Joven fue apuñalado por robarle la bicicleta, todo quedó en video y las redes se encendieron: “Bogotá no tiene alcalde”

En la noche del jueves 26 de marzo de 2026, en redes sociales se publicaron numerosos videos de violentos atracos armados en varios puntos de la capital del país.

La suma de ellos está generando malestar en la ciudadanía digital que reclama al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su gestión frente a un panorama crítico en la seguridad, a juzgar por los comentarios en las publicaciones.

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Uno de los casos más recientes, también ocurrido durante la noche del 26 de marzo, es el de un joven que, mientras se desplazaba en su bicicleta sobre la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Bosa, fue interceptado por un grupo de ladrones que intentó robarle su bicicleta.

La denuncia ciudadana, conocida por páginas informativas de la red social X como Pasa en Bogotá y Colombia Oscura, indicó que, al parecer, la víctima intentó forcejear y los delincuentes lo agredieron con una puñalada frente a varios transeúntes, se llevaron la bicicleta y lo dejaron tirado en el suelo.

Joven fue apuñalado por ladrones que le hurtaron su bicicleta, en Bosa. Debió ser trasladado en taxi porque la ambulancia no llegó - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Los testigos del hecho acudieron inmediatamente a las autoridades que, según la información preliminar, llegaron en poco tiempo para atender el caso, mientras que el joven fue movilizado a una zona verde, debilitado por la herida. Ciudadanos lo rodearon para brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo, la denuncia indica que la ambulancia no llegó, y entre las mismas personas que lo socorrieron, resolvieron cargar al joven, ingresarlo en un taxi, y llevarlo a un centro asistencial, escoltado por dos patrulleros de la Policía. A lo largo del registro se oyen voces de testigos con expresiones como: “Qué inseguridad de mierda (sic)”.

Comentarios contra el alcalde Carlos Fernando Galán en redes sociales - crédito captura de pantalla @ColombisOscura/X ; @LawyerOCT/X

De hecho, el acontecimiento fue duramente criticado en la sección de comentarios de las páginas que subieron el contenido; se evidenciaron duras palabras contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con las que asociaron su gestión con una percepción de inseguridad más alta.

“Apuñalan a este joven por robarle su bicicleta en la av. ciudad de Cali en la localidad de Bosa. Hasta cuándo alcalde @CarlosFGalan, @dianadiago,@Cesarestrepof, @SeguridadBOG,@Bogota. Bogotá no tiene alcalde (sic)”, dijo el abogado Ómar Colmenares Trujillo, que publicó el clip.

Usuarios manifestaron “impotencia” ante tantos casos de hurto y la robusta presencia de delincuentes en las calles de la ciudad: “La recomendación de @SeguridadBOG, @Bogota, @CarlosFGalan, @PoliciaBogota es que no oponga resistencia... Y que se deje robar ...Y que cuando pueda vaya y coloque la denuncia pa ver qué pueden hacer ellos. Que no se preocupe. QUE HIJUEPUTA IMPOTENCIA DE MIERDA. YA NO MAS.(sic)”.

Atracos y más atracos en Bogotá, durante la jornada del 26 de marzo de 2026 - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X

También se leyeron estos comentarios: “El porte de armas es necesario, ya dejen de creer la piltrafa de que no lo es, los malos siempre tendrán acceso a defenderse este no es un sistema de control”, “La paloterapia debería ser establecida por la sociedad y la vieja sapa que se meta llevársela por cómplice, esas ratas deben aprender por las buenas o por las malas, y el hp alcalde durmiendo como la del burro (sic)”.

“Galán va a pasar a la historia como la alcaldía más violenta e insegura en 30 años. Este es una republiqueta del hampa. Todos los días historias de este estilo. El delfín es un completo inútil (sic)”.

Otras denuncias virales realizadas durante la misma jornada incluyeron un atraco a un vehículo en el barrio Alhambra, de la localidad de Suba, un asalto a mano armada a un joven que caminaba por un parque del barrio Gilmar en la misma localidad, la captura de un moto ladrón que estaba hurtando en el barrio La Castellana, entre otros.