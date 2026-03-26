Ministro de Defensa negó que el comandante de la FAC sea apartado de su cargo tras accidente de avión Hércules en Putumayo

El ministro negó la supuesta salida del comandante de la FAC - crédito Prensa Senado

El ministro de Defensa Nacional de Colombia, Pedro Sánchez, expresó su desconocimiento ante la posible salida del comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), Carlos Fernando Silva Rueda, a raíz del accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el lunes 23 de marzo en Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo (sur de Colombia), que dejó 69 muertos y 57 heridos.

El jefe de cartera, en declaraciones a los medios de comunicación, negó la información que circula en la opinión pública.

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“Yo no he recibido ninguna instrucción”, fue la declaración del alto funcionario a la prensa nacional, que se encontraba en una sesión especial de la Comisión Segunda del Senado.

A su vez, desde la Presidencia de Colombia también negaron la supuesta salida del alto militar por cuenta de la tragedia que enluta al pueblo colombiano, de acuerdo con información citada por Caracol Radio.

En días anteriores, el presidente Gustavo Petro había cuestionado los argumentos expuestos por el comandante de la FAC sobre las condiciones de las aeronaves dispuestas para las misiones militares, como fue el caso del avión siniestrado en Putumayo.