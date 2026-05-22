Mariana Zapata mostró los regalos y detalles con los que la recibieron en Medellín tras salir de ‘La casa de los famosos’

Mariana Zapata fue recibida con emotivos regalos y mensajes en su regreso a Medellín - crédito Canal RCN - @marina.zapata13 / Instagram

Mariana Zapata, reconocida por su reciente participación en La casa de los famosos Colombia 3, vivió un emotivo regreso a Medellín tras su eliminación del reality.

La creadora de contenido fue recibida en el aeropuerto de su ciudad natal por un grupo de seguidores y amigos que la sorprendieron con música, pancartas, flores y una variedad de obsequios. La bienvenida, cargada de gestos de cariño, quedó registrada en una serie de videos y fotografías que Mariana compartió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Entre los detalles que recibió destacan peluches, arreglos florales, chocolates, mensajes personalizados, cartas y anchetas. Mariana agradeció públicamente cada uno de los regalos y resaltó la importancia de su “team”, el grupo de personas que la apoyó antes, durante y después de su paso por el programa. En sus publicaciones, la paisa expresó la emoción que le produce volver a su tierra y reencontrarse con quienes la han acompañado desde mucho antes de alcanzar notoriedad mediática.

Entre flores y cartas, Mariana Zapata vivió una cálida bienvenida en Medellín - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

La influenciadora también se tomó el tiempo de leer los mensajes y cartas que le entregaron, asegurando que valora profundamente el respaldo de su comunidad digital. Mariana reconoció que espera seguir recibiendo muestras de afecto y que cada detalle la motiva a continuar trabajando en sus proyectos personales y profesionales.

PUBLICIDAD

“Marianita 💙💗Desde el Team Blue queremos recordarte lo orgullosos que estamos de ti. Tu fuerza, tu esencia y tu corazón nos inspiran cada día. Pase lo que pase, aquí seguimos contigo apoyándote y creyendo en ti siempre. ✨ Te apoyo, te quiero, te aliento y yo nunca abandono. ✨ No estás sola, tienes un team que te defiende, te admira y jamás te soltará. Vamos con toda", dice una de las cartas.

La bienvenida en Medellín marcó un nuevo inicio para Mariana Zapata, quien reafirma su gratitud hacia quienes la respaldan y deja atrás los rumores para concentrarse en sus metas personales.

PUBLICIDAD

La influenciadora agradeció públicamente los obsequios y destacó el apoyo de su “team”, que la ha acompañado desde antes de su paso por el reality - crédito @mariana.zapata13 / Instagram

Mariana Zapata aclara el drama con Juanda Caribe y Sheila tras su salida de La casa de los famosos

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata se ha visto en el centro de la conversación pública por los rumores y críticas que surgieron sobre su relación con Juanda Caribe, especialmente en lo relacionado con la ruptura del matrimonio del influenciador y su expareja, Sheila.

Mariana explicó que los comentarios sobre una supuesta responsabilidad por el fin del matrimonio entre Juanda y Sheila no corresponden a la realidad. “Me di cuenta que evidentemente Juanda está soltero, ella lo dejó, le terminó, públicamente y demás. Pero también me di cuenta que fue hace mucho tiempo... que no fue cuando a Juanda y a mí nos empezaron a vincular, fue antes”, aseguró para Infobae.

PUBLICIDAD

Dejó claro que antes de entrar a la casa no conocía ni a Juanda ni a Sheila, y que su relación con el costeño se construyó a partir de la convivencia en el programa: “Yo no sabía quién era Juanda Caribe antes de ingresar. Yo lo que sé de él es lo que viví, lo que él me mostró durante cuatro meses en la casa”.

La modelo, en diálogo con Infobae Colombia, se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que ella no es "la moza" ni la "amante" de Juanda Caribe, tal como lo dicen en redes sociales - crédito Juan David Botia/ Infobae Colombia

Zapata también fue contundente al negar cualquier relación física o sentimental con Juanda Caribe. “Yo no fui la que destruyó un hogar. Yo no me metí con él, o sea, yo nunca me acosté con Juanda, yo nunca me tapé en una cama con él, yo nunca me lo besé. Realmente nadie vive lo que nosotros vivimos allá dentro 126 días”, subrayó, al tiempo que reconoció que sí existió un acercamiento y apoyo mutuo, pero como parte de las dinámicas propias del encierro y la presión del formato.

PUBLICIDAD

Sobre el supuesto interés afectivo de Juanda, Mariana fue directa: “Sí, sí. Yo siento que sí había un gusto de Juanda hacia mí, pero yo también le decía a él muchas veces que él estaba sintiendo eso porque era efecto encierro... era la única persona que estaba para él cuando se le fueron todos sus amigos. Y en la recta final era cuando todo más se sentía”.

La empresaria fue firme al descartar cualquier relación física con Juanda, explicando que su cercanía fue producto del apoyo mutuo en el encierro Captura de pantalla

En medio de la emoción por su regreso, Mariana también se refirió a los comentarios de Marilyn Patiño, quien aseguró que ella y Juanda Caribe se besaron en el confesionario. Zapata negó tajantemente esa versión y enfatizó que no piensa gastar energía discutiendo sobre hechos que no corresponden a la realidad. Su enfoque, según explicó, está puesto en su crecimiento fuera del reality y en aprovechar las oportunidades que le ha dado el apoyo de sus seguidores.

PUBLICIDAD