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“No dejemos una sola pared sin nuestros murales”: Iván Cepeda lanza pulla a Uribe en cierre de campaña

El candidato presidencial del Pacto Histórico arremetió contra el uribismo durante su acto final en la Plaza de Bolívar

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El candidato presidencial del Pacto Histórico arremetió contra el uribismo durante su acto final en la Plaza de Bolívar - crédito Sergio Acero/REUTERS - Colprensa
El candidato presidencial del Pacto Histórico arremetió contra el uribismo durante su acto final en la Plaza de Bolívar - crédito Sergio Acero/REUTERS - Colprensa

En el cierre oficial de su campaña presidencial en Bogotá, Iván Cepeda lanzó fuertes críticas contra el uribismo y envió un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de la tensión política que marca la recta final hacia las elecciones del 31 de mayo.

El candidato del Pacto Histórico aseguró que la campaña de Paloma Valencia representa un proyecto con “rasgos autoritarios y racistas” y llamó a sus seguidores a intensificar la presencia territorial y política del movimiento en las calles y redes sociales.

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Durante un acto realizado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, Iván Cepeda aprovechó su discurso de cierre para cuestionar a los sectores de oposición al Gobierno nacional y enviar dos mensajes dirigidos al expresidente Álvaro Uribe, en medio del ambiente de confrontación política que rodea la campaña presidencial.

El candidato presidencial del Pacto Histórico arremetió contra el uribismo durante su acto final en la Plaza de Bolívar | REUTERS/Luisa Gonzalez
El candidato presidencial del Pacto Histórico arremetió contra el uribismo durante su acto final en la Plaza de Bolívar | REUTERS/Luisa Gonzalez

Ante cientos de asistentes, el candidato presidencial insistió en que el Pacto Histórico debe reforzar su trabajo territorial durante los últimos días previos a la votación y pidió mantener activa la movilización política en todo el país.

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“Vamos a asegurar nuestro triunfo no dejando un solo rincón del territorio por recorrer, una sola casa por visitar, un solo mensaje por compartir a través de las redes sociales, y atención a esto que voy a decir, una sola pared sin nuestros murales”, expresó Cepeda desde la tarima principal.

Cepeda criticó al uribismo y a Paloma Valencia

Uno de los momentos más fuertes de la intervención ocurrió cuando el candidato se refirió directamente a la campaña de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Cepeda aseguró que detrás del discurso democrático del uribismo persisten prácticas que, según él, mantienen características excluyentes y autoritarias.

“El proyecto que representa Paloma Valencia, aunque invoque la democracia en su discurso, conserva en su interior rasgos esencialmente autoritarios y racistas”, manifestó el candidato del Pacto Histórico.

Las declaraciones se producen en medio del endurecimiento de los discursos políticos en la recta final de las elecciones presidenciales, donde las campañas han intensificado sus ataques y cuestionamientos públicos.

La referencia al mural cerca de la casa de Uribe

El llamado de Cepeda a no dejar “una sola pared” libre para los murales del movimiento fue interpretado como una referencia directa a los hechos registrados recientemente en Rionegro, Antioquia.

El candidato presidencial del Pacto Histórico arremetió contra el uribismo durante su acto final en la Plaza de Bolívar | (Foto AP/Fernando Vergara)
El candidato presidencial del Pacto Histórico arremetió contra el uribismo durante su acto final en la Plaza de Bolívar | (Foto AP/Fernando Vergara)

En ese municipio, un grupo de personas pintó un mural relacionado con las víctimas de los falsos positivos en inmediaciones de un predio perteneciente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El episodio generó una fuerte controversia política luego de que el exmandatario decidiera cubrir personalmente la pintura utilizando rodillos y pintura blanca.

Uribe aseguró posteriormente que la intervención artística representaba una afectación a la privacidad y seguridad de su familia.

El exmandatario también señaló públicamente al senador electo Hernán Muriel y al propio Iván Cepeda de estar detrás de la organización de las actividades realizadas cerca de su vivienda en Antioquia.

El Pacto Histórico busca consolidar apoyo en la recta final

Durante su cierre de campaña, Cepeda insistió en que el objetivo principal del movimiento será consolidar la movilización electoral en todos los territorios del país durante los días previos a la votación.

El candidato llamó a sus seguidores a reforzar la presencia política tanto en las calles como en plataformas digitales, argumentando que la elección presidencial definirá el rumbo político del país durante los próximos años.

La Plaza de Bolívar se convirtió en el escenario principal del último acto público masivo de la campaña del Pacto Histórico antes de la apertura oficial de las urnas.

Oposición respondió a las declaraciones

Las palabras de Cepeda generaron reacciones inmediatas desde sectores de oposición y dirigentes cercanos al uribismo.

Álvaro Uribe respondió a las declaraciones del candidato presidencial y sostuvo que quienes realmente se benefician del terrorismo son Gustavo Petro e Iván Cepeda.

El ambiente político también se ha visto marcado por recientes controversias alrededor de murales, actos públicos y enfrentamientos verbales entre simpatizantes de distintas campañas.

Mientras tanto, a pocos días de la primera vuelta presidencial, las campañas continúan enfocadas en fortalecer su presencia territorial y consolidar alianzas de cara a un eventual escenario de segunda vuelta.

Campañas entran en la fase definitiva

El cierre de campaña de Iván Cepeda se suma a los actos finales realizados por otros aspirantes presidenciales en distintas regiones del país durante los últimos días.

La recta final hacia las elecciones del 31 de mayo ha estado marcada por debates sobre seguridad, orden público, ataques entre campañas y cuestionamientos sobre garantías electorales.

En medio de ese panorama, el discurso del candidato del Pacto Histórico volvió a evidenciar la polarización política que rodea el proceso electoral colombiano y la confrontación permanente entre el petrismo y el uribismo.

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