James Rodríguez reveló en su documental el momento más feliz de su carrera: no fue en los Mundiales

James Rodríguez revive su carrera en la selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo tras un periodo de decisiones controvertidas - crédito Chandan Khanna/AFP

Luego de un periodo marcado por decisiones erráticas en su carrera deportiva —incluyendo un controvertido traspaso al Al-Rayyan de Qatar—, la carrera de James Rodríguez en el máximo nivel parecía terminada. Sin embargo, la llegada de Néstor Lorenzo a la selección Colombia abrió la oportunidad y el estímulo que necesitaba el ‘10′ para volver a buscar un título con la Tricolor.

Así quedó reflejado en la serie documental del futbolista, estrenada en Netflix el pasado 21 de mayo. Por ese motivo, y pese a no ser convocado en los primeros amistosos de esta nueva etapa (sumado a las dificultades para encontrar un equipo que le diera la continuidad necesaria), James regresó a la Tricolor de cara a la disputa de la Copa América 2024 que se celebró en los Estados Unidos.

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Con asistencia de James, Jefferson Lerma le anotó el gol de la victoria a Uruguay en la semifinal de la Copa América 2024 - crédito Erik S. Lesser/EFE

Colombia llegó a la final de la Copa América 2024 sin conocer la derrota, con una campaña que la consolidó como la selección más regular del torneo disputado en suelo norteamericano entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Desde que inició su participación en el grupo D con sendas victorias sobre Paraguay (2-1) y Costa Rica (3-0), James demostró que todavía tenía suficientes restos físicos para ser el principal creador de juego de la selección, ya fuese filtrando balones al espacio o a las bandas para sus compañeros, o marcando diferencia en la pelota quieta. El empate a un gol ante Brasil en el último partido les aseguró el liderato.

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En cuartos de final, Colombia exhibió su poder goleador ante Panamá, a la que superaron por 5-0, con James convirtiendo de penal al minuto 15 el segundo gol de la jornada. Como contraste, la semifinal ante Uruguay fue la prueba más exigente para la Tricolor.

En un partido marcado por el juego físico, los roces entre los jugadores de ambos planteles y la prioridad de resguardar el cero en el marcador, un tiro de esquina cobrado por James Rodríguez fue cabeceado por Jefferson Lerma para poner en ventaja a Colombia en el minuto 39 con un remate de cabeza. Esta asistencia le permitió superar el récord impuesto por Lionel Messi de más asistencias en una edición de Copa América.

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Sin embargo, el trámite se complicó cuando Daniel Muñoz vio la tarjeta roja al filo del descanso por un codazo sobre Manuel Ugarte. Eso obligó a la Tricolor a priorizar la defensa con la desventaja numérica durante todo el segundo tiempo, pese a lo cual resistieron y se llevaron la victoria y el pase a la gran final del certamen, y la tercera final en toda su historia tras las alcanzadas en 1975 y 2001.

James Rodríguez reconoció el día de la victoria 1-0 ante Uruguay en la semifinal de la Copa América como el momento más feliz de su carrera con la selección Colombia - crédito Jacob Kupferman/AP

En la serie documental, James describió esa victoria ante Uruguay como el mejor momento de su carrera. “Yo te puedo decir que ese día fue el día más feliz de mi carrera. Te cambio el premio Puskas, te cambio la Bota de Oro, te cambio las cosas que yo he ganado personalmente, pero eso no tiene precio. Se me paran los pelos y todo”, expresó.

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“Yo empecé a llorar. Yo solo lo veía sonriendo, y me daba cosita” contó Salomé ante las cámaras, a lo que James sumó que también estaba llorando en ese momento, tal y como se vio en su momento en la transmisión, donde las emociones lo tuvieron al borde de las lágrimas cuando llegó el momento de las declaraciones postpartido.

“Llevo casi 13 años aquí, queriendo esto. Estamos felices”, expresó entonces, a pie de campo. De igual modo, Luis Díaz afirmó al rememorar ese momento que fue “un desahogo” para toda la selección.

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La final se jugó el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, ante 65.300 espectadores. En un juego disputado y muy parejo, la campeona defensora, Argentina, impuso su jerarquía en el tiempo extra: Lautaro Martínez anotó al minuto 112 el único gol del partido para darle a la Albiceleste su decimosexto título de la Copa América, un récord absoluto en la competición.