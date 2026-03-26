Secretaría de Transparencia investigará la adquisición y mantenimiento de los aviones C-130H Hércules tras accidente en Putumayo

El secretario Andrés Idárraga se solidarizó con las familias de los uniformados que murieron en el accidente aéreo en Putumayo - crédito Mariano Vimos

El accidente del avión Hércules C-130 con matrícula FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se registró el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, motivó el desarrollo de una investigación por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. El secretario Andrés Idárraga Franco informó que indagará sobre la adquisición y mantenimiento de los aviones Hércules.

Esta investigación surgió después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara el recibimiento de las aeronaves. En el Consejo de Ministros del 24 de marzo, calificó como “chatarra” el avión siniestrado –accidente que dejó un saldo de 69 uniformados muertos y 57 heridos–.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro cuestionó la adquisición de aviones Hércules - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

“La contabilidad expresa una realidad física, natural: los metales envejecen y hay un tiempo de uso y hay un tiempo de desuso; la máquina se vuelve obsoleta”, precisó el primer mandatario en el encuentro con el gabinete ministerial, que también contó con la presencia de representantes de la fuerza pública.

El secretario de Transparencia indicó que el presidente Petro dio instrucciones de verificar todo lo relacionado con la adquisición de las aeronaves. Por eso, solicitó toda la información requerida al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y al comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Fernando Silva Rueda.

“Indagaré a fondo. Toda mi solidaridad con las familias de los miembros de la fuerza pública y de la policía nacional que fallecieron en el trágico accidente del pasado lunes”, expresó Idárraga en su cuenta de X.

El secretario Andrés Idárraga Franco aseguró que indagará a fondo sobre la adquisición y mantenimiento de los aviones Hércules - crédito @Aidarragaf/X

Información que pidió el secretario de Transparencia: contratos, auditorías y mantenimientos

En el documento que compartió en la red social, se explica que es función de la Secretaría de Transparencia solicitar y analizar información de las entidades públicas o privadas que ejecuten recursos del Estado o que presten un servicio público. Por eso, pidió que se le allegue un informe detallado sobre el acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 2018 para la transferencia de tres aeronaves C-130H Hércules, que tienen las siguientes matrículas: FAC1016 (accidentada), FAC1017 y FAC1O018.

En ese archivo deben exponerse los términos del acuerdo, las condiciones técnicas de los aviones, los funcionarios que estuvieron involucrados en el proceso de transferencia y cualquier información que permita individualizarlos.

De igual manera, pidió una relación de los mantenimientos, reparaciones, revisiones, compra de repuestos y demás intervenciones que se hayan llevado a cabo para garantizar un estado adecuado de las tres aeronaves recibidas de Estados Unidos. Esta información debe contener datos sobre las empresas o entidades que prestaron los servicios, el valor que se pagó, la metodología que utilizaron y las pruebas de funcionalidad/aeronavegabilidad que se efectuaron.

El secretario Andrés Idárraga Franco pidió al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana allegar información sobre la transferencia de aviones Hércules - crédito @Aidarragaf/X

También solicitó un “reporte de la totalidad de contratos que se hubieren suscrito con el objetivo de efectuar la revisión, mantenimiento preventivo o correctivo y demás intervenciones que hubieran sufrido las aeronaves, remitiendo para el efecto los números de los procesos de contratación, los contratos, identificación plena de los contratistas y el enlace de SECOP en donde se puedan consultar los documentos precontractuales, contractuales y de ejecución contractual”.

Por otro lado, Idárraga instó al Ministerio de Defensa y a la FAC a informar sobre las auditorías o inspecciones que se realizaron sobre los aviones. En caso de haber hallado irregularidades, pidió reportarlo.

El funcionario solicitó que todos estos datos sean enviados a la Secretaría de Transparencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del oficio. “El propósito de la información solicitada es identificar mecanismos con los cuales podamos contribuir a una gestión pública más transparente y una lucha efectiva contra la corrupción”, detalló Andrés Idárraga en el documento.