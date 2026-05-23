“Alias Chala escapó herido”: así fue la operación militar tras el asesinato del periodista Mateo Pérez

El señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, alias Chala, logró huir de un operativo en Antioquia junto a otro jefe criminal de la estructura 36 - crédito Gobernación de Antioquia

Alias ‘Chala’, señalado por las autoridades como uno de los responsables de la tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia, logró escapar de un operativo militar desarrollado en zona rural de Briceño, pese a que la operación había sido planeada durante varios días por organismos de inteligencia.

La ofensiva buscaba capturar a dos cabecillas de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, pero informes preliminares indican que ambos hombres habrían resultado heridos y posteriormente escaparon hacia otras zonas rurales del norte antioqueño con ayuda de integrantes de su organización ilegal.

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De acuerdo con información de inteligencia militar y policial conocida por Revista Semana, las autoridades llevaban cerca de diez días siguiendo los movimientos de alias ‘Chala’ y alias ‘Macho Viejo’, este último señalado como responsable de las finanzas de la estructura armada ilegal que delinque en el norte y Bajo Cauca antioqueño.

El señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, alias Chala, logró huir de un operativo en Antioquia junto a otro jefe criminal de la estructura 36- crédito Fuerzas Militares

Las labores de inteligencia permitieron ubicar un campamento instalado en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño, donde presuntamente permanecían los dos cabecillas junto a otros integrantes del grupo armado ilegal.

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Operación fue planeada durante varios días

Según los reportes obtenidos por las autoridades, tres días antes de la intervención fueron desplegadas tropas por aire y tierra para rodear el campamento clandestino.

Las labores de seguimiento incluyeron información suministrada por fuentes humanas y capacidades técnicas de inteligencia utilizadas por las Fuerzas Militares y la Policía.

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El principal objetivo del operativo era neutralizar a alias ‘Chala’, señalado de haber ordenado la tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez, un crimen que generó indignación nacional y aumentó la presión de las autoridades sobre la estructura 36.

Los informes también apuntaban a capturar a alias ‘Macho Viejo’, quien habría llegado meses atrás desde la región del Catatumbo para fortalecer las finanzas y operaciones criminales de la organización en Antioquia.

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Los dos cabecillas escaparon del cerco militar

Pese al despliegue militar y policial, las primeras versiones de inteligencia indican que los dos hombres lograron escapar durante el desarrollo de la operación.

Las autoridades sostienen que ambos habrían resultado heridos en medio de los enfrentamientos y posteriormente fueron auxiliados por integrantes de la estructura ilegal.

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De acuerdo con los reportes preliminares, alias ‘Chala’ y alias ‘Macho Viejo’ abandonaron inicialmente la zona utilizando caballos para evitar ser detectados y luego fueron movilizados en motocicletas hacia áreas rurales del corregimiento de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, Antioquia.

"Agradecido con todas las cosas buenas q me ha dado la vida", fue uno de los últimos mensajes que compartió Mateo Pérez Rueda por medio de una publicación en su cuenta de Instagram - crédito @perez_rueda_/IG

La información recopilada por los organismos de inteligencia señala que allí estarían siendo atendidos por enfermeros empíricos vinculados al grupo armado ilegal, quienes intentarían tratar las heridas sufridas durante la huida.

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Alias ‘Chala’ sigue siendo objetivo prioritario

Las autoridades consideran a alias ‘Chala’ como una de las piezas más importantes dentro de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, organización que mantiene presencia criminal en varias zonas del norte y Bajo Cauca antioqueño.

Su nombre tomó relevancia nacional tras ser vinculado por las autoridades con el asesinato del periodista Mateo Pérez, caso que continúa siendo investigado por los organismos judiciales y de inteligencia.

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El crimen provocó una fuerte reacción de distintos sectores periodísticos y de derechos humanos, que pidieron mayores garantías de seguridad para los comunicadores en las regiones afectadas por el conflicto armado.

Continúa la persecución militar en Antioquia

Aunque los dos cabecillas lograron escapar del operativo, las Fuerzas Militares mantienen desplegadas operaciones de búsqueda en diferentes puntos del norte de Antioquia.

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Las autoridades confirmaron que continúan realizando sobrevuelos, desembarcos de tropas y monitoreo con aeronaves no tripuladas equipadas con sistemas de detección térmica para intentar ubicar a los dos hombres.

La persecución se concentra principalmente en zonas rurales de Briceño, Valdivia y otros municipios del norte antioqueño donde históricamente han operado estructuras armadas ilegales.

Los organismos de inteligencia también analizan nueva información sobre posibles rutas de escape, corredores utilizados por las disidencias y redes de apoyo logístico que habrían facilitado la fuga de los cabecillas.

Norte y Bajo Cauca siguen bajo presión armada

La operación contra alias ‘Chala’ vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que enfrentan varias regiones de Antioquia, especialmente el norte y el Bajo Cauca, territorios donde persisten disputas entre grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas y corredores estratégicos.

Mientras las autoridades intensifican la persecución contra los responsables del asesinato del periodista Mateo Pérez, organismos de seguridad mantienen las alertas ante posibles retaliaciones o nuevos hechos violentos en la región.