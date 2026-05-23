Polémica por presencia de Yessid Pulgar en cierre de campaña de Paloma Valencia en Barranquilla

Cierre de campaña presidencial de Paloma Valencia | REUTERS/Luisa Gonzalez

La presencia de Yessid Pulgar en el cierre de campaña de Paloma Valencia en Barranquilla desató nuevas críticas contra la candidata presidencial del Centro Democrático por los respaldos políticos que ha recibido durante las últimas semanas.

El senador electo, hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por soborno, apareció junto a Valencia durante el acto político realizado este viernes 22 de mayo en la capital del Atlántico, hecho que generó polémica en redes sociales y sectores de oposición.

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El evento hizo parte de la recta final de la campaña presidencial de Paloma Valencia antes de la primera vuelta del próximo 31 de mayo, en medio de una intensa disputa política por consolidar apoyos regionales y alianzas partidistas.

La aparición de Yessid Pulgar quedó registrada en videos y fotografías compartidas desde las cuentas oficiales del Centro Democrático durante el cierre de campaña realizado en Barranquilla.

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Aunque la actividad política estaba enfocada en fortalecer la presencia electoral de la candidata presidencial en la región Caribe, la atención terminó concentrándose en la presencia del dirigente liberal, cuyo apellido ha estado rodeado de controversias judiciales y políticas durante los últimos años.

Yessid Pulgar fue elegido senador en las elecciones legislativas del pasado 8 de mayo y desde el inicio de su campaña surgieron cuestionamientos por su relación familiar con Eduardo Pulgar, el exsenador condenado por intentar sobornar a un juez en el departamento del Atlántico.

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Cierre de campaña presidencial de Paloma Valencia | REUTERS/Luisa Gonzalez

La situación generó múltiples reacciones en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron que la candidata presidencial compartiera escenario con sectores políticos relacionados con escándalos judiciales y estructuras tradicionales de poder regional.

Las críticas por los respaldos políticos

El episodio se suma a las críticas que ha recibido la campaña presidencial de Paloma Valencia por los apoyos que se han venido consolidando durante las últimas semanas.

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Uno de los hechos que ya había generado debate ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando la bancada del Partido Liberal sostuvo una reunión con la candidata presidencial del Centro Democrático.

En ese encuentro participaron el expresidente César Gaviria, Simón Gaviria y cerca de 43 congresistas liberales, quienes discutieron estrategias políticas de cara a la recta final de la campaña presidencial.

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La presencia de Yessid Pulgar en esa reunión también había despertado cuestionamientos dentro de distintos sectores políticos y mediáticos.

A partir de ese momento comenzaron las críticas sobre la llegada de dirigentes regionales cuestionados a la campaña de Paloma Valencia, especialmente en departamentos de la costa Caribe.

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El antecedente de Eduardo Pulgar

El nombre de la familia Pulgar continúa siendo polémico dentro del panorama político colombiano debido al caso judicial que involucró al exsenador Eduardo Pulgar.

Cierre de campaña presidencial de Paloma Valencia | REUTERS/Luisa Gonzalez

El excongresista fue condenado por la Corte Suprema de Justicia tras ser hallado responsable de intentar sobornar a un juez en el Atlántico.

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Desde entonces, distintos sectores han señalado que mantiene influencia política regional pese a su situación judicial y a estar condenado.

Precisamente, varios de los cuestionamientos alrededor de Yessid Pulgar han girado sobre la supuesta permanencia de esas estructuras políticas en escenarios electorales y legislativos.

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La campaña entra en su recta final

El cierre de campaña en Barranquilla ocurrió en medio de una etapa definitiva para los candidatos presidenciales, quienes intensificaron recorridos regionales, actos públicos y alianzas políticas antes de la primera vuelta.

Paloma Valencia ha buscado consolidar respaldos en sectores conservadores, dirigentes liberales y estructuras políticas regionales que le permitan ampliar su votación en departamentos estratégicos del país.

Sin embargo, la llegada de algunos apoyos ha generado tensiones y cuestionamientos desde sectores de oposición, que señalan contradicciones entre el discurso político de renovación y las alianzas construidas en campaña.

SEMANA también reveló recientemente reuniones de la candidata presidencial con congresistas liberales mencionados en controversias políticas, entre ellos el representante Álvaro Henry Monedero, relacionado con el escándalo de Invías y miembro de la Comisión de Crédito Público.

Continúan los enfrentamientos políticos

La controversia por la presencia de Yessid Pulgar se suma a un ambiente político marcado por ataques cruzados, denuncias y fuertes disputas entre campañas presidenciales.

Durante los últimos días, candidatos y dirigentes políticos han protagonizado enfrentamientos por encuestas, alianzas regionales, apoyos partidistas y hechos de violencia relacionados con la campaña electoral.

Mientras tanto, los aspirantes continúan buscando respaldos que les permitan fortalecer sus opciones de cara a las urnas el próximo 31 de mayo.

La aparición de dirigentes cuestionados en actos públicos continúa siendo uno de los temas que más debate genera en medio de una campaña presidencial marcada por la polarización política y las disputas por el control territorial y electoral en distintas regiones del país.