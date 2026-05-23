Estados Unidos presiona a rival de la selección Colombia en Mundial 2026: República Democrática del Congo será aislada

La República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 tras superar a Jamaica en la final del Torneo de Repechaje en México - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La República Democrática del Congo deberá cumplir un aislamiento de 21 días en Bélgica antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos y disputar el Mundial 2026. Esta medida sanitaria extraordinaria fue impuesta tras el brote de ébola detectado en su país, según confirmaron autoridades estadounidenses y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El aislamiento es un requisito estricto para que la selección congoleña pueda participar en el torneo, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de transmisión del virus a la población local o a los equipos participantes. Solo después de completar este periodo en Lieja podrá viajar a Houston, donde jugará su primer partido el 17 de junio contra Portugal.

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Las autoridades de Estados Unidos notificaron tanto a la FIFA como a la delegación congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una “burbuja sanitaria” rigurosa en Bélgica.

Declaraciones y posición oficial de Estados Unidos y la FIFA

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, puntualizó en ESPN: “Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”.

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Giuliani destacó que el Gobierno de Donald Trump prioriza “la seguridad del pueblo estadounidense, de los equipos participantes y de los millones de aficionados” sobre cualquier otro aspecto. Advirtió que el incumplimiento del protocolo de aislamiento podría implicar la exclusión de la selección africana del torneo.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial - crédito Brian Snyder/REUTERS

El directivo reiteró que la entrada del conjunto africano a Estados Unidos dependerá del cumplimiento completo de la burbuja durante los 21 días previos. El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca informó a la FIFA, a la delegación congoleña y a las autoridades de Kinshasa sobre las condiciones obligatorias para su ingreso.

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Estados Unidos concedió, bajo un régimen especial, una exención temporal a la selección congoleña respecto a la prohibición general de viaje para personas provenientes del Congo, Uganda o Sudán del Sur, siempre que se cumplan estrictamente todas las restricciones.

El Gobierno de Donald Trump trata de que el brote de ébola en la RD Congo no afecte el Mundial 2026 ni sus ciudadanos - crédito Evelyn Hockstein/REUTERS

Giuliani insistió ante el Departamento de Seguridad Nacional en que cualquier relajación de las medidas implicará el retiro inmediato del permiso. Subrayó que, para Estados Unidos, “la prioridad máxima es la seguridad de todos los involucrados” y remarcó el compromiso con la FIFA para asegurar un Mundial libre de riesgos sanitarios.

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Contexto sanitario y alcance del brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 82 casos y siete muertes confirmadas por ébola en la República Democrática del Congo. Además, se investigan más de 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos sin confirmar. El brote está relacionado con la cepa Bundibugyo, para la que actualmente la OMS advierte que “no existen vacunas ni tratamientos aprobados”.

La cepa Bundibugyo sería la responsable del brote de ébola en la República Democrática del Congo - crédito Jean Bizimana/REUTERS

El asesor especial del ministro de Deportes del Congo, Alain Makengo, citado por EFE, explicó que se optó por trasladar los entrenamientos fuera del país ante el avance del brote. Aunque Kinshasa, la capital, no ha registrado casos y se encuentra a unos 2.000 kilómetros de Ituri —epicentro de la epidemia—, las autoridades consideraron imprescindible aplicar “medidas extraordinarias de protección y preparación en suelo europeo”.

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Preparación, amistosos y cambios logísticos del equipo

En este momento, la selección permanece concentrada en Lieja, cumpliendo con la burbuja sanitaria exigida. EFE informó que la plantilla canceló la preparación inicial en Kinshasa debido a la epidemia y decidió disputar sus amistosos solo en Europa.

Como parte de su preparación, está prevista la disputa de un amistoso ante Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción, Cádiz, España. El evento, confirmado por el Ayuntamiento local y la empresa Football Impact a EFE, representa el test final antes del debut frente a Portugal el 17 de junio en Houston, Texas.

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La República Democrática del Congo tendrá amistosos contra Chile y Dinamarca, antes de jugar en el grupo K de la selección Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

En el Mundial, después de verse con Portugal, la selección congoleña jugará con Colombia, en Guadalajara, y cerrará la actividad en el grupo K de la primera fase en Atlanta contra Uzbekistán.