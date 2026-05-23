La IndyCar se acerca a Barranquilla a toda velocidad: la alcaldía envió delegación a Estados Unidos

Barranquilla trabaja para lograr una de las válidas de la IndyCar en la ciudad, con un circuito callejero - crédito Jerome Miron/Imagn Images

Barranquilla intensifica las gestiones para convertirse en sede de un Gran Premio de IndyCar, tras una serie de reuniones oficiales en Indianápolis con los líderes del campeonato. La Administración local busca la confirmación oficial que traería por primera vez este evento automovilístico de alto nivel a la ciudad colombiana.

Actualmente, el proceso para que Barranquilla organice una fecha de la IndyCar se encuentra en fase decisiva. Una delegación municipal, encabezada por el alcalde Alejandro Char, presentó ante los directivos de la competencia un circuito tentativo que recorrería zonas emblemáticas como el Malecón del Río, la calle 72, la Vía 40 y la calle 78. Se espera una decisión formal antes de terminar el semestre y la posible realización de la primera carrera en 2027.

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El equipo de la alcaldía viajó a Indianápolis desde el miércoles 20 de mayo al fin de semana de la edición 110 de las 500 Millas. Además del alcalde Char, integraron la delegación Ana María Aljure, gerente de ciudad, y Daniel Trujillo, secretario de Deportes. Los funcionarios se reunieron con el director ejecutivo Mark Miles, el presidente Doug Boles, el director general de oficiales Scot Elkins y el director de carrera Kyle Novak, todos de IndyCar, para formalizar la propuesta y concretar los pasos siguientes para viabilizar el evento.

Circuito propuesto y próximos pasos en Barranquilla

Durante el encuentro, la administración de Barranquilla presentó el recorrido sugerido del circuito. Los directivos de la competición acordaron realizar una visita técnica a la ciudad para inspeccionar el trazado planteado y analizar en detalle la factibilidad de adaptar la infraestructura urbana.

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De este encuentro, que recoge El Heraldo, se firmó un acta que establece compromisos concretos y responsabilidades para ambas partes. La visita de los expertos será determinante para la decisión final de IndyCar respecto a la candidatura barranquillera.

Durante las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras míticas del automovilismo, Barranquilla negociará con la IndyCar - crédito Mark J. Rebilas/Imagn Images

La organización evalúa aspectos característicos de los circuitos callejeros y la capacidad local para recibir un evento internacional de gran escala. La decisión depende de los resultados de la inspección y de los análisis logísticos que se realicen en sitio.

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Impacto proyectado y objetivos del gobierno local

El alcalde Char reiteró a través de su cuenta en X su optimismo frente a las negociaciones: “Hoy estamos trabajando para hacer realidad este sueño”. En declaraciones al periódico barranquillero, el mandatario sostuvo que el acuerdo se plantea como multianual, garantizando al menos dos ediciones de la carrera, y que confía en anunciar la confirmación dentro de las próximas semanas.

“Vamos por buen camino. Se ha venido trabajando de la mano con las personas que organizan el tema. Yo espero darles esa noticia a los barranquilleros antes de que termine este semestre. La realidad es que la ciudad está a punto de organizar un Gran Premio de IndyCar”, dijo Char el 3 de mayo.

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Barranquilla sería una de las sedes futuras para el Gran Premio de la IndyCar - crédito IMAGN IMAGES vía Reuters / Alcaldía de Barranquilla

Subrayó que la postulación por esta competencia no impide la aspiración de acoger una fecha de la Fórmula 1 en el futuro. La experiencia local incluye la organización de válidas del Campeonato Nacional de Karts y la próxima celebración de un festival automovilístico con Juan Pablo Montoya y su hijo, Sebastián Montoya.

Competencia de gran nivel

La IndyCar destaca por su alta competitividad y alterna entre circuitos urbanos y óvalos. En eventos como las 500 Millas de Indianápolis, los autos pueden superar los 380 kilómetros por hora, consolidando a la serie como un referente mundial.

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La IndyCar es una de las carreras más importantes de Estados Unidos, junto con la Nascar - crédito Gary A. Vásquez/USA TODAY Sports

Para Barranquilla, acoger la IndyCar implicaría no solo un salto deportivo, sino también un avance en su posicionamiento como epicentro regional de eventos internacionales, objetivo que la administración considera alineado con la proyección de la ciudad.

La candidatura por la IndyCar afianza el perfil de Barranquilla como ciudad líder en el automovilismo latinoamericano y refuerza su imagen como sede de grandes acontecimientos deportivos en el continente.

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