Registraduría Nacional designó más de 850.000 jurados para las elecciones: cómo consultar si fue seleccionado para el 31 de mayo

La Registraduría Nacional designó 850.871 jurados de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la designación de 850.871 jurados de votación para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo en Colombia.

De este total, 708.259 jurados fueron seleccionados como principales y 142.612 como remanentes, en un proceso que se realizó mediante sorteos electrónicos entre el 4 y el 6 de mayo de 2026, con el acompañamiento de entes de control, organizaciones políticas y autoridades locales.

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¿Quiénes fueron seleccionados y cómo se distribuyen los jurados?

El universo de jurados incluye empleados de empresas privadas, estudiantes, docentes, funcionarios públicos y simpatizantes de organizaciones políticas. Según la Registraduría, la composición es la siguiente:

Empleados de empresas privadas: 342.315 (40%)

Estudiantes: 223.942 (26%)

Docentes: 125.381 (15%)

Funcionarios públicos: 123.536 (15%)

Simpatizantes de organizaciones políticas: 35.697 (4%)

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Empleados de empresas privadas, estudiantes, docentes, funcionarios públicos y simpatizantes políticos conforman la diversidad de los jurados de votación - crédito Registraduría Nacional

Las entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas postularon en total 2.372.773 ciudadanos para el proceso. La selección final, además de garantizar la representatividad, busca la transparencia y la pluralidad en el ejercicio electoral.

Jurados por departamento

Entre los departamentos con mayor número de jurados destacan:

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Antioquia: 114.309 (94.806 principales y 19.503 remanentes)

Bogotá: 124.010 (102.972 principales y 21.038 remanentes)

Valle del Cauca: 79.319 (66.475 principales y 12.844 remanentes)

Cundinamarca: 50.224 (41.496 principales y 8.728 remanentes)

Atlántico: 47.432 (37.140 principales y 10.292 remanentes)

Santander: 40.923 (34.137 principales y 6.786 remanentes)

La información completa por departamento está disponible a través de los canales oficiales de la Registraduría.

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¿Cómo consultar si fue seleccionado como jurado?

Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación de manera rápida y segura:

En la aplicación ‘aVotar’, disponible gratuitamente en Google Play y App Store.

En la página web www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’.

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En estos espacios se informará además el lugar, fecha y hora de la capacitación obligatoria, que ya inició en Bogotá y otras ciudades del país. Los horarios de capacitación disponibles son de 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m. y 4:00 a 6:00 p. m.

Los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados como jurados a través de la app 'aVotar' o en la web de la Registraduría Nacional - crédito @Registraduria / X

Obligaciones y sanciones

El servicio de jurado de votación es obligatorio. Quienes no asistan sin justa causa, o lo abandonen, pueden ser sancionados con destitución si son servidores públicos, o con una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes si no lo son, que para 2026 equivale a $17.509.000.

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Derechos de los jurados

Las personas designadas como jurados, tanto del sector público como privado, tienen derecho a un día compensatorio de descanso remunerado, que puede hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección.

Funciones y jornada del jurado de votación

Cargos: Presidente, vicepresidente y vocal; los otros tres son suplentes.

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- El presidente recibe el documento de identidad y verifica el formulario E-11

- El vicepresidente registra a cada elector en el formulario E-11. - El vocal entrega la tarjeta electoral y autoriza la introducción del voto en la urna.

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- Los suplentes vigilan la urna, ayudan al sufragante y entregan certificados electorales.

Horario y responsabilidades:

- Deben presentarse a las 7:30 a. m. en la mesa asignada. - La atención a votantes va de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. - Tras el cierre, deben permanecer para el escrutinio de mesa, conteo de votos y entrega de formularios hasta finalizar las labores.

Vestimenta y neutralidad: No pueden portar prendas, distintivos ni realizar actividades que los identifiquen como simpatizantes de campañas políticas. Un jurado no puede ejercer simultáneamente como testigo electoral.

El servicio de jurado de votación es obligatorio y las sanciones por inasistencia sin justa causa incluyen multas y destitución para funcionarios públicos - crédito @Registraduria / X

¿Qué hacer el día de la elección?

Llevar la cédula de ciudadanía (o contraseña, aunque en ese caso no podrá votar).

Presentar el formulario E-1 de notificación de jurados, si se recibió.

Cumplir con todas las funciones asignadas y permanecer hasta la entrega de los resultados y materiales electorales.