta.

Según Penagos, existen denuncias e informes relacionados con supuestas actividades de empadronamiento y carnetización de ciudadanos por parte de las disidencias de las Farc.

El funcionario advirtió que ese tipo de prácticas representan una amenaza directa para la libertad del sufragio y para las garantías democráticas en las regiones afectadas.

Aunque no entregó detalles específicos sobre las localidades donde estarían ocurriendo estos hechos, sí señaló que las autoridades nacionales ya tienen conocimiento de la situación y mantienen seguimiento permanente.

La advertencia se suma a las alertas que en las últimas semanas han emitido diferentes entidades sobre la situación de seguridad en varias regiones del país, especialmente en zonas donde persiste la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

Registraduría asegura que la logística electoral está lista

Pese al panorama de riesgo en algunos municipios, Penagos afirmó que la Registraduría ya tiene preparada toda la operación logística para las elecciones presidenciales.

El funcionario destacó que la entidad logró llegar incluso a los lugares más apartados del territorio nacional para entregar el material electoral y garantizar la instalación de mesas de votación.

Además, indicó que en departamentos como Santander se realizaron pruebas durante los últimos 20 días para verificar el funcionamiento del sistema de conteo de votos y agilizar la entrega de resultados el día de las elecciones.

“El voto debe ser universal, secreto y libre”

Durante su intervención, el registrador insistió en que las elecciones deben garantizar plenamente los principios democráticos establecidos en la Constitución.

“En Colombia, el voto tiene tres características esenciales: es un derecho universal, debe ser secreto y debe ser libre”, expresó.

Finalmente, Penagos reiteró que la Registraduría continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad en todo el país y que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin presiones ni intimidaciones.

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