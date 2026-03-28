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Colombia quedó en el puesto 92 del ranking mundial de Coeficiente Intelectual 2026: cómo se mide y cómo le fue frente sus vecinos

El país registró un coeficiente intelectual promedio de 94.62, según los resultados del International IQ Test correspondientes al año 2025

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Colombia registró un CI promedio de 94.62 en el ranking 2026, 1.45 puntos por encima de su resultado del año anterior, pero por debajo de Brasil (95.44), Ecuador (95.45) y Bolivia (95.56) en América Latina- crédito Visuales Ia
Colombia registró un CI promedio de 94.62 en el ranking 2026, 1.45 puntos por encima de su resultado del año anterior, pero por debajo de Brasil (95.44), Ecuador (95.45) y Bolivia (95.56) en América Latina- crédito Visuales Ia

Colombia ocupó la posición 92 en el ranking mundial de Coeficiente Intelectual (CI) por países correspondiente a 2026, elaborado por International IQ Test con base en los resultados obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El puntaje promedio registrado por los colombianos que participaron en la prueba fue de 94.62, con 2.557 participantes, frente a los 9.165 que lo hicieron el año anterior, cuando el promedio fue de 93.17. Eso representa una variación positiva de +1.45 puntos.

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El ranking clasifica a 185 países. En la cima figura Corea del Sur con 106.97, seguida de China con 106.48 y Japón con 106.3. En el otro extremo, los últimos puestos corresponden a naciones de África subsahariana.

En América Latina, Brasil aparece en el puesto 87 con 95.44 —por encima de Colombia—, mientras que Ecuador (95.45) y Bolivia (95.56) también superan al país. México se ubica en la posición 97 con 93.64 y Costa Rica en la 96 con 93.8, ambos por debajo de Colombia.

Pase el cursor sobre cada barra para ver el detalle. Colombia aparece destacada.

Top 20 mundial
Colombia (puesto 92)
Media global (100)

Fuente: International IQ Test — Ranking CI por países 2026 (datos 2025)

La media global del ranking se fija en 100, que es el valor de referencia sobre el cual se calibran los tests de CI a nivel mundial. Sin embargo, el informe aclara que la mayoría de los países registra promedios por debajo de esa cifra, lo que responde a razones de ponderación estadística.

Países con poblaciones enormes y puntajes elevados —como China, que representa aproximadamente el 17.2% de la población mundial y marcó 107.19 el año anterior— compensan los promedios hacia arriba cuando se pondera por población. Si se hace ese ejercicio, la media global sigue siendo 100.

El test que genera este ranking se inspira en el formato de las Matrices Progresivas de Raven, una herramienta de razonamiento no verbal diseñada para ser más neutral desde el punto de vista cultural que las pruebas con alta carga lingüística.

Ha sido realizado por más de 16 millones de personas desde que el sitio international-iq-test.com está activo, en 2018. Durante tres años consecutivos, el instrumento produjo una media de 100 y una desviación estándar de 15, y registró una saturación interna en el factor g de 0.943 durante dos años seguidos.

Corea del Sur lideró el ranking mundial con 106.97 puntos de CI promedio. Colombia, en el puesto 92, marcó 94.62, una diferencia de 12.35 puntos frente al primer lugar- crédito Europapress
Corea del Sur lideró el ranking mundial con 106.97 puntos de CI promedio. Colombia, en el puesto 92, marcó 94.62, una diferencia de 12.35 puntos frente al primer lugar- crédito Europapress

El informe incluye una serie de advertencias metodológicas. Entre ellas, que los resultados no se distribuyen de manera uniforme entre países: algunos tienen muestras inferiores a 1.000 personas.

Colombia, con 2.557 participantes en 2025, cae dentro de un rango considerado representativo, aunque considerablemente menor al del año anterior. El documento señala que el 84.8% de los países se mantuvo dentro de 2 puntos respecto a su media del año anterior, lo que el informe interpreta como un indicador de estabilidad del instrumento.

En cuanto a los factores que la literatura académica asocia a las diferencias entre países, el informe menciona la carga de enfermedades infecciosas, los patrones nutricionales, el acceso a educación y a entornos cognitivamente enriquecedores, así como el bilingüismo y actividades como el ajedrez.

Un estudio de 2010 citado en el documento encontró que los países con mayor carga de enfermedades infecciosas tienden a obtener puntajes más bajos. Otro de 2024 señala que los niños con patrones dietéticos más saludables obtienen resultados más altos.

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El International IQ Test, activo desde 2018 y basado en el formato de las Matrices Progresivas de Raven, recibió 2.557 respuestas de Colombia en 2025, año con el que se construyó el ranking 2026 - crédito Alcaldía de Montería

La heredabilidad del CI, según un estudio de gemelos de 2013 referenciado en el informe, se estima entre 50% y 80%, aunque el documento precisa que ese dato describe variación dentro de una misma población y no explica por sí solo las diferencias entre países.

El ranking se actualiza cada inicio de año con los datos del año calendario anterior. Para su elaboración, se aplica un proceso de filtrado que excluye intentos repetidos, posibles bots y respuestas marcadas como sospechosas, con los mismos criterios para todos los países.

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