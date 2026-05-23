Colombia

“No soy despojadora de tierras”: Aída Quilcué respondió a Paloma Valencia tras asesinato de líder indígena

Aída Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no apoyará ningún acto de violencia en el Cauca

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Aída Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no apoyará ningún acto de violencia en el Cauca| EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Aída Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no apoyará ningún acto de violencia en el Cauca| EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La senadora Aída Quilcué respondió con dureza a Paloma Valencia luego de las acusaciones surgidas tras el asesinato del líder indígena Luis Enrique Tunubalá en el Cauca, hecho que volvió a aumentar la tensión política y electoral en el país.

Durante un acto de campaña realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no es “despojadora de tierras”, ni responsable de los hechos de violencia registrados en esa región del país.

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La dirigente indígena cuestionó a sectores políticos que, según afirmó, han utilizado la tragedia ocurrida en el Cauca para responsabilizarla políticamente y profundizar la confrontación en medio de la campaña presidencial.

Iván Cepeda confirmó que Aída Quilcué será su candidata a la vicepresidencia, en un movimiento que busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué - Aída Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no apoyará ningún acto de violencia en el Cauca - crédito @aida_quilcue/X

El pronunciamiento de Quilcué se produjo este viernes 22 de mayo durante un evento de campaña del Pacto Histórico en el centro de Bogotá, en medio del ambiente de tensión política que se vive a pocos días de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

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Durante su intervención ante cientos de asistentes, la senadora comenzó lamentando el asesinato del líder indígena Luis Enrique Tunubalá, reconocido dirigente del movimiento indígena caucano.

“Ninguna muerte en Colombia es justificable. Ninguna lucha puede desencadenarse de esa manera”, afirmó la congresista en medio de su discurso.

El mensaje directo contra Paloma Valencia

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de la jornada ocurrió cuando Quilcué mencionó directamente a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

La dirigente indígena aseguró que la senadora opositora ha intentado responsabilizarla políticamente por la situación de violencia que vive el departamento del Cauca.

“Quiero mandarle un mensaje a Paloma Valencia, que ha aprovechado esta tragedia de nuestro pueblo para decir que Aída Quilcué ha apoyado esta violencia”, expresó durante el acto político.

Posteriormente, lanzó una respuesta aún más contundente frente a los señalamientos.

Paloma Valencia, candidata presidencial | REUTERS/Luisa Gonzalez
Paloma Valencia, candidata presidencial | REUTERS/Luisa Gonzalez

“Le digo a Paloma que yo no soy despojadora de tierras, ni he excluido al pueblo, y que no soy de esa clase que ha dejado a este país en la miseria, en la exclusión, en el olvido y en el odio estructural”, afirmó Quilcué en medio de los aplausos de los asistentes al evento.

El asesinato que aumentó la tensión en el Cauca

Las declaraciones se producen luego del asesinato de Luis Enrique Tunubalá, ocurrido el pasado 21 de mayo, hecho que generó fuertes reacciones políticas y preocupación por la situación de seguridad en el Cauca.

La región continúa siendo una de las más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, disputas territoriales y confrontaciones entre distintos actores armados.

La muerte del líder indígena reactivó el debate político alrededor de la violencia en el suroccidente del país y provocó nuevos enfrentamientos discursivos entre sectores del petrismo y dirigentes de oposición.

En los últimos días, distintas figuras políticas han responsabilizado al Gobierno nacional por el deterioro de la seguridad en algunas regiones, mientras otros sectores han pedido evitar la utilización política de los hechos violentos.

Durante su discurso, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda insistió en que la salida a la crisis del Cauca debe construirse mediante el diálogo y acuerdos en los territorios.

“Seremos incansables en tener puentes y avanzar junto a ustedes para que la paz también se construya desde nuestros territorios”, señaló la dirigente indígena.

Además, aseguró que el proyecto político del Pacto Histórico busca superar las divisiones históricas y avanzar hacia escenarios de reconciliación nacional.

“Este proyecto político del cambio es para construir esa Colombia”, afirmó Quilcué al cierre de su intervención.

Crece la confrontación política

Las declaraciones de la senadora se producen en medio de un ambiente político marcado por fuertes confrontaciones entre campañas presidenciales y sectores ideológicos enfrentados.

Durante los últimos días, distintos candidatos y dirigentes han protagonizado controversias relacionadas con hechos de violencia, ataques políticos, murales, protestas y señalamientos por la situación de orden público en varias regiones del país.

El Cauca se ha convertido nuevamente en uno de los principales focos de preocupación debido a la persistencia de enfrentamientos armados, amenazas y asesinatos de líderes sociales e indígenas.

Mientras tanto, las campañas presidenciales continúan intensificando sus recorridos y actos públicos en la recta final hacia la primera vuelta presidencial.

En medio de ese escenario, los discursos sobre seguridad, violencia y responsabilidad política siguen ocupando un lugar central dentro del debate electoral colombiano.

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